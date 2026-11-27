गुजरात के अमरेली जिले में जाफराबाद के समुद्र तटीय इलाके में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब एक शेर ने पशुओं को चराने गए अधेड़ उम्र के पशुपालक पर हमला कर दिया. शेर ने अचानक उस पर झपट्टा मारा और उसकी जांघ को अपने जबड़ों में दबोच लिया. इसके बाद वह पशुपालक को घसीटने लगा. दिनदहाड़े हुई इस घटना ने आसपास के इलाके में दहशत फैला दी.

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हमले के बाद वन विभाग को सूचना दी गई. घटना की गंभीरता को देखते हुए विभाग ने तत्काल कार्रवाई शुरू की. अधिकारियों के सामने चुनौती थी कि हमलावर शेर को सुरक्षित तरीके से पकड़ा जाए, ताकि वह दोबारा किसी इंसान या पशु पर हमला न कर सके.

घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम एक्टिव हो गई. इलाके में एक ऐसा शेर घूम रहा था, जो इंसान पर हमला कर चुका था. ऐसे में उसके दोबारा किसी व्यक्ति या पशु के करीब पहुंचने का खतरा भी था.

वन विभाग ने देरी किए बिना शेर को पकड़ने की तैयारी शुरू कर दी. शेत्रुंजी डिवीजन की अलग-अलग टीमों को इस काम में लगाया गया. टीमों ने इलाके में मोर्चा संभाला और शेर को सुरक्षित तरीके से पकड़ने के लिए विशेष रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया.

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वन विभाग की टीमें शेर की गतिविधियों पर नजर रखते हुए उसे पकड़ने की कोशिश में जुटी रहीं. इस अभियान में शेर को कंट्रोल करने के लिए रिंग कैच पिंजरे का इस्तेमाल किया गया. तमाम कोशिशों के बाद आखिरकार हमलावर शेर पिंजरे में कैद हो गया. शेर के पकड़े जाने के बाद वन विभाग की टीमों ने राहत की सांस ली.

जाफराबाद से एनिमल केयर सेंटर भेजा गया शेर

पिंजरे में कैद किए जाने के बाद शेर को जाफराबाद से बाबरकोट एनिमल केयर सेंटर में शिफ्ट कर दिया गया. इसी के साथ पशुपालक पर अटैक के बाद शुरू हुआ वन विभाग का रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया. शेर के पकड़े जाने से इलाके में रहने वाले लोगों ने राहत की सांस ली है. वन विभाग ने शेर को पकड़कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया है.

गुजरात के अमरेली इलाके में शेरों की मौजूदगी कोई अनजानी बात नहीं है. ऐसे क्षेत्रों में पशुपालकों और ग्रामीणों का जंगल और उसके आसपास के इलाकों से लगातार संपर्क बना रहता है. लोग अपने पशुओं को चराने के लिए बाहर निकलते हैं और इसी दौरान कभी-कभी वन्यजीवों से सामना हो जाता है. अधिकारियों का कहना है कि ऐसे में लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए.

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(रिपोर्ट: फारुकभाई दादामीया सैय्यदकादरी)