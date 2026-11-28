राजस्थान के डीग जिले में पंचायत समिति प्रधान के चुनाव के दौरान ऐसा दिलचस्प सियासी घटनाक्रम सामने आया, जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है. यहां कांग्रेस और बीजेपी ने एक ही महिला प्रत्याशी को अपने-अपने चुनाव चिह्न पर चुनाव लड़ने का मौका दे दिया. इसके बाद महिला प्रत्याशी ने तीन अलग-अलग नामांकन दाखिल किए. हैरानी की बात यह रही कि हर नामांकन के लिए उनका पहनावा भी अलग था. कभी लाल साड़ी, कभी पीली साड़ी तो कभी सलवार-सूट पहनकर वह चुनाव अधिकारी के पास पहुंचीं. आखिरकार चुनाव का नतीजा बीजेपी के पक्ष में गया और वह कमल के निशान पर निर्विरोध प्रधान चुन ली गईं.

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मामला डीग जिले की बृज नगर पंचायत समिति का है. यहां वार्ड नंबर 14 से निर्दलीय चुनाव जीतने वाली बाती गुर्जर ने प्रधान पद के लिए कांग्रेस, बीजेपी और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर तीन नामांकन दाखिल किए थे.

महिला के सियासी खेल की हर तरफ हो रही है चर्चा. (Photo: ITG)

लाल साड़ी, पीली साड़ी और सलवार-सूट में पहुंचीं

बाती गुर्जर ने कांग्रेस के सिंबल पर नामांकन दाखिल करने के लिए लाल साड़ी पहनी थी. वहीं, बीजेपी के टिकट पर पर्चा भरने के दौरान वह पीली साड़ी में नजर आईं. निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल करने के लिए उन्होंने सलवार-सूट पहना था. इस तरह एक ही महिला ने तीन अलग-अलग नामांकन के लिए तीन अलग-अलग पहनावे अपनाए.

इस घटनाक्रम में नेताओं की मौजूदगी ने भी खूब ध्यान खींचा. जब बाती गुर्जर पीली साड़ी पहनकर बीजेपी के चुनाव चिह्न पर नामांकन दाखिल करने पहुंचीं तो उनके साथ गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह मौजूद थे. वहीं, कांग्रेस के सिंबल पर लाल साड़ी में नामांकन दाखिल करते समय पूर्व कांग्रेस विधायक वाजिब अली उनके साथ नजर आए.

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तीनों पर्चों में सिर्फ बीजेपी वाला ही हुआ मान्य. (Photo: ITG)

तीन पर्चों में से बीजेपी वाला कैसे हुआ मान्य?

नामांकन दाखिल करने के क्रम में पहला आवेदन कांग्रेस, दूसरा बीजेपी और तीसरा निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर था. नाम वापसी की प्रक्रिया के बाद बीजेपी के कमल निशान वाले नामांकन को मान्य माना गया. इसके बाद बाती गुर्जर को निर्विरोध प्रधान घोषित कर दिया गया.

बृज नगर पंचायत समिति के रिटर्निंग अधिकारी दुर्गा प्रसाद मीणा ने फोन पर बताया कि बाती देवी ने कांग्रेस, बीजेपी और निर्दलीय के तौर पर तीन अलग-अलग नामांकन दाखिल किए थे. नियमों के मुताबिक अंतिम क्रम में दिए गए वैध पार्टी सिंबल वाले आवेदन को मान्यता दी गई. इसी आधार पर बीजेपी के आवेदन को स्वीकार कर बाती गुर्जर को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया. एक ही प्रत्याशी, तीन नामांकन और तीन अलग-अलग पहनावे का यह मामला अब राजस्थान के सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है.

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