बाइक में जाल लगाया, 5 बच्चों को बांधकर बैठाया.. कर्नाटक का चौंकाने वाला Video

कर्नाटक से एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसे लेकर बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था पर बहस छिड़ गई है. वीडियो में एक शख्स दोपहिया वाहन चलाता दिखाई दे रहा है और उसके साथ कुल छह बच्चे नजर आ रहे हैं. पांच बच्चे बाइक के पीछे लगी टोकरी जैसी जगह में बैठे हैं, जबकि एक बच्चा ठीक आगे बैठा है. चालक ने हेलमेट पहना हुआ था, लेकिन बच्चों के पास कोई सुरक्षा उपकरण नजर नहीं आया.

और पढ़ें

सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि यह वाकया मैसूरु-नंजनगुड रोड का है. इसमें शख्स TVS XL दोपहिया वाहन पर बच्चों को लेकर जाता दिख रहा है. पोस्ट के मुताबिक, वीडियो में दिख रही सड़क ऊटी जाने वाले रास्ते से जुडी हुई है, जो कि ज्यादातर व्यस्त रहती है. ऐसे में बच्चों के साथ चालक की लापरवाही भारी पड़ सकती है.

वीडियो सामने आने के बाद लोगों के अलग-अलग रिएक्शन सामने आ रहे हैं. कई सोशल मीडिया यूजर्स ने बच्चों की सुरक्षा पर चिंता जताते हुए सवाल उठाए, कि आखिर इतने बच्चों को इस तरह से दोपहिया वाहन पर ले जाने की इजाजत कैसे दी जा सकती है. वहीं कुछ लोगों ने इसे ट्रैफिक और वाहन नियमों का उल्लंघन बताया.

इस पूरे मामले में लोगों का सबसे ज्यादा ध्यान गाड़ी में लगी मेटल की टोकरी पर गया, जिसमें 5 बच्चे एक साथ बैठे थे. इतना ही नहीं, व्यस्त हाईवे पर बच्चों के पास किसी तरह का कोई सुरक्षा कवच भी नहीं दिखा.

Advertisement

यह भी पढ़ें: मैकडॉनल्ड्स में टेबल के पास घूमते दिखे चूहे, वीडियो वायरल होते ही RMC ने लगाया इतने का जुर्माना

फिलहाल यह साफ नहीं है कि यह वीडियो किस समय रिकॉर्ड किया गया था और इस मामले में प्रशासन या पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई हुई है या नहीं. सोशल मीडिया पर जारी इस वीडियो ने एक बार फिर सड़क पर बच्चों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं.

सोशल मीडिया पर लोग यही पूछ रहे हैं कि कुछ मिनटों की सुविधा के लिए बच्चों की सुरक्षा से समझौता आखिर कितना ठीक है.

---- समाप्त ----