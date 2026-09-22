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UP: डायल 112 की गाड़ी से पेट्रोल निकालकर बेचते थे 2 पुलिस वाले, CCTV से खुली करतूत

बरेली के शाही थाना क्षेत्र में डायल-112 की सरकारी गाड़ी के पेट्रोल में गड़बड़ी का मामला सामने आया है. शिकायत के बाद हुई जांच में गाड़ी संख्या 6854 पर तैनात हेड कांस्टेबल ब्रजेश कुमार और कांस्टेबल मोन्टी कुमार की भूमिका सवालों के घेरे में आई. आरोप है कि दोनों पेट्रोल पंप संचालकों से मिलीभगत कर सरकारी वाहन से तेल निकालकर बेचते थे.

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चोरी का तेल पेट्रोल पंप पर बेचता पुलिसकर्मी. (photo: Screengrabs)
चोरी का तेल पेट्रोल पंप पर बेचता पुलिसकर्मी. (photo: Screengrabs)

उत्तर प्रदेश के बरेली में डायल 112 की गाड़ी संख्या 6854 में तैनात दो पुलिसकर्मियों पर सरकारी वाहन के पेट्रोल में हेराफेरी करने के आरोप लगे हैं. शिकायत के बाद कराई गई जांच में दोनों पुलिसकर्मियों की भूमिका सवालों के घेरे में आने पर एसएसपी अनुराग आर्य ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया.

आरोप है कि डायल-112 की गाड़ी पर तैनात हेड कांस्टेबल ब्रजेश कुमार और कांस्टेबल मोन्टी कुमार पेट्रोल पंप संचालकों से मिलीभगत कर सरकारी वाहन के लिए मिलने वाले पेट्रोल में गड़बड़ी करते थे. आरोपों के मुताबिक दोनों पुलिसकर्मी सरकारी वाहन के पेट्रोल में से तेल निकालकर उसे कथित तौर पर बेच देते थे.

मामले की शिकायत मिलने के बाद अधिकारियों ने इसकी जांच कराई. जांच में पुलिसकर्मियों की भूमिका सामने आने के बाद एसएसपी अनुराग आर्य ने दोनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की. दोनों को निलंबित करने के साथ ही उनके खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है.

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होमगार्ड का नाम भी आया सामने
इस मामले में एक होमगार्ड की भूमिका भी सामने आई है. बताया जा रहा है कि होमगार्ड मुकेश शर्मा का नाम भी जांच के दौरान सामने आया. उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए जिला कमांडेंट होमगार्ड को पत्र भेजा गया है.

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फिलहाल दोनों पुलिसकर्मियों के निलंबन के बाद विभागीय जांच जारी है. जांच में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि सरकारी वाहन के पेट्रोल में कथित तौर पर किस तरह हेराफेरी की गई और इस मामले में अन्य किसी व्यक्ति की भूमिका थी या नहीं. मामले में आगे की कार्रवाई जांच के निष्कर्षों के आधार पर की जाएगी.

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