होटल में खटमल हैं या नहीं, बुकिंग से पहले ऐसे चलेगा पता! चीन का अनोखा ऐप वायरल

होटल में कमरा बुक करते समय हर कोई यही उम्मीद करता है कि उसे साफ-सुथरा बिस्तर और अच्छी सुविधाएं मिलेंगी. लेकिन कई बार होटल के कमरे में पहुंचने के बाद ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं, जिनसे पूरा सफर खराब हो जाता है. मसलन, बिस्तर पर खटमल (Bed Bugs), कॉकरोच या दूसरे कीड़े मिल जाना. ऐसी स्थिति में ज्यादातर लोग होटल मैनेजमेंट से शिकायत करते हैं या फिर ऑनलाइन रिव्यू लिखकर अपनी नाराजगी जाहिर कर देते हैं.

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लेकिन चीन में इस समस्या से निपटने के लिए एक अलग ही तरीका अपनाया गया है. यहां एक ऐसा डिजिटल मैप तैयार किया गया है, जिस पर यात्री उन होटलों को मार्क कर सकते हैं, जहां उन्हें खटमल मिले हों. यानी अगर किसी यात्री को होटल के कमरे में खटमल दिखाई देते हैं, तो वह इसकी जानकारी इस मैप पर डाल सकता है. इसके बाद दूसरे लोग भी उस होटल का नाम और उसकी लोकेशन देखकर सतर्क हो सकते हैं.

इस प्लेटफॉर्म का नाम 'बेडबग मैप' (Bedbug Map) है. इसने चीन में काफी चर्चा बटोरी है. इसकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लॉन्च होने के कुछ ही समय में लाखों लोग इससे जुड़ गए और सैकड़ों होटलों को इस पर मार्क किया गया. हालांकि, इस ऐप के इस्तेमाल को लेकर होटल मालिकों ने सवाल भी उठाए हैं.

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कैसे काम करता है यह बेडबग मैप?

यह एक डिजिटल मैप है, जिस पर यूजर उन होटलों की जानकारी दे सकते हैं, जहां उन्हें खटमल दिखाई दिए हों. यूजर संबंधित होटल की लोकेशन पर जाकर उसे मार्क कर सकता है. इसके बाद मैप देखने वाले दूसरे लोगों को भी उस होटल के बारे में जानकारी मिल सकती है. इसका मकसद यात्रियों को होटल बुक करने से पहले सतर्क करना है. मान लीजिए कोई व्यक्ति चीन के किसी शहर में घूमने जा रहा है और होटल तलाश रहा है. वह इस मैप पर जाकर देख सकता है कि जिस इलाके में वह ठहरना चाहता है, वहां के किन होटलों को खटमल मिलने की शिकायतों के साथ मार्क किया गया है. इस तरह यात्रियों को होटल चुनने से पहले एक अतिरिक्त जानकारी मिल सकती है. खास बात यह है कि यहां लोगों की शिकायतें एक जगह इकट्ठा होती हैं, इसलिए उन्हें अलग-अलग वेबसाइट और सोशल मीडिया पोस्ट पर जानकारी खोजने की जरूरत कम पड़ती है.

लॉन्च के कुछ समय में ही 600 से ज्यादा होटल हुए मार्क

इस प्लेटफॉर्म को 21 सितंबर को लॉन्च किया गया था. इसके करीब 2 लाख यूजर हो चुके थे और चीन के 600 से ज्यादा होटलों को इस पर मार्क किया जा चुका था. हालांकि, शुरुआत में इस ऐप पर शिकायत दर्ज करना काफी आसान था. यूजर बिना फोटो या किसी सबूत के भी किसी होटल को खटमल मिलने की शिकायत के साथ मार्क कर सकते थे. लेकिन इससे होटल मालिकों को परेशानी होने लगी. कुछ होटलों ने दावा किया कि उन्हें गलत तरीके से इस मैप पर दिखाया जा रहा है. शिकायतें बढ़ने के बाद अक्टूबर में इस प्लेटफॉर्म को एक हफ्ते के अंदर दो बार बंद भी करना पड़ा. इसके बाद इसके निर्माता ने नियमों में बदलाव किया.

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अब शिकायत के साथ फोटो देना भी जरूरी

शुरुआत में बिना सबूत के शिकायत दर्ज करने की सुविधा थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है. प्लेटफॉर्म के निर्माता वांग ने नियम बदलते हुए फोटो सबूत देना जरूरी कर दिया है. अब किसी होटल को मैप पर मार्क करने से पहले यूजर को खटमल मिलने का फोटो अपलोड करना होगा. इतना ही नहीं, शिकायत को तुरंत सार्वजनिक भी नहीं किया जाता. वांग खुद फोटो की जांच करते हैं और इस काम में दो अन्य लोगों की मदद भी लेते हैं. वे यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि फोटो में दिखने वाला कीड़ा वास्तव में खटमल है या कोई दूसरा कीड़ा. ऐप में एक ऐसा चार्ट भी दिया गया है, जिसकी मदद से लोग आम कीड़ों और उनके काटने से होने वाले निशानों को पहचान सकते हैं.

बिना कोडिंग सीखे एआई की मदद से बनाया ऐप

इस ऐप को वांग नाम के एक व्यक्ति ने तैयार किया है. वह एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में इंजीनियर के तौर पर काम करते हैं. खास बात यह है कि उन्हें पहले प्रोग्रामिंग की जानकारी नहीं थी. उन्होंने जुलाई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से कोडिंग सीखनी शुरू की और इस प्लेटफॉर्म को तैयार किया. दरअसल, गर्मियों में घर बदलते समय उन्हें खुद एक कीड़े ने काट लिया था. इसके बाद उन्होंने खटमल और दूसरे कीड़ों के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की. उन्हें लगा कि होटल में खटमल मिलने की शिकायतें अलग-अलग वेबसाइट और सोशल मीडिया पर बिखरी हुई हैं. ऐसे में किसी यात्री के लिए यह पता लगाना मुश्किल होता है कि किस होटल में पहले इस तरह की परेशानी सामने आ चुकी है.

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इसी समस्या को देखते हुए उन्होंने ऐसा मैप बनाने का फैसला किया, जहां लोग एक ही जगह पर अपनी शिकायतें साझा कर सकें. उनका मकसद यात्रियों को एक-दूसरे की जानकारी का फायदा पहुंचाना था.

होटल मालिक भी कर सकते हैं शिकायत के खिलाफ अपील

इस ऐप को लेकर विवाद भी सामने आए हैं. कुछ होटल मालिकों का कहना है कि उनके होटलों को बिना सही जांच के खटमल मिलने वाले होटलों की सूची में शामिल कर दिया गया. इससे उनकी छवि खराब हो सकती है और कारोबार पर भी असर पड़ सकता है. इसी समस्या को देखते हुए प्लेटफॉर्म पर होटल मालिकों के लिए अपील करने का विकल्प भी दिया गया है. होटल अपनी सफाई और कीड़े खत्म करने के लिए कराए गए छिड़काव के दस्तावेज, फोटो और दूसरी रिपोर्ट जमा कर सकते हैं.

अब तक चार होटलों ने इस तरह की शिकायतों के खिलाफ अपील की थी. इनमें एक होटल का मामला भी सामने आया, जहां एक महिला ने चार रात ठहरने के बाद 3,000 युआन यानी करीब 42,210 रुपये रिफंड मांगे थे. महिला का दावा था कि होटल में खटमल ने उन्हें काटा है. इसके बाद होटल ने एक बाहरी पेस्ट कंट्रोल कंपनी से जांच कराई. कंपनी ने महिला के कमरे के अलावा 23 दूसरे कमरों की भी जांच की. रिपोर्ट में न तो खटमल मिले और न ही उनके अंडे. होटल ने जांच से जुड़े दस्तावेज ऐप पर जमा किए, जिसके बाद उसकी अपील स्वीकार कर ली गई और मैप से खटमल वाला निशान हटा दिया गया.

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ऐप को लेकर क्यों उठ रहे हैं सवाल?

इस प्लेटफॉर्म को लेकर कानूनी जानकारों ने भी चिंता जताई है. बीजिंग की एक लॉ फर्म से जुड़े वकील लिन फेइरान का कहना है कि अगर कोई होटल बिना सही सबूत के इस मैप पर दिखाया जाता है, तो इससे उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है. उनका सुझाव है कि ऐप पर शिकायत करने वाले लोगों से यह वादा लिया जाना चाहिए कि वे सही जानकारी ही साझा करेंगे. इसके अलावा कीड़ों की पहचान करने वाले विशेषज्ञों की मदद से शिकायतों की जांच होनी चाहिए.

दरअसल, इस तरह के प्लेटफॉर्म पर ग्राहकों को अपनी बात रखने का मौका मिलता है, लेकिन गलत जानकारी से किसी होटल का कारोबार भी प्रभावित हो सकता है. इसलिए शिकायत की जांच और उसकी पुष्टि करना जरूरी है. कुल मिलाकर, चीन का यह बेडबग मैप यात्रियों को होटल की साफ-सफाई के बारे में जानकारी देने की एक नई कोशिश है. हालांकि, इस पर दर्ज हर शिकायत को सच मानना सही नहीं होगा. होटल बुक करने से पहले इसे एक अतिरिक्त जानकारी के तौर पर देखा जा सकता है, न कि किसी होटल की साफ-सफाई का आधिकारिक प्रमाण मानकर.

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