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बस ड्राइवर को जिंदा जलाया, यूनिवर्सिटी के बाहर फटे क्रूड बम... बांग्लादेश में अचानक भड़की हिंसा

बांग्लादेश की राजधानी ढाका में सोमवार को कई इलाकों में कच्चे बम धमाके हुए और दो यात्री बसों को आग के हवाले कर दिया गया. यूनिवर्सिटी, कोर्ट और बाजारों के आसपास भी धमाकों की खबरें आईं. पुलिस ने चार बम लेकर जा रहे लोगों समेत कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया है.

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बांग्लादेश में कई यूनिवर्सिटी के बाहर क्रूड बम धमाके हुए हैं. (Photo- Screengrab)
बांग्लादेश में कई यूनिवर्सिटी के बाहर क्रूड बम धमाके हुए हैं. (Photo- Screengrab)

बांग्लादेश की राजधानी ढाका में सोमवार को बम धमाकों और बसों में आगजनी की कई घटनाओं से दहशत फैल गई. राजधानी के अलग-अलग इलाकों में कच्चे बम यानी क्रूड (कॉकटेल) बम फेंके गए, जबकि दो यात्री बसों को आग के हवाले कर दिया गया. इसमें अंदर सो रहे बस ड्राइवर की मौत हो गई. धमाकों की खबरें यूनिवर्सिटी, अदालत और व्यस्त चौराहों के आसपास से भी सामने आईं.  पुलिस ने कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया है.

उपद्रवियों ने फार्मगेट और मीरपुर में दो यात्री बसों को निशाना बनाया. शाम करीब 6:40 बजे फार्मगेट मेट्रो स्टेशन के नीचे लब्बैक परिवहन की बस में आग लगा दी गई. इसके बाद रात करीब 9:30 बजे मीरपुर पोस्ट ऑफिस नंबर 11 के पास बसुमती परिवहन की बस को आग के हवाले कर दिया गया. इन दोनों घटनाओं में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है.

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अंदर सो रहा था बस ड्राइवर, आगजनी में मौत

इस घटना में बस के अंदर सो रहे 60 वर्षीय ड्राइवर मोहम्मद कलाचन शेख की मौत हो गई. वह गोपालगंज जिले के मुक्सुदपुर उपजिला के रहने वाले थे. पुलिस के मुताबिक, आग लगने के बाद बस में धुआं भर गया और दम घुटने से ड्राइवर की मौत हो गई. फरीदपुर कोतवाली पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी महमूदुल हसन ने बताया कि ड्राइवर बस के अंदर सो रहे थे, तभी उपद्रवियों ने उसमें आग लगा दी. फरीदपुर फायर स्टेशन के वरिष्ठ अधिकारी श्रीबास बरई के मुताबिक, दमकल विभाग को रात करीब 1:45 बजे आग लगने की सूचना मिली थी. जब दमकल की टीम मौके पर पहुंची तो बस आग की लपटों से घिरी हुई थी.

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यूनिवर्सिटी और कोर्ट परिसर में धमाके

शिल्पांचल पुलिस स्टेशन के तहत साउथईस्ट यूनिवर्सिटी के बाहर दो कच्चे बम फटे. वहीं, जगन्नाथ यूनिवर्सिटी के दूसरे गेट के पास पार्किंग में भी कॉकटेल बम धमाके की खबर आई. इसके बाद यूनिवर्सिटी के छात्रों ने रेजवान अहमद नाम के एक व्यक्ति को पकड़ लिया. बताया गया कि उसने प्रतिबंधित छात्र लीग से जुड़ा होने का दावा किया था. ढाका की चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (CMM) कोर्ट परिसर में भी कथित कॉकटेल बम धमाकों के बाद दो लोगों को गिरफ्तार किया गया.

कई इलाकों में धमाके, पुलिस ने बढ़ाई निगरानी

बांग्लादेश कॉलेज, मालीबाग और मोगबाजार चौराहों, आदाबोर के टोक्यो स्क्वायर, जात्राबाड़ी और गेंडारिया में दयागंज ब्रिज के नीचे भी धमाकों की खबरें सामने आईं. बांग्लादेश कॉलेज के पास कई दुकानों में आग लगाए जाने की भी सूचना है. ढाका यूनिवर्सिटी के TSC इलाके से कच्चे बमों से भरा एक बैग बरामद किया गया.

यह भी पढ़ें: शेख हसीना को नया पासपोर्ट देने से बांग्लादेश का इनकार, विदेश मंत्री ने कहा- भारत से कैदी के तौर पर होगी वापसी

मोगबाजार फ्लाईओवर पर चेकिंग के दौरान हातिरझील पुलिस ने चार लोगों को कच्चे बमों के साथ गिरफ्तार किया. पुलिस अब इन घटनाओं के पीछे शामिल लोगों और उनके मकसद का पता लगाने में जुटी है. राजधानी के अलग-अलग इलाकों में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं.

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