उत्तराखंड में नशे का कारोबार करने वालों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. दो दिन तक चले अभियान में 76 लोगों को गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने करीब 1.35 करोड़ रुपये के नशीले पदार्थ (ड्रग्स) और अवैध शराब बरामद की है. यह कार्रवाई 24 और 25 नवंबर को ‘ऑपरेशन ट्रैक-7’ के तहत की गई.

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अभियान के दौरान प्रदेश के अलग-अलग जिलों में पुलिस ने उन ठिकानों पर छापेमारी की, जहां नशे की तस्करी का शक था. इस दौरान आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत 69 मुकदमे दर्ज किए गए. पुलिस के मुताबिक, इस कार्रवाई में 181 टीमें शामिल थीं.

181 टीमों ने 273 ठिकानों पर की जांच

नशा तस्करों तक पहुंचने के लिए पुलिस ने पूरे प्रदेश में अभियान चलाया. इस दौरान 968 संदिग्ध लोगों का सत्यापन किया गया. साथ ही नशा तस्करी के लिए चिन्हित 273 जगहों पर छापेमारी और चेकिंग की गई. यह अभियान पुलिस महानिदेशक के आदेश पर चलाया गया. इसकी निगरानी अपर पुलिस महानिदेशक (अपराध एवं कानून व्यवस्था) ने की. एसटीएफ और अलग-अलग जिलों के पुलिस अधिकारियों ने भी कार्रवाई में हिस्सा लिया.

देहरादून से ऊधमसिंह नगर तक छापेमारी

पुलिस ने देहरादून की सपेरा बस्ती और बिंदाल पुल के पास कार्रवाई की. ऋषिकेश के गुमानीवाला, नैनीताल के गूलरभोज और गुल्लरघट्टी में भी जांच की गई. इसके अलावा, कोटद्वार के कोड़िया बैरियर, टिहरी के मुनि की रेती, ऊधमसिंह नगर के भूरारानी और रम्पुरा में छापेमारी की गई. इन जगहों पर नशे के संदिग्ध ठिकानों की जांच के साथ तस्करी से जुड़े लोगों की तलाश की गई.

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1.35 करोड़ रुपये के नशीले पदार्थ बरामद

दो दिन की कार्रवाई में पुलिस ने 450 ग्राम, 4.9 किलो और 45 किलो की अलग-अलग नशीली खेप बरामद (ड्रग्स ) की. इसके साथ ही 1,510 नशीली टैबलेट और कैप्सूल भी पकड़े गए. पुलिस ने अवैध अंग्रेजी शराब की 40 पेटियां भी जब्त कीं. पुलिस के मुताबिक, बरामद नशीले पदार्थों और शराब की कुल बाजार कीमत करीब 1.35 करोड़ रुपये है.

दो मामलों में ANTF और STF की अलग कार्रवाई

अभियान के दौरान एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) और एसटीएफ ने व्यावसायिक मात्रा में नशीले पदार्थों से जुड़े दो मामलों में भी कार्रवाई की. इन मामलों में 4.1 किलो नशीली खेप के साथ 1,282 टैबलेट और कैप्सूल बरामद किए गए.

61 लोगों की हिस्ट्रीशीट खोली गई

पुलिस ने गिरफ्तारियों के साथ तस्करी से जुड़े लोगों पर दूसरी कानूनी कार्रवाई भी की. दो आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया, जबकि पांच गैर-जमानती वारंट पर कार्रवाई की गई. इसके अलावा 61 लोगों की नई हिस्ट्रीशीट खोली गई. MANAS हेल्पलाइन नंबर 1933 पर मिली आठ शिकायतों की जांच भी की गई. पुलिस ने 1.3 एकड़ जमीन पर उगाई जा रही अवैध मादक फसल को नष्ट करने की जानकारी दी.

2026 में अब तक 1,601 लोग गिरफ्तार

पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक, 2026 में अब तक एनडीपीएस एक्ट के तहत 1,340 मुकदमे दर्ज किए गए हैं. इन मामलों में 1,601 लोगों को गिरफ्तार किया गया. पुलिस का दावा है कि इस दौरान करीब 62 करोड़ रुपये के नशीले पदार्थ बरामद किए गए.

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नशे की कमाई से बनी 6.30 करोड़ की संपत्ति जब्त

पुलिस ने नशे के कारोबार से कमाई गई संपत्ति पर भी कार्रवाई की है. बार-बार नशा तस्करी में पकड़े जाने वाले 16 लोगों के खिलाफ PITNDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की गई. आर्थिक जांच के जरिए करीब 6.30 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त किए जाने की जानकारी भी दी गई.

उत्तराखंड पुलिस का कहना है कि नशा बेचने वालों के साथ उनके नेटवर्क और अवैध कमाई से बनाई गई संपत्ति पर भी कार्रवाई जारी रहेगी. पुलिस ने राज्य के युवाओं को नशे से बचाने और उत्तराखंड को नशामुक्त बनाने को अपनी प्राथमिकता बताया है.



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