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Apple इवेंट में दिखी भारत की 'नेशनल क्रश', AP ढिल्लों संग देखा पहला iPhone Duo

Apple का लॉन्च इवेंट हो चुका है, जिसमें कंपनी ने पहली बार अपना फोल्ड हैंडसेट लॉन्च किया है और उसका नाम iPhone Duo है. इसमें iPhone 18 Pro सीरीज को भी लॉन्च किया है. लॉन्च इवेंट के दौरान भारत की नेशनल क्रश तृप्ति डिमरी और पॉपुलर पंजाबी सिंगल एपी ढिल्लों भी नजर आए. उनकी मुलाकात Apple के न्यू CEO जॉन टर्नस के साथ हुई है.

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Apple इवेंट में दिखी तृप्ति ढिमरी और AP ढिल्लों. (Photo: ITG)
Apple इवेंट में दिखी तृप्ति ढिमरी और AP ढिल्लों. (Photo: ITG)

Apple ने बुधवार को अपने बड़े इवेंट का आयोजन किया है, जिसमें कंपनी ने अपना पहला फोल्ड हैंडसेट लॉन्च किया है और उसका नाम iPhone Duo है. Apple इवेंट के दौरान अभीनेत्री और भारत की नेशनल क्रश कहे जाने वाली तृप्ति डिमरी नजर आईं.

ऐपल इवेंट के दौरान तृप्ति डिमरी रेड कलर के आउटफिट में नजर आईं हैं, उनके साथ ही जाने-माने पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लों भी दिखाई दिए हैं. उनका फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. 

Apple इवेंट के दौरान तृप्ति डिमरी और एपी ढिल्लों न्यू गैजेट की डिटेल्स जानने हुए दिखाई दिए. साथ ही वीडियो में तृप्ति डिमरी ने अपनी वॉच भी दिखाई, उसके बाद सिंगर ने वहां Apple Watch Ultra 4 को उठाकर देखा और उसके बारे में जाना. इस दौरान दोनों ने iPhone Duo भी देखा, जो कंपनी का पहला फोल्ड हैंडसेट है.

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Apple इवेंट के बाद तृप्ति डिमरी और ढिल्लों की मुलाकात कंपनी के न्यू CEO जॉन टर्नस से भी हुई है. इवेंट के दौरान जॉन टर्नस के साथ दोनों स्टार बातचीत करते हुए नजर आए हैं. तृप्ति ने ऐपल इवेंट के दौरान क्लिक की गईं कुछ फोटो को इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. 

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तृप्ति डिमरी का पोस्ट 

Apple ने पहली बार अपना स्क्रीन मुड़ने वाला हैंडसेट लॉन्च किया है, जिसका नाम iPhone Duo है. यह पासपोर्ट स्टाइल फोल्ड हैंडसेट है. इसकी शुरुआती कीमत 2,99,900 रुपये है, जिसमें 256GB स्टोरेज वेरिएंट मिलेगा. वहीं टॉप एंड वेरिएंट की कीमत 4.50 लाख रुपये है. 

Apple iPhone 18 Pro और 18 Pro Max को भी लॉन्च कर दिया है. iPhone 18 Pro की शुरुआती कीमत 1,64,900 रुपये है. वहीं iPhone 18 Pro Max की शुरुआती कीमत 1,79,900 रुपये है. 

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