'न चाय पर बुलाया, न डिटेन किया', अभिजीत दिपके के दावे पर मुंबई पुलिस की सफाई

महाराष्ट्र की मुंबई पुलिस ने कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके के एक दावे पर सफाई दी है. दरअसल, दिपके ने दावा किया था कि पुलिस उन्हें चाय पिलाने के बहाने थाने ले गई थी. दिपके ने कहा कि उन्हें थाने ले जाने के बाद चाय भी नहीं दी गई. बाद में उन्हें जाने के लिए कहा गया. इस पूरे मामले से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

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अब मुंबई पुलिस ने दिपके के इस दावे पर सफाई पेश की है. मुंबई पुलिस के अधिकारियों ने कहा कि अभिजीत दिपके को हिरासत में नहीं लिया गया था. दिपके शाम करीब 5 बजे मरीन ड्राइव पर मौजूद थे. वह वहां लोगों से मिल रहे थे. साथ ही वहां मौजूद पुलिसकर्मियों से कुछ सवाल भी कर रहे थे.

वहीं CJP संस्थापक दिपके की टीम का कहना है कि मरीन ड्राइव पर मौजूद एक महिला पुलिस अधिकारी ने उन्हें अपने साथ चलने को कहा. अधिकारी ने चाय के लिए साथ चलने की बात कही. इसके बाद दिपके पुलिस स्टेशन पहुंचे. पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद दिपके से कहा गया कि वह अब जा सकते हैं. इसी दौरान महिला पुलिस अधिकारी ने उनसे कहा, 'आपकी चाय हमारे यहां बाकी है.'

दिपके ने बाद में इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि उन्हें चाय देने के नाम पर पुलिस स्टेशन लाया गया. लेकिन वहां उन्हें चाय तक नहीं दी गई.

दिपके बोले- सिर्फ समय बर्बाद किया

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अभिजीत दिपके ने आरोप लगाया कि उन्हें इस तरह थाने ले जाने का मकसद सिर्फ उनका समय बर्बाद करना था. उन्होंने यह भी कहा कि हो सकता है कि किसी वरिष्ठ अधिकारी का फोन आने के बाद उन्हें जाने दिया गया हो. दिपके की टीम के सदस्यों ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी बनाया. बाद में यही वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया. वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर सुर्खियां बटोर रहा है.

वहीं मुंबई पुलिस अधिकारियों ने दिपके को हिरासत में लिए जाने की बात से इनकार किया है. अधिकारियों का कहना है कि, वह मरीन ड्राइव पर मौजूद थे और लोगों से बातचीत कर रहे थे. वह वहां तैनात पुलिसकर्मियों से भी सवाल पूछ रहे थे.

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पुलिस के मुताबिक, दिपके को हिरासत में नहीं लिया गया. वहीं, दिपके की टीम की ओर से जारी वीडियो में उन्हें पुलिस अधिकारियों के साथ जाते हुए देखा जा सकता है. इस पूरे घटनाक्रम को लेकर दोनों पक्षों के दावों के बीच वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है.



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