ट्रंप का मुंह फूला, बोले- मुझे 8 नोबेल शांति पुरस्कार  मिलने चाहिए थे, सिर्फ एक नहीं  

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मुंह फूला हुआ है. उन्होंने भारतीय मूल की दक्षिण अफ़्रीकी न्यायविद नवी पिल्ले को नोबेल शांति पुरस्कार दिए जाने पर नाराजगी जताई है. अपने पोस्ट में उन्होंने कहा कि उन्हें 8 नोबेल शांति पुरस्कार मिलने चाहिए थे, सिर्फ एक नहीं. मैंने आठ युद्धों के अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों को सुलझाया है. उन्होंने यह भी कहा कि ये महिला कौन हैं? न इनके बारे में जानता हूं, न ही जनता को उनके बारे में किसी को कोई जानकारी है. फिर भी उनको नोबेल दे दिया गया.

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पिल्ले के बारे में ये बोले ट्रंप

ट्रंप ने अपने पोस्ट में लिखा है कि पिल्ले के बारे में किसी ने कुछ नहीं सुना है. जहां तक मेरी जानकारी है, वह स्पष्ट रूप से इजराइल की विरोधी हैं. यह भी नहीं पता कि उन्होंने वास्तव में क्या कार्य किए हैं. उन्होंने यह भी कहा कि मैंने तो 8 युद्धों को सुलझाया है. मैंने जिन देशों की मदद की है उन सभी मुल्कों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों ने नॉर्वेजियन नोबेल समिति को पत्र भेजे थे. मैं ईरान और रूस/यूक्रेन के साथ दो और युद्धों को सुलझाने या जीतने वाला हूं. हालांकि असली मुद्दे वे आठ युद्ध हैं जिन्हें मैंने सुलझाया है. इनमें भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध बेहद खास है. यह युद्ध रुकवाना वास्तव में नोबेल पुरस्कार देने के लिए पर्याप्त है.

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इन आठ युद्धों को भी साझा किया

उन्होंने पोस्ट में सभी आठ युद्धों की चर्चा भी की. इनमें कंबोडिया और थाईलैंड, कोसोवा और सर्बिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और रवांडा, पाकिस्तान और भारत, इजराइल और ईरान, मिस्र और इथियोपिया , आर्मेनिया और अजरबैजान के अलावा इजराइल और हमास.

मैंने इतिहास में सबसे ज्यादा जानें बचाई हैं

टंप ने कहा कि मैंने ही ईरान को न्यूक्लियरर वेपन बनाने से रोका, पूरे मिडिल ईस्ट को ही उजड़ने से रोका है. यह भी कहा कि इतिहास में उन्होंने सबसे अधिक जानें बचाई हैं. पिछले साल मुझे नोबेल प्राइज देते हुए मारिया कोरिना मचाडो ने मीडिया से कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने कई लड़ाइयां सुलझाईं, वे नोबेल शांति पुरस्कार के हकदार है. नोबेल पाने वालों के लिए आज तक कभी किसी ने ऐसा नहीं किया.

इजराइल में सभी बंधकों को वापस लाया था...

ट्रंप ने कह, 'मैंने इजराइल में सभी बंधकों को छुड़वाया जिसमें आखिरी 28 जिंदा लोगों के साथ कुछ मृतक भी थे। हमास के साथ मिलकर ये कठिन कार्य पूरा किया. मेरे ही प्रयास से दुनिया के तानाशाह निकोलस मादुरो को वेनेजुएला से हटाया जा सका. मैं वेनेजुएला को एक अमीर डेमोक्रेसी में तब्दील करने के प्रयास में हूं. ईरान के अलावा मैंने इज़राइल, मिडिल ईस्ट और यूरोप को बर्बाद करने से रोका है. मेरे निरंतर प्रयास से ही साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया, जापान व नॉर्थ कोरिया के बीच जंग थमी हुई है.

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मैंने बंधकों को उनके घर तक पहुंचाया

मैं NATO देशों के GDP के 2% से 5% तक खर्च बढ़ाने, मज़बूत अलायंस और डिफेंस बनाने में भी सफल रहा हूं.यह भी कहा कि मैंने पूर्वी यूरोप के कई देशों के 900 से अधिक राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए बातचीत कर उनकी वापसी पक्की कराई. दुनिया भर से 196 बंधकों को दूसरे देशों की कैद से छुड़ा कर उनको घर तक पहुंचाने वाला मैं ही हूं.

जिसे कोई नहीं जानता उसे नोबेल दे दिया

मैंने इतने महत्वपूर्ण मुद्दों को सुलझाने के साथ अहम जिम्मेदारियां निभाईं इसके बाद भी नोबेल प्राइज़ एक ऐसे लिबरल इंसान को दिया गया जो यूनाइटेड नेशंस में काम करता है और जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता. मैंने जितने भी युद्ध सुलझाए हैं उसके लिए कभी यूनाइटेड नेशंस से बात नहीं की, न वहां से कोई मदद मिली। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जिसे मैं आपके प्रेसिडेंट के तौर पर रिप्रेजेंट करता हूं, को नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए था। यह नॉर्वे पर लगा ऐसा दाग है जिसे कभी नहीं मिटाया जा सकेगा।



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