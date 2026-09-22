'बिना धोनी की सलाह के पत्ता भी नहीं हिलता...', जहीर खान को CSK का हेड कोच बनाने के पीछे था माही का बड़ा हाथ!

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने आईपीएल 2027 से पहले एक बड़ा फैसला लिया है. फ्रेंचाइजी ने पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज जहीर खान को अपना नया हेड कोच बनाने का ऐलान किया. इस खबर के सामने आने के बाद से ही फैन्स के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं.

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सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस बड़े फैसले के पीछे आखिर किसका दिमाग था. अब सीएसके के मैनेजिंग डायरेक्टर काशी विश्वनाथन ने खुद इस राज से पर्दा उठा दिया है. उन्होंने साफ किया है कि इस फैसले में खुद पूर्व कप्तान एमएस धोनी की भी अहम भूमिका रही है.

न्यूज एजेंसी आईएनएस से बातचीत करते हुए काशी विश्वनाथन ने बताया कि फ्रेंचाइजी का क्रिकेट मैनेजमेंट चाहता था कि जहीर खान के पास जो आईपीएल का लंबा अनुभव और गेंदबाजी की गहरी समझ है, उसका फायदा टीम को मिले.

जब उनसे यह पूछा गया कि क्या इस फैसले में एमएस धोनी शामिल थे तो उन्होंने दो टूक कहा कि देखिये, बिना उनकी सलाह के हम कुछ नहीं करते. जब यह फैसला लिया गया, तब एमएस धोनी पूरी तरह से इसका हिस्सा थे.

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इस नियुक्ति के समय धोनी के अलावा टीम मालकिन रूपा गुरुनाथ और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ भी चर्चा का हिस्सा थे. फैन्स के मन में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या एमएस धोनी आईपीएल 2027 में मैदान पर उतरेंगे. क्योंकि फिटनेस के चलते वह आईपीएल 2026 का एक भी मैच नहीं खेल पाए थे.

क्या धोनी खेलेंगे अगला आईपीएल?

इस पर विश्वनाथन ने साफ कर दिया कि वह अभी भी हमारे खिलाड़ी हैं. बस, मैं यही कह सकता हूं. यानी माही के फैन्स के लिए यह राहत भरी खबर है कि वह बतौर खिलाड़ी टीम से जुड़े रह सकते हैं. चेन्नई सुपर किंग्स ने जहीर खान को पूरी छूट दी है कि वह अपनी पसंद का सपोर्ट स्टाफ चुन सकें.

टीम से जुड़े हैं कई बड़े नाम

हालांकि अभी टीम के साथ माइक हसी, एरिक सिमंस और जेम्स फोस्टर जैसे नाम जुड़े हैं, लेकिन जहीर अपनी रणनीति के हिसाब से चीजें तय करेंगे. मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ मेंटॉरशिप का अनुभव रखने वाले जहीर के लिए यह किसी टीम के हेड कोच के तौर पर पहली बड़ी जिम्मेदारी है.

जहीर खान के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी

पिछले तीन सीजन से लगातार प्लेऑफ से बाहर हो रही चेन्नई सुपर किंग्स के लिए यह बदलाव बहुत जरूरी था. स्टीफन फ्लेमिंग के 18 साल लंबे कार्यकाल के बाद अब जहीर खान के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है. दिसंबर में होने वाले मिनी-ऑक्शन से पहले खिलाड़ियों को रिटेन करने और टीम को दोबारा पटरी पर लाने का कड़ा इम्तिहान अब जहीर और धोनी की जोड़ी के सामने होगा.

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