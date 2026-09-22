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Rahu Ketu Gochar 2026: राहु केतु दिलाएंगे प्रॉफिट! 76 दिनों तक 6 राशियों का बढ़ेगा बैंक बैलेंस

Rahu Ketu Gochar 2026: राहु के धनिष्ठा और केतु के मघा नक्षत्र में रहने से 76 दिनों तक राहु-केतु की उल्टी चाल से 6 राशियों की किस्मत बदलने वाली है. लकी राशियों के धन लाभ, तरक्की और मान-सम्मान के मजबूत योग बन रहे हैं.

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राहु केतु गोचर (Photo: ITG)
राहु केतु गोचर (Photo: ITG)

Rahu Ketu Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष में राहु और केतु को छाया ग्रह और 'मायावी ग्रह' माना जाता है. नवग्रहों में ये दोनों ही ऐसे ग्रह हैं जो हमेशा उल्टी चाल यानी वक्री चलते हैं. राहु और केतु का गोचर काफी धीमी गति से होता है, इसलिए जब भी ये अपना नक्षत्र बदलते हैं, तो इसका असर सभी 12 राशियों के जीवन में दीर्घकालिक और गहरा दिखाई देता है.

वर्तमान में राहु देव मंगल के स्वामित्व वाले धनिष्ठा नक्षत्र में विराजमान हैं, जबकि केतु देव स्वयं के नक्षत्र मघा में गोचर कर रहे हैं. ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, राहु और केतु की यह चाल आने वाले 76 दिनों तक कई राशियों के लिए भाग्यशाली साबित होने वाली है. ज्योतिषविद् नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, इन दोनों छाया ग्रहों की चाल से मुख्य रूप से 6 राशियों का बैंक बैलेंस बढ़ेगा और उन्हें जबरदस्त आर्थिक मुनाफा मिलेगा. आइए जानते हैं कि राहु और केतु के नक्षत्र परिवर्तन से किन राशियों की किस्मत चमकने वाली है:

मघा नक्षत्र में केतु का गोचर: इन 4 राशियों को मिलेगा भारी लाभ

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केतु ग्रह 5 दिसंबर 2026 तक अपने ही स्वामित्व वाले मघा नक्षत्र में विराजमान रहेंगे. केतु के इस नक्षत्र गोचर से निम्नलिखित 4 राशियों के जीवन में तरक्की और धन-समृद्धि के योग बन रहे हैं.

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मेष राशि (Aries): आपके साहस और निर्णय लेने की क्षमता में निखार आएगा. निवेश से उम्मीद से ज्यादा रिटर्न मिलने की संभावना है.

सिंह राशि (Leo): आपके मान-सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा में भारी वृद्धि होगी. लंबे समय से अटकी हुई योजनाएं गति पकड़ेंगी और करियर में नए अवसर मिलेंगे.

वृश्चिक राशि (Scorpio): आर्थिक स्थिति पहले से काफी मजबूत होगी. बिजनेस में बड़े सौदे फाइनल हो सकते हैं और अचानक गुप्त धन-लाभ के योग बनेंगे.

कुंभ राशि (Aquarius): साझेदारी में किए गए कार्यों से बेहतरीन मुनाफा मिलेगा. पारिवारिक जीवन में चल रही परेशानियां कम होंगी और आय के नए स्रोत बनेंगे.

धनिष्ठा नक्षत्र में राहु का गोचर: इन 3 राशियों की होगी बल्ले-बल्ले

राहु देव मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में 2 अगस्त 2026 से प्रवेश कर चुके हैं और वे वर्ष 2027 तक इसी नक्षत्र में संचार करेंगे. राहु के इस नक्षत्र परिवर्तन से 3 राशियों को विशेष फायदा होगा.

मेष राशि (Aries): (राहु और केतु दोनों के प्रभाव से) मेष जातकों को दोहरे लाभ के योग हैं. नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन और वेतन वृद्धि की खुशखबरी मिल सकती है.

कन्या राशि (Virgo): कोर्ट-कचहरी या किसी पुराने विवाद से राहत मिलेगी. व्यापार में प्रतिस्पर्धियों पर आपकी बढ़त बनी रहेगी और मुनाफा बढ़ेगा.

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धनु राशि (Sagittarius): विदेश यात्रा या विदेशी स्रोतों से धन लाभ के योग बनेंगे. आपकी आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी और समाज में प्रभाव मजबूत होगा.

राहु-केतु के अशुभ प्रभावों से बचाव के अचूक उपाय

राहु की शांति के लिए देवी दुर्गा की आराधना करें और केतु के शुभ फल पाने के लिए भगवान श्री गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.

- जरूरतमंद और असहाय लोगों को भोजन, जल, वस्त्र या अपनी क्षमतानुसार धन का दान करें.

- तामसिक भोजन और शराब-सिगरेट जैसी आदतों से दूरी बनाएं.

- किसी गरीब या असहाय व्यक्ति का अपमान न करें. अपने अंदर अहंकार (Ego) और अत्यधिक क्रोध पर नियंत्रण रखें.

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