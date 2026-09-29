How To Make Kadhi Premix: 10 मिनट में बनेगी ढाबा स्टाइल गरमा-गरम कढ़ी, बस 1 बार बनाकर रख लें ये सीक्रेट 'कढ़ी प्रीमिक्स'; जानें तरीका

How To Make Kadhi Premix: कढ़ी खाने का मन हो और साथ में चावल की प्लेट हो तो भला कौन मना कर सकता है. दही और बेसन से बनने वाली खट्टी और मसालेदार कढ़ी घर के लगभग हर सदस्य को पसंद आती है. बच्चे हों या बूढ़े सभी कढ़ी को खूब चटकारे लेकर खाते हैं. लेकिन इसे बनाने में बेसन भूनने से लेकर मसाले तैयार करने और फिर कढ़ी पकाने तक थोड़ा वक्त लग जाता है. ऐसे में बिजी शेड्यूल के बीच कई बार कढ़ी खाने का मन होने के बावजूद लोग इसे बनाने का प्लान टाल देते हैं.

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लेकिन अगर आपके पास कढ़ी का इंस्टेंट प्रीमिक्स पहले से तैयार रखा हो तो? बस दही और पानी मिलाइए और कुछ ही मिनटों में गरमा-गरम कढ़ी तैयार. आज हम आपको कढ़ी का यही प्रीमिक्स बनाना सिखाएंगे, जिसकी मदद से आप महज 10-15 मिनट में गर्मा-गर्म कढ़ी तैयार कर सकते हैं. खास बात ये है कि इस प्रीमिक्स को आप एक बार बनाकर एयरटाइट डिब्बे में स्टोर कर सकते हैं. जब भी कढ़ी खाने का मन हो, इसे निकालें और झटपट कढ़ी बना लें. ट्रैवलिंग या हॉस्टल में रहने वालों के लिए भी ये प्रीमिक्स काफी काम का हो सकता है. तो चलिए जानते हैं इसे बनाने का आसान तरीका.

कढ़ी प्रीमिक्स बनाने के लिए क्या-क्या चाहिए?

2 बड़े चम्मच घी

1 छोटा चम्मच राई

1 छोटा चम्मच मेथी के बीज

4 सूखी लाल मिर्च

1 मुट्ठी कटे हुए करी पत्ते

1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर

1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

2 बड़े चम्मच मोटे कुटे हुए धनिया के बीज

1 कप बेसन

ऐसे तैयार करें कढ़ी का प्रीमिक्स

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1. सबसे पहले एक पैन में घी गर्म करें. इसमें राई, मेथी के बीज और सूखी लाल मिर्च डालकर हल्का भून लें. इसके बाद कटे हुए करी पत्ते डालें और कुछ सेकंड तक चलाएं.

2. अब इसमें हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और मोटा कुटा हुआ धनिया डालकर धीमी आंच पर भूनें. जब मसालों से अच्छी खुशबू आने लगे, तब इसमें बेसन डाल दें. बेसन को लगातार चलाते हुए धीमी आंच पर अच्छी तरह भूनना जरूरी है, ताकि उसका कच्चापन पूरी तरह निकल जाए.

3. जब बेसन अच्छी तरह भुनकर हल्का गोल्डन हो जाए और उसमें से सौंधी खुशबू आने लगे, तो गैस बंद कर दें. अब इस मिश्रण को पूरी तरह ठंडा होने दें.



4. ठंडा होने के बाद इसे एक साफ और एयरटाइट कंटेनर में भरकर फ्रिज में रख दें. इस तरह आपका कढ़ी प्रीमिक्स तैयार है, जिसे जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल किया जा सकता है.

प्रीमिक्स से झटपट कढ़ी कैसे बनाएं?

1. जब भी कढ़ी बनाने का मन हो, करीब 3 बड़े चम्मच तैयार प्रीमिक्स लें. इसमें आधा कप फेंटा हुआ दही और डेढ़ कप पानी डालकर अच्छी तरह मिला लें. ध्यान रखें कि इसमें कोई गांठ न रहे.

2. अब इस मिश्रण को एक पैन में डालकर मीडियम आंच पर पकाएं. कढ़ी को लगातार चलाते रहें, ताकि वो नीचे से चिपके नहीं. करीब 5 से 7 मिनट में कढ़ी अच्छी तरह पककर गाढ़ी हो जाएगी. ऊपर से थोड़ा कटा हुआ हरा धनिया डालें और गरमा-गरम कढ़ी सर्व करें.

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कढ़ी प्रीमिक्स बनाते समय इन बातों का रखें ध्यान

बेसन अच्छी तरह भूनें: कढ़ी का स्वाद काफी हद तक बेसन की भुनाई पर निर्भर करता है. इसलिए बेसन को धीमी आंच पर अच्छी तरह भूनें और जल्दबाजी न करें.

गांठें न बनने दें: कढ़ी बनाते समय दही, पानी और प्रीमिक्स को अच्छी तरह फेंटें. इससे कढ़ी एकदम स्मूद बनेगी और उसमें गांठें नहीं पड़ेंगी.

पानी की मात्रा सही रखें: बहुत ज्यादा पानी डालने से कढ़ी जरूरत से ज्यादा पतली हो सकती है. इसलिए प्रीमिक्स, दही और पानी की बताई गई मात्रा का ध्यान रखें.

ठंडा होने के बाद ही स्टोर करें: प्रीमिक्स को डिब्बे में भरने से पहले इसे पूरी तरह ठंडा जरूर कर लें. इसके बाद ही एयरटाइट कंटेनर में भरकर फ्रिज में रखें, ताकि इसकी ताजगी और स्वाद बेहतर बना रहे.

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