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उम्र 125 साल... दिल्ली के सबसे बुजुर्ग मतदाता को भी SIR का नोटिस

दिल्ली में SIR के दौरान 125 साल के वोटर श्याम मुखिया समेत 33.13 लाख से ज्यादा मतदाताओं को विवरण में गड़बड़ी को लेकर नोटिस जारी किए गए हैं. इनमें कई प्रमुख लोगों के नाम भी शामिल हैं. नोटिस मिलने का मतलब वोटर का नाम हटना नहीं है.

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दिल्ली में 125 साल के बुजुर्ग को मिला SIR का नोटिस.( File Photo-PTI)
दिल्ली में 125 साल के बुजुर्ग को मिला SIR का नोटिस.( File Photo-PTI)

दिल्ली में चल रहे वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के दौरान 125 साल के एक वोटर को भी नोटिस जारी किया गया है. पुरानी दिल्ली के रहने वाले श्याम मुखिया का नाम उन 33.13 लाख से ज्यादा मतदाताओं की सूची में शामिल है, जिन्हें उनके एन्यूमरेशन फॉर्म में दी गई जानकारी में गड़बड़ी मिलने के बाद नोटिस भेजा गया है.

दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर जारी सूची के मुताबिक, श्याम मुखिया का नाम सदर बाजार विधानसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट में ‘सेल्फ नेम मिसमैच’ के तौर पर दर्ज किया गया है. बताया जा रहा है कि वह इस सूची में सबसे उम्रदराज वोटर हैं. सूची में 80 और 90 साल की उम्र वाले कई मतदाताओं के नाम भी शामिल हैं. इसके अलावा राजनीति, न्यायपालिका, नौकरशाही और शिक्षा जगत से जुड़े कई लोगों के नाम भी इस सूची में हैं.

पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, विदेश मंत्री एस जयशंकर, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और चुनाव आयुक्त एसएस संधू समेत कई प्रमुख लोगों को भी उनके विवरण में गड़बड़ी को लेकर नोटिस जारी किया गया है.

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इतने लाख लोगों को नोटिस

SIR के तहत 97 लाख से ज्यादा वोटरों की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद 33.13 लाख नोटिस भेजे गए हैं. इनमें ज्यादातर मामले ऐसे हैं, जहां वोटरों की जानकारी 2002 की पिछली SIR में दर्ज विवरण से मेल नहीं खा रही है.

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आखिरी तारीख 30 सितंबर

यह मामला ऐसे समय सामने आया है जब चुनाव आयोग ने पिछले साल दिल्ली के अधिकारियों को 100 साल और उससे अधिक उम्र के वोटरों की चुनावी जानकारी की जांच करने का निर्देश दिया था. हालांकि, नोटिस मिलने का मतलब यह नहीं है कि वोटर का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है. नोटिस पाने वाले मतदाताओं को अपना जवाब और जरूरी दस्तावेज जमा करने का मौका दिया गया है. दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया जारी है और जवाब देने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है. अंतिम वोटर लिस्ट 4 नवंबर को जारी होने वाली है.

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