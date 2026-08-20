बलोच लड़ाकों ने किया पाकिस्तानी सेना पर हमले का दावा, 7 सैनिकों की मौत

बलूच सशस्त्र समूह बलोच राजी आजोई संगर (BRAS) के लड़ाकों ने 17 अगस्त को नुश्की के कचकई में लेवीज स्टेशन के पास पाकिस्तानी सैन्य काफिले पर घात लगाकर हमला करने का दावा किया है. संगठन का दावा है कि इस हमले में 7 पाकिस्तानी सैन्यकर्मी मारे गए हैं और 8 से अधिक जवान घायल हुए हैं. संगठन ने हमले के दौरान एक क्वॉडकॉप्टर को भी मार गिराने का दावा किया है.

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बलोच राजी आजोई संगर (ब्रास) ने बयान जारी कर बताया कि उसके लड़ाकों ने 17 अगस्त को नुश्की के कचकई क्षेत्र में स्थित लेवीज स्टेशन के पास से गुजर रहे पाकिस्तानी सैन्य काफिले को निशाना बनाया. ये हमला बेहद सुनियोजित तरीके से घात लगाकर किया गया, जिससे सैन्य काफिले को भारी नुकसान पहुंचा है.

संगठन के दावे के अनुसार, इस हमले में पाकिस्तानी सेना के 7 जवानों की मौत हो गई, जबकि 8 से ज्यादा सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए. ब्रास ने ये भी दावा किया कि हमले के दौरान सेना के एक क्वॉडकॉप्टर को मार गिराया गया. संगठन ने ऐलान किया है कि बलूचिस्तान से पाकिस्तानी सेना के पूरी तरह हटने तक उनके सशस्त्र अभियान जारी रहेंगे.

दूसरी तरफ पाकिस्तान की सरकार या सेना की ओर से इस हमले, सैनिकों के मारे जाने या बलूच समूह के इन दावों पर अब तक सार्वजनिक रूप से कोई आधिकारिक पुष्टि या बयान जारी नहीं किया गया है.

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