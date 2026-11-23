भारत के शहरों का तेजी से विस्तार हो रहा है, रोजगार के बेहतर अवसरों की तलाश में युवा बड़ी संख्या में एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, इसके साथ ही किराये के मकानों और को-लिविंग स्पेस की मांग भी बढ़ रही है. अब इस बाजार में सिर्फ कम किराया, अच्छी लोकेशन और सुविधाएं ही मायने नहीं रखतीं, बल्कि घर कितना पर्यावरण के अनुकूल है, इस पर भी चर्चा होने लगी है.

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बिजली की बचत, पानी का कम इस्तेमाल और ऑफिस के नजदीक घर जैसी सुविधाएं शहरी आवास की नई जरूरतों में शामिल हो रही हैं. इसे देखते हुए मैनेज्ड को-लिविंग कंपनियां अपने प्रॉपर्टी मॉडल में पर्यावरण के अनुकूल सुविधाएं जोड़ रही हैं. हालांकि, बड़ा सवाल यह है कि क्या युवा किरायेदार इन सुविधाओं के लिए ज्यादा किराया देने को भी तैयार हैं?

को-लिविंग कंपनियां अपना रही हैं ग्रीन तरीके

किराये के मकानों में बिजली और पानी की खपत कम करने के लिए ऊर्जा बचाने वाली तकनीकों का इस्तेमाल बढ़ रहा है. मैनेज्ड हाउसिंग प्रोवाइडर कंपनी Colive इसका एक उदाहरण है. कंपनी अपनी प्रॉपर्टीज में एलईडी लाइट्स, कॉमन एरिया में सेंसर वाली लाइटिंग और कम पानी खर्च करने वाले नल और अन्य उपकरण लगा रही है.

इसके अलावा, कंपनी ने किरायेदारों के रजिस्ट्रेशन, बिलिंग और दूसरी प्रशासनिक प्रक्रियाओं को ऐप आधारित बनाया है इससे कागजों का इस्तेमाल कम करने में मदद मिलती है. एक ही बिल्डिंग में कई लोगों के रहने पर बिजली और पानी की खपत काफी ज्यादा हो सकती है. ऐसे में इन तकनीकों से संसाधनों की बर्बादी रोकने में मदद मिल सकती है. हालांकि, इसका वास्तविक फायदा इस बात पर निर्भर करता है कि प्रॉपर्टी में कितने लोग रह रहे हैं और वहां बिजली-पानी का इस्तेमाल किस तरह हो रहा है.

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क्या ग्रीन होम से किरायेदारों को आकर्षित कर पाएंगी कंपनियां?

युवा किरायेदारों के लिए अब घर चुनते समय पर्यावरण से जुड़े पहलू भी अहम हो सकते हैं, बिजली बचाने वाले उपकरण, पानी की कम खपत और डिजिटल सुविधाएं को-लिविंग स्पेस को ज्यादा आकर्षक बना सकती हैं. हालांकि, किरायेदारों के लिए सबसे अहम बात अब भी घर का किराया है. पर्यावरण के अनुकूल सुविधाएं लगाने में शुरुआत में कंपनियों को ज्यादा निवेश करना पड़ सकता है. हालांकि, लंबे समय में बिजली और पानी के खर्च में बचत हो सकती है.

लेकिन यह बचत किरायेदारों तक कम किराये या कम यूटिलिटी बिल के रूप में पहुंचेगी या नहीं, यह संबंधित कंपनी और प्रॉपर्टी के संचालन पर निर्भर करता है.

फिलहाल, भारत में Gen Z के कितने युवा पर्यावरण के अनुकूल घरों के लिए अतिरिक्त किराया देने को तैयार हैं, इसे लेकर पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं. घर को पर्यावरण के अनुकूल बनाने में सिर्फ बिल्डिंग की सुविधाओं की भूमिका नहीं होती, बल्कि उसकी लोकेशन भी काफी मायने रखती है. अगर किराये का घर ऑफिस या रोजगार केंद्रों के नजदीक है, तो रोजाना आने-जाने की दूरी कम हो सकती है. इससे ईंधन की खपत और वाहनों से होने वाले प्रदूषण को घटाने में मदद मिल सकती है.

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हालांकि, ऑफिस के नजदीक घर होने से ही प्रदूषण कम होना तय नहीं है, इसका फायदा इस बात पर भी निर्भर करता है कि लोग आने-जाने के लिए पैदल चलते हैं, साइकिल का इस्तेमाल करते हैं या निजी वाहनों से सफर करते हैं. को-लिविंग बाजार में पर्यावरण के अनुकूल सुविधाओं का चलन जरूर बढ़ रहा है, लेकिन इनका वास्तविक असर साबित करना भी जरूरी है. कंपनियों को सिर्फ ग्रीन फीचर्स का प्रचार करने के बजाय यह दिखाना होगा कि उनकी पहल से बिजली और पानी की खपत कितनी कम हुई है. साथ ही, ऑफिस आने-जाने से होने वाले प्रदूषण में कितनी कमी आई है.

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