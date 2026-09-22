scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'यूथ को इंटीमेसी से आपत्ति नहीं', फिल्मों में पार हो रही हदें? 'लस्ट स्टोरीज 3' के डायरेक्टर ने तोड़ी चुप्पी

फिल्मों में बोल्ड और इंटीमेट सीन्स दिखाने पर अक्सर मेकर्स और स्टार्स को दर्शकों के तीखे विरोध का सामना करना पड़ता है. साल 2022 में आई फिल्म 'गहराइयां' में दीपिका पादुकोण और सिद्धांत चतुर्वेदी के हॉट सीन्स पर भी काफी बवाल मचा था. अब 'लस्ट स्टोरीज 3' के डायरेक्टर्स ने फिल्मों में दिखाए जाने वाले बोल्ड सीन्स पर बात की है.

Advertisement
X
फिल्मों में पार हो रहीं इंटीमेसी की हदें? (Photo: Screengrab)
फिल्मों में पार हो रहीं इंटीमेसी की हदें? (Photo: Screengrab)

आज के समय में फिल्मों और वेब सीरीज में बोल्ड या इंटीमेट सीन्स होना आम बात हो गई है. लगभग हर दूसरी फिल्म में रोमांटिक या किसिंग सीन्स देखने को मिल ही जाते हैं. हालांकि, कई बार मेकर्स कहानी में इंटीमेट सीन्स की ऐसी भरमार कर देते हैं, जिससे दर्शक उन्हें परिवार के साथ देखने में हिचकने लगते हैं.

हालांकि, पर्दे पर जरूरत से ज्यादा बोल्ड सीन्स दिखाने पर अक्सर मेकर्स और स्टार्स को दर्शकों के तीखे विरोध और ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है. इसका एक बड़ा उदाहरण साल 2022 में आई फिल्म 'गहराइयां' है, जिसमें दीपिका पादुकोण और सिद्धांत चतुर्वेदी के बीच कई बोल्ड और इंटीमेट सीन्स दिखाए गए थे.

फिल्म रिलीज के बाद इन सीन्स को लेकर स्टार्स को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया गया था, क्योंकि फिल्म में एक्सट्रामैरिटल अफेयर्स, इंटीमेसी, सेक्सुअल डिजायर दिखाने पर कई लोगों को ठीक नहीं लगा था. 

सम्बंधित ख़बरें

Khushboo patani On jumai
जमुई में छात्रा से बदसलूकी, दिशा पाटनी की बहन खुशबू का फूटा गुस्सा
Tamannaah Bhatia,Samantha
ब्लू लहंगे में तमन्ना ने लगाई आग, क्या सामंथा को किया कॉपी?
Shahrukh Khan Lalbaugcha Raja video
माथे पर तिलक, हाथ में दूर्वा, बप्पा की भक्ति में लीन शाहरुख
Shah Rukh Khan Visits Lalbaugcha Raja
लालबागचा राजा के दर शाहरुख खान, साथ दिखीं पत्नी गौरी और सुहाना, लिया बप्पा का आशीर्वाद
Shruti haasan wants to adopt child unable to conceive
बिन ब्याही मां बनेगी ये हीरोइन, 40 की उम्र में कंसीव करने में हुई तकलीफ, गोद लेगी बच्चा!

फिल्मों में इंटीमेट सीन्स दिखाने पर क्या बोले डायरेक्टर?

अब 'न्यूज18' से संग बातचीत में 'लस्ट स्टोरीज 3' के डायरेक्टर्स विक्रमादित्य मोटवानी और शकुन बत्रा ने फिल्मों को मिलने वाले बैकलाश पर खुलकर बात की है. उन्होंने इस पर भी अपनी राय रखी कि क्या भारतीय दर्शकों का एक बड़ा वर्ग आज भी रूढ़िवादी सोच रखता है. 

Advertisement

'गहराइयां' में सेक्स और बेवफाई दिखाने पर ट्रोलिंग झेलने को लेकर फिल्म के डायरेक्टर सचिन बत्रा बोले-ऐसा नहीं है कि ये सब चीजें भारत में कभी हुई ही नहीं हैं. लोग इन कहानियों से खुद को जोड़ पाते हैं और इसमें खुद को देखते भी हैं. लेकिन हां, क्या नैतिक है, क्या सही है और क्या गलत है.... इस बात का एक बहुत बड़ा बोझ होता है. मुझे लगता है कि हम सालों-साल उन सोच-विचारों को बदलने के लिए तैयार ही नहीं होते. यह ऐसा है जैसे एक ही चीज हमेशा के लिए सही और गलत बना दी गई हो. 

लस्ट-डिजायर पर क्या बोले विक्रमादित्य मोटवानी?

वहीं दूसरी ओर फिल्ममेकर विक्रमादित्य मोटवानी का मानना है कि समस्या दर्शक नहीं, बल्कि खुद को समाज का ठेकेदार मानने वाले लोग हैं. विक्रमादित्य ने कहा- अगर आप उन फिल्मों की परफॉर्मेंस को देखें, तो यह साबित होता है कि कोई भी पीछे हटकर यह नहीं कहेगा कि वो ऐसी चीजें नहीं देखना चाहते. यह तो वो गेटकीपर्स हैं, जो बार-बार कहते रहते हैं कि आप यह नहीं देख सकते या आपको यह नहीं देखना चाहिए, क्योंकि यह हमारी संस्कृति के खिलाफ है और ऐसी ही न जाने कितनी बातें करते हैं. 

सामान्य तौर पर कहें तो मुझे लगता है कि पिछले 20 सालों में हमारे फिल्में देखने का तरीका बदल गया है. हमारी युवा पीढ़ी सेक्स, इंटीमेसी और लस्ट को लेकर काफी हद तक खुले विचारों वाली है और वो जल्दी किसी को जज नहीं करती.

Advertisement

जिन्हें नहीं पता, उनके लिए बता दें कि 'लस्ट स्टोरीज 3' में मोटवानी की कहानी मिडल एज की शादीशुदा महिलाओं की सेक्स डिजायर पर बेस्ड है, जो अपनी बेदम सेक्स लाइफ में फिर से रोमांच भरने के लिए अपने पतियों की अदला-बदली करने का फैसला करती हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'बिना धोनी की सलाह के पत्ता भी नहीं हिलता...', जहीर खान को CSK का हेड कोच बनाने के पीछे था माही का बड़ा हाथ! |
    UP: डायल 112 की गाड़ी से पेट्रोल निकाल कर बेचते थे 2 पुलिस वाले, CCTV से खुली करतूत |
    'यूथ को इंटीमेसी से आपत्ति नहीं', फिल्मों में पार हो रही हदें? 'लस्ट स्टोरीज 3' के डायरेक्टर ने तोड़ी चुप्पी |
    राधिका अंबानी ने दिखाया 15 हजार करोड़ के एंटीलिया का अनदेखा कोना, क्रिस्टल की सीढ़ियों और शाही बैकड्रॉप पर टिकीं नजरें, PHOTOS |
    मीडिया के बहिष्कार पर ट्रंप का पलटवार, बोले सिर्फ निगेटिव खबरें क्यों? |
    उम्र 125 साल... दिल्ली के सबसे बुजुर्ग मतदाता को भी SIR का नोटिस |
    सरकारी अस्पताल में AC फटा, 5 दिन के मासूम की मौत... 23 बच्चे दूसरे अस्पताल रेफर |
    Rahu Ketu Gochar 2026: राहु केतु दिलाएंगे प्रॉफिट! 76 दिनों तक 6 राशियों का बढ़ेगा बैंक बैलेंस |
    बाइक में जाल लगाया, 5 बच्चों को बांधकर बैठाया.. कर्नाटक का चौंकाने वाला Video |
    फोन जब्ती पर बोलना चाहते थे मोहम्मद रिजवान... PCB से दो बार लगाई गुहार, हर बार मिला इनकार
    Advertisement