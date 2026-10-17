scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

सऊदी अरब जाने वाली उड़ानों पर ब्रेक! एअर इंडिया ने 24 अक्टूबर तक जेद्दा, रियाद और दम्माम की फ्लाइट्स रद्द की

एअर इंडिया और एअर इंडिया एक्सप्रेस ने जेद्दा, रियाद और दम्माम के लिए 24 अक्टूबर तक अपनी सभी उड़ानें अस्थायी रूप से रद्द कर दी हैं. एयरलाइंस ने 15 अक्टूबर या उससे पहले की बुकिंग वाले यात्रियों को विकल्प दिया है कि वे 9 से 25 अक्टूबर के बीच की यात्रा की तारीख 10 नवंबर तक एक बार बदल सकते हैं.

Advertisement
X
एअर इंडिया और एअर इंडिया एक्सप्रेस ने मौजूदा हालात देखते हुए जेद्दा, रियाद और दम्माम के लिए 24 अक्टूबर तक उड़ानें रद्द की (File photo)
एअर इंडिया और एअर इंडिया एक्सप्रेस ने मौजूदा हालात देखते हुए जेद्दा, रियाद और दम्माम के लिए 24 अक्टूबर तक उड़ानें रद्द की (File photo)

एअर इंडिया और एअर इंडिया एक्सप्रेस ने मौजूदा हालात देखते हुए जेद्दा, रियाद और दम्माम के लिए 24 अक्टूबर तक अपनी सभी उड़ानें अस्थायी रूप से रद्द कर दी हैं. एयरलाइंस ने प्रभावित यात्रियों के लिए टिकट की तारीख में बदलाव और पूरा रिफंड लेने का विकल्प दिया है. 

एयरलाइंस के मुताबिक, बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के यात्री अपनी यात्रा की तारीख बदल सकते हैं. एयरलाइंस ने कहा कि जिन भी यात्रियों के पास 15 अक्टूबर या उससे पहले की कन्फर्म बुकिंग हैं और जिनकी यात्रा की तारीख 9 से 25 अक्टूबर के बीच है. वे 10 नवंबर तक बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के अपनी यात्रा की तारीख एक बार बदल सकते हैं. 

एयरलाइंस ने यात्रियों को दिए विकल्प

सम्बंधित ख़बरें

सऊदी अरब के तीन शहरों के लिए एयर इंडिया की उड़ानें 20 अक्टूबर तक रद्द कर दी गई हैं (File Photo: ITG)
एअर इंडिया का बड़ा फैसला, इस दिन तक सऊदी के तीन शहरों से सभी उड़ानें रद्द
Indian Ambassador Vipul
हमलों के बीच सऊदी अरब में फंसे लोग कैसे निकलें, भारतीय दूतावास का मैसेज
Air India Frankfurt Delhi Flight
AIR INDIA की फ्लाइट में हाईजैक अलर्ट, DGCA ने शुरू की जांच
अमृतसर एयरपोर्ट के पास ड्रोन एक्टिविटी की सूचना के बाद तीन उड़ानों को डायवर्ट किया गया
अमृतसर एयरपोर्ट के पास ड्रोन एक्टिविटी से हलचल, तीन उड़ानें डायवर्ट
CJP Leaders Detained Flight Co-passengers
'कौन है दिपके, मैं उन्हें नहीं जानता', प्लेन में साथ आए यात्री का फूटा गुस्सा

एयरलाइंस ने यात्रियों को दूसरे स्टेशन से यात्रा का विकल्प भी दिया है. यात्री अपनी सहूलियत को ध्यान में रखते हुए संबंधित एयरलाइन की सेवा के आधार पर GCC क्षेत्र के किसी दूसरे स्टेशन से अपनी यात्रा दोबारा बुक कर सकते हैं. 

यह भी पढ़ें: हूतियों की बढ़ती ताकत से परेशान सऊदी, लंबी खिंचेगी लड़ाई... एक्सपर्ट की चेतावनी

एअर इंडिया ने बताया कि उसके यात्री दुबई या दोहा से आने-जाने के लिए अपनी बुकिंग बदल सकते हैं. एअर इंडिया ने बताया कि उसके यात्री दुबई या दोहा से आने-जाने के लिए अपनी बुकिंग बदल सकते हैं. वहीं, एयर इंडिया एक्सप्रेस के यात्री अबू धाबी, अल ऐन, बहरीन, दोहा, दुबई, कुवैत, मस्कट, रास अल खैमाह, सलालाह या शारजाह से आने-जाने के लिए अपनी बुकिंग बदल सकते हैं. एयरलाइंस के मुताबिक, जिन यात्रियों की उड़ानें रद्द हुई हैं, अगर वे यात्रा नहीं करना चाहते हैं तो वे टिकट का पूरा रिफंड भी ले सकते हैं. 

Advertisement

एयरलाइंस ने यह फैसला ऐसे समय में लिया है जब हूतियों की ओर से सऊदी अरब पर हमले जारी हैं. इससे पहले ब्रिटेन ने भी अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की. ब्रिटेन के विदेश कार्यालय ने शुक्रवार को सऊदी अरब की सभी गैर-जरूरी यात्राओं ये बचने की सलाह दी. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Meghalaya Whistling Village: भारत का अनोखा गांव, जहां लोग नाम से नहीं बल्कि सीटी बजाकर बुलाते हैं एक-दूसरे को |
    अभिजीत दिपके की आज कोर्ट में पेशी, लीगल टीम मंदिर मार्ग थाने पहुंची |
    'सही मतदाताओं का वोट छीन रहा SIR', DMK ने की CEC ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग |
    मेरठ के 'सांप कांड' के दोषियों का भी मुस्कान-साहिल जैसा अंजाम, देखें वारदात |
    पुलिस की चेकिंग देख बाइक भगाई, पत्नी सड़क पर गिरी... पति ने पलटकर भी नहीं देखा, Video |
    केरल में नए वक्फ बोर्ड का गठन, कांग्रेस की अगुवाई में UDF का बड़ा फैसला |
    लालकृष्ण आडवाणी ICU में भर्ती, अपोलो अस्पताल ने जारी किया हेल्थ बुलेटिन |
    साईं कृष्ण मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, CBI करेगी जांच; जगन बोले- नायडू सरकार पर हमला |
    Vastu Tips: घर की पुताई में कभी न चुनें ये 4 रंग, घेर लेगी गरीबी! |
    'साड़ी पहनाई..अंधेरे कमरे में बुलाया', डायरेक्टर की हरकत पर अनकंफर्टेबल हुई एक्ट्रेस, गुस्से में छोड़ी फिल्म
    Advertisement