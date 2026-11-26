MP News: इंदौर से भाजपा विधायक गोलू शुक्ला के बेटे रुद्राक्ष शुक्ला एक बार फिर विवादों में हैं. इस बार खजराना गणेश मंदिर के प्रतिबंधित गर्भगृह में प्रवेश कर दर्शन और पूजन करने का उनका वीडियो सामने आया है. वीडियो में रुद्राक्ष गर्भगृह के भीतर पूजा करते दिखाई दे रहे हैं.

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बताया जा रहा है कि रुद्राक्ष बुधवार तड़के अपनी लग्जरी गाड़ियों के काफिले के साथ मंदिर पहुंचे थे. वीडियो सामने आने के बाद मंदिर की व्यवस्था और नियमों के पालन को लेकर सवाल उठ रहे हैं.

कोरोना काल से आम श्रद्धालुओं का प्रवेश बंद

खजराना गणेश मंदिर के गर्भगृह में कोरोना महामारी के समय से आम श्रद्धालुओं का प्रवेश प्रतिबंधित बताया जा रहा है. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि प्रतिबंधित क्षेत्र में रुद्राक्ष को प्रवेश कैसे मिला? क्या मंदिर प्रबंधन की अनुमति से उन्हें गर्भगृह में जाने दिया गया था या नियमों का उल्लंघन हुआ?

फिलहाल मंदिर प्रबंधन और प्रशासन इस मामले की जांच कर रहे हैं. यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि रुद्राक्ष किन परिस्थितियों में गर्भगृह तक पहुंचे और उन्हें किसके निर्देश पर प्रवेश दिया गया. देखें VIDEO:-

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पहले भी मंदिरों में प्रवेश को लेकर विवाद

रुद्राक्ष शुक्ला इससे पहले उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन और रील शूट करवाने के मामले को लेकर चर्चा में आए थे. इसके अलावा बिजासन माता मंदिर में भी उनके अनधिकृत प्रवेश को लेकर विवाद सामने आया था.

अब खजराना गणेश मंदिर के गर्भगृह में पूजा करते हुए वीडियो सामने आने के बाद एक बार फिर उनके मंदिर प्रवेश को लेकर सवाल उठ रहे हैं.

मंदिर प्रबंधन से मांगा जा रहा जवाब

मामले में खजराना गणेश मंदिर के प्रबंधक घनश्याम शुक्ला का बयान सामने आना है. जांच में यह स्पष्ट किया जाएगा कि गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति किसने दी और क्या मंदिर के निर्धारित नियमों का पालन किया गया था.

फिलहाल वीडियो सामने आने के बाद मंदिर प्रबंधन की जांच और प्रशासन के जवाब का इंतजार है.

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