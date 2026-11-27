भारत और जापान के बीच हाल ही में हुए 2+2 डायलॉग को लेकर चीन ने प्रतिक्रिया दी है. चीन के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता सीनियर कर्नल चेन शी ने कहा कि जापान तेजी से अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा रहा है और उसके नए मिलिटेरिज्म का रुझान बढ़ रहा है. उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से इस मामले पर सतर्क रहने की अपील की.

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भारत और जापान के बीच हुए 2+2 डायलॉग में दोनों देशों ने रक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति जताई है. इसमें उन्नत मिसाइल तकनीक और समुद्री सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई. दोनों देश नौसैनिक जहाजों के डिजाइन और निर्माण में संयुक्त विकास की संभावनाएं भी तलाश रहे हैं. इसके अलावा जापान के सेल्फ-डिफेंस फोर्सेज के लिए पहली बार भारत के फायरिंग रेंज में लाइव-फायर ट्रेनिंग की संभावना भी बनी है.

चीन ने भारत-जापान के इस बढ़ते रक्षा सहयोग पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जापान का मिलिटेरिज्म बढ़ रहा है. चेन शी ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय को इस पर गंभीरता से नजर रखनी चाहिए और जरूरी कदम उठाने चाहिए.

सीमा की स्थिति को बताया सामान्य

भारत-चीन सीमा को लेकर भी चीन ने स्थिति को सामान्य बताया. चेन शी ने कहा कि चीन और भारत के बीच सीमा क्षेत्र की स्थिति फिलहाल सामान्य रूप से स्थिर है. दोनों देश राजनयिक और सैन्य माध्यमों से संपर्क बनाए हुए हैं. उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष जनरल स्तर की बैठकों समेत अलग-अलग माध्यमों से बातचीत कर रहे हैं और सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए बनी सहमति को लागू करने की दिशा में काम कर रहे हैं.

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