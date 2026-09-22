scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बाइक में जाल लगाया, 5 बच्चों को बांधकर बैठाया.. कर्नाटक का चौंकाने वाला Video

कर्नाटक से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जहां एक शख्स बाइक पर लगी टोकरी में 5 बच्चों को ले जाता हुआ दिख रहा है, जबकि एक बच्चा बाइक की आगे वाली सीट पर भी बैठा है. वीडियो देख कर लोग सड़क सुरक्षा और नियमों के उल्लंघन पर सवाल उठा रहे हैं.

Advertisement
X
कर्नाटक में एक बाइक पर छह बच्चों को ले जाता दिखा शख्स (X/@sanatan_kannada)
कर्नाटक में एक बाइक पर छह बच्चों को ले जाता दिखा शख्स (X/@sanatan_kannada)

कर्नाटक से एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसे लेकर बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था पर बहस छिड़ गई है. वीडियो में एक शख्स दोपहिया वाहन चलाता दिखाई दे रहा है और उसके साथ कुल छह बच्चे नजर आ रहे हैं. पांच बच्चे बाइक के पीछे लगी टोकरी जैसी जगह में बैठे हैं, जबकि एक बच्चा ठीक आगे बैठा है. चालक ने हेलमेट पहना हुआ था, लेकिन बच्चों के पास कोई सुरक्षा उपकरण नजर नहीं आया.

सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि यह वाकया मैसूरु-नंजनगुड रोड का है. इसमें शख्स TVS XL दोपहिया वाहन पर बच्चों को लेकर जाता दिख रहा है. पोस्ट के मुताबिक, वीडियो में दिख रही सड़क ऊटी जाने वाले रास्ते से जुडी हुई है, जो कि ज्यादातर व्यस्त रहती है. ऐसे में बच्चों के साथ चालक की लापरवाही भारी पड़ सकती है.

वीडियो सामने आने के बाद लोगों के अलग-अलग रिएक्शन सामने आ रहे हैं. कई सोशल मीडिया यूजर्स ने बच्चों की सुरक्षा पर चिंता जताते हुए सवाल उठाए, कि आखिर इतने बच्चों को इस तरह से दोपहिया वाहन पर ले जाने की इजाजत कैसे दी जा सकती है. वहीं कुछ लोगों ने इसे ट्रैफिक और वाहन नियमों का उल्लंघन बताया. 

इस पूरे मामले में लोगों का सबसे ज्यादा ध्यान गाड़ी में लगी मेटल की टोकरी पर गया, जिसमें 5 बच्चे एक साथ बैठे थे. इतना ही नहीं, व्यस्त हाईवे पर बच्चों के पास किसी तरह का कोई सुरक्षा कवच भी नहीं दिखा. 

Advertisement

यह भी पढ़ें: मैकडॉनल्ड्स में टेबल के पास घूमते दिखे चूहे, वीडियो वायरल होते ही RMC ने लगाया इतने का जुर्माना

फिलहाल यह साफ नहीं है कि यह वीडियो किस समय रिकॉर्ड किया गया था और इस मामले में प्रशासन या पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई हुई है या नहीं. सोशल मीडिया पर जारी इस वीडियो ने एक बार फिर सड़क पर बच्चों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं.

सोशल मीडिया पर लोग यही पूछ रहे हैं कि कुछ मिनटों की सुविधा के लिए बच्चों की सुरक्षा से समझौता आखिर कितना ठीक है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    सरकारी अस्पताल में AC फटा, 5 दिन के मासूम की मौत... 23 बच्चे दूसरे अस्पताल रेफर |
    Rahu Ketu Gochar 2026: राहु केतु दिलाएंगे प्रॉफिट! 76 दिनों तक 6 राशियों का बढ़ेगा बैंक बैलेंस |
    बाइक में जाल लगाया, 5 बच्चों को बांधकर बैठाया.. कर्नाटक का चौंकाने वाला Video |
    फोन जब्ती पर बोलना चाहते थे मोहम्मद रिजवान... PCB से दो बार लगाई गुहार, हर बार मिला इनकार |
    राम मंदिर में 105 बार हुई चढ़ावे की चोरी! CCTV से खुला राज, SIT ने SC को क्या-क्या बताया? |
    बीजेपी नेता आशीष शेलार के घर सजा बप्पा का दरबार, ‘जेठालाल’ ने किए दर्शन, सचिन भी दिखे |
    UP चुनाव के लिए अखिलेश यादव का 'मिशन 27K': 50 कम अंतर वाली सीटों पर सपा की नजर, वोट बैंक बढ़ाने का मास्टरप्लान तैयार |
    Pyaaz Paratha Recipe: नाश्ते में बिना आटा गूंथे और बिना बेले, सिर्फ 10 मिनट में बनाएं कुरकुरा प्याज पराठा; उंगलियां चाटते रह जाएंगे लोग |
    फिलिस्तीन के समर्थन में पतंग उड़ाने पर एक्टिविस्ट के घर पहुंची मुंबई पुलिस, एक-एक चीज की ली तलाशी |
    दूध तो दूध, गोबर के भी दाम! ऐसे बनाएं वर्मीकम्पोस्ट, करें डबल कमाई
    Advertisement