झारखंड में बड़ा हादसा हो गया है. झारखंड के गिरिडीह में शिखरजी यात्रा से लौट रहे यात्रियों की बस पेड़ से टकरा कर पलट गई. इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई जबकि 12 से ज्यादा यात्री घायल हो गए हैं. फिलहाल घायलों का इलाज जारी है. पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है.

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इस मामले में गिरीडीह SDPO आबिद खान ने बताया कि उन्हें रात 10 बजे हादसे की सूचना मिली थी. उन्होंने बताया कि यात्री गुजरात से आए थे. वे स्टेशन जा रहे थे. रात 10 बजे बस असंतुलित होकर गड्ढे में गिर गई. SDPO आबिद खान के मुताबिक, हादसे में दो लोगों की मौत हो गई जबकि 12 से ज्यादा यात्री घायल हो गए हैं.

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SDPO ने बताया कि बेहतर इलाज के लिए घायलों को हजारीबाग के अस्पताल भेजा गया है. फिलहाल ड्राइवर सुरक्षित है. इस हादसे में बस के परखच्चे उड़ गए. पेड़ से टकराते ही बस बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. बस के आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है.

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