देवरिया: दिवाली पर पिता की लाइसेंसी बंदूक से हर्ष फायरिंग करना पड़ा भारी, वीडियो वायरल होते ही भाजपा नेता गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में भाजपा नेता अभिषेक सिंह सेंगर ने 8 नवंबर को दीपावली की शाम अपने पिता की लाइसेंसी डबल बैरल (DBL) बंदूक से हवाई फायरिंग की थी. आरोपी ने इस घटना का वीडियो अपने फेसबुक अकाउंट पर खुद अपलोड किया था, जो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो का संज्ञान लेते हुए स्थानीय पुलिस ने आरोपी अभिषेक सिंह को हिरासत में ले लिया है तथा उसकी निशानदेही पर बंदूक और खोखे को अपने कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.

और पढ़ें

फेसबुक पर वीडियो अपलोड करना पड़ा भारी

बघौचघाट थाना क्षेत्र के आनंद नगर निवासी भाजपा नेता अभिषेक सिंह सेंगर ने दीपावली के जश्न में नियमों को ताक पर रखकर हवाई फायरिंग की थी. उसने इस गैरकानूनी कृत्य का वीडियो खुद अपने फेसबुक आईडी पर अपलोड किया, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और अधिकारियों ने इस पर तुरंत एक्शन लिया.

पिता की मौत के बाद भी इस्तेमाल हो रही थी बंदूक

जांच में यह भी सामने आया कि जिस बंदूक से फायरिंग की गई थी, उसका लाइसेंस अभिषेक के दिवंगत पिता कल्याण सिंह के नाम पर था. कुछ महीने पहले उनके पिता की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद बंदूक का लाइसेंस अभी तक बेटे के नाम ट्रांसफर नहीं हुआ था. बिना ट्रांसफर के इस हथियार का इस्तेमाल किया जा रहा था.

Advertisement

सीओ सिटी ने दी गिरफ्तारी की जानकारी

सीओ सिटी संजय रेड्डी ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का त्वरित संज्ञान लेते हुए पुलिस ने जांच की और आरोपी की पहचान आनंद नगर निवासी अभिषेक सिंह के रूप में की. पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर बंदूक और खोखा बरामद कर लिया है तथा उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है.

---- समाप्त ----