बांग्लादेश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी जमात ए इस्लामी ने ऑस्ट्रेलिया के अखबार द ऑस्ट्रेलियन को कानूनी नोटिस भेजा है. अखबार ने पार्टी प्रमुख शफीकुर रहमान पर हमास नेताओं की तारीफ और महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप लगाते हुए रिपोर्ट छापी थी.



जमात ने इसे झूठी, भ्रामक और मानहानि वाली रिपोर्ट बताया है. पार्टी ने रिपोर्ट वापस लेने, सार्वजनिक माफी और रहमान का पक्ष छापने की मांग की है. विवाद के बीच रहमान अपना दौरा बीच में छोड़कर सिडनी से रवाना हो गए.

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क्या है पूरा मामला?

शफीकुर रहमान जमात ए इस्लामी के अमीर यानी प्रमुख हैं. वे पांच दिन के दौरे पर 20 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया पहुंचे थे. उनके कार्यक्रम में बांग्लादेशी समुदाय के लोगों और ऑस्ट्रेलियन नेशनल इमामस काउंसिल से मुलाकात शामिल थी. लेकिन उनके आते ही विवाद शुरू हो गया. यहूदी और हिंदू संगठनों ने उनके पुराने बयानों और पार्टी के इतिहास पर कड़ी आपत्ति जताई.

अखबार की रिपोर्ट में क्या कहा गया

23 नवंबर को द ऑस्ट्रेलियन ने रिपोर्ट छापी, जिसमें कहा गया कि अल्बनीज सरकार पर रहमान का वीजा रद्द करने का दबाव है. सिडनी के माइग्रेशन सलाहकार रेमंड सोलोमन ने गृह मंत्री टोनी बर्क से वीजा रद्द करने की अर्जी दी थी. अर्जी में कहा गया कि रहमान के पुराने बयान और हरकतें ऑस्ट्रेलिया के चरित्र मानकों के खिलाफ हैं और सामाजिक एकता के लिए खतरा हैं.

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रिपोर्ट का सबसे बड़ा आरोप हमास नेता याह्या सिनवार को लेकर था. सिनवार अक्टूबर 2024 में इजरायली सेना के हाथों मारा गया था. उसे 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हुए हमले का मास्टरमाइंड माना जाता है, जिसमें 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे. अखबार के मुताबिक रहमान ने सिनवार की तारीफ की और उसकी हत्या को बेरहमी भरा बताया. इसी तरह हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हनिया के लिए भी श्रद्धांजलि दी. ऑस्ट्रेलियन ज्यूइश एसोसिएशन और ऑस्ट्रेलियन हिंदू एसोसिएशन ने साझा बयान जारी कर पूछा कि रहमान को देश में आने क्यों दिया गया और क्या सरकार के किसी प्रतिनिधि ने उनसे मुलाकात की.

अखबार ने 1971 के मुक्ति संग्राम में जमात की भूमिका का भी जिक्र किया. उसके मुताबिक उस दौरान हजारों हिंदुओं के नरसंहार के लिए जमात जिम्मेदार थी और बाद में दोषी ठहराए गए उसके नेताओं को रहमान शहीद कहते हैं. महिलाओं के काम करने पर भी विवाद हुआ. रिपोर्ट में रहमान के सत्यापित एक्स अकाउंट की एक अब हटाई जा चुकी पोस्ट का हवाला दिया गया, जिसमें आधुनिकता के नाम पर महिलाओं को घर से बाहर निकालने को एक तरह की वेश्यावृत्ति कहा गया था.

जमात का जवाब और कानूनी नोटिस

जमात के महासचिव मिया गुलाम पोरवार ने बुधवार को बयान जारी किया. उनके मुताबिक रिपोर्ट के सात बयानों को पार्टी ने मानहानि वाला माना है. जमात का कहना है कि फिलिस्तीनियों की आजादी और सम्मान के समर्थन को आतंकवाद का समर्थन बताना जानबूझकर तोड़ना मरोड़ना है. पार्टी के मुताबिक रहमान किसी भी देश या धर्म के आम लोगों पर हमले के खिलाफ हैं. महिलाओं वाली पोस्ट पर पार्टी का दावा है कि वह रहमान ने नहीं लिखी थी, उनका अकाउंट हैक हुआ था. जमात के मुताबिक इस मामले में सबूत पुलिस को दिए गए और एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हुई.

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पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि अखबार ने सोलोमन की अर्जी पर बहुत ज्यादा भरोसा किया, जबकि यह नहीं बताया कि वे शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार पर बनी फिल्म के लेखक और निर्देशक हैं. अखबार ने लिखा था कि रहमान ने टिप्पणी के अनुरोध का जवाब नहीं दिया, लेकिन पोरवार के मुताबिक प्रकाशन से पहले उनसे या पार्टी के किसी प्रतिनिधि से संपर्क ही नहीं किया गया.

जमात सांसद और रहमान के विदेश मामलों के सलाहकार मीर अहमद बिन कासिम ने अखबार के प्रकाशक नेशनवाइड न्यूज पीटीवाई लिमिटेड को नोटिस भेजा है. यह नोटिस ऑस्ट्रेलिया के डिफेमेशन एक्ट 2005 (न्यू साउथ वेल्स) की धारा 12A के तहत भेजा गया है. इसमें सभी जरूरी दस्तावेज सुरक्षित रखने और 48 घंटे में लिखित जवाब देने को कहा गया है. पार्टी ने चेतावनी दी है कि मांगें न मानी गईं तो वह सभी कानूनी रास्ते अपनाएगी.

रहमान 24 नवंबर को सिडनी से रवाना हुए. उन्होंने मलेशिया का तय दौरा भी रद्द कर दिया और जरूरी काम का हवाला दिया.

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