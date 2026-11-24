Shakarkand Benefits: सर्दियों में बाजार में शकरकंद खूब दिखाई देने लगती है. कोई इसे आग में भूनकर खाना पसंद करता है, तो कोई उबालकर या चाट बनाकर. स्वाद में मीठी शकरकंद सिर्फ पेट भरने वाला स्नैक नहीं, बल्कि इसमें फाइबर, बीटा-कैरोटीन, विटामिन C और पोटैशियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर को कई तरह से फायदा पहुंचा सकते हैं.

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साल 2022 में फूड बायोसाइंस जर्नल में पब्लिश एक सिस्टमैटिक रिव्यू में शकरकंद के स्वास्थ्य से जुड़े प्रभावों को समझने के लिए इंसानों पर किए गए 22 स्टडीज का एनालिसिस किया गया. इन स्टडीज में विटामिन A, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, कब्ज और लिवर से जुड़े कुछ पॉजिटिव रिजल्ट सामने आए. हालांकि, शोधकर्ताओं ने यह भी कहा कि इन फायदों की पुष्टि के लिए बड़े और बेहतर अध्ययनों की जरूरत है.

सर्दियों में शकरकंद खाने के फायदे

आंखों की सेहत के लिए फायदेमंद

शकरकंद खासकर नारंगी रंग वाली शकरकंद में बीटा-कैरोटीन अच्छी मात्रा में पाया जाता है. शरीर बीटा-कैरोटीन को विटामिन A में बदलता है, जो आंखों की नॉर्मल रोशनी के लिए जरूरी होता है. विटामिन A की कमी से रात में देखने में परेशानी हो सकती है. इसलिए बैलेंस डाइट में शकरकंद शामिल करना आंखों की सेहत के लिए फायदेमंद हो सकता है.

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कब्ज की परेशानी में मिल सकती है राहत

सर्दियों में पानी कम पीने, फिजिकल एक्टिविटी घटने और खानपान बदलने की वजह से कई लोगों को कब्ज की समस्या होने लगती है. शकरकंद में मौजूद फाइबर डाइजेस्टिव सिस्टम को दुरुस्त रखने और मल त्याग को आसान बनाने में मदद करता है. साल 2022 की सिस्टमैटिक रिव्यू में भी शकरकंद के सेवन और कब्ज से जुड़े संभावित फायदे सामने आए थे, हालांकि इस विषय पर इंसानों में अध्ययन सीमित हैं.

ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मददगार?

शकरकंद में फाइबर और कुछ ऐसे तत्व होते हैं, जो ब्लड शुगर के लेवल को प्रभावित कर सकते हैं. इसको खाने को लेकर कुछ अध्ययनों में ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल से जुड़े पॉजिटिव रिजल्ट देखे गए हैं. हालांकि, शकरकंद मीठी और कार्बोहाइड्रेट युक्त होती है, इसलिए डायबिटीज के मरीज इसे बिना मात्रा का ध्यान रखे नहीं खा सकते. इसे दवा का ऑप्शन समझना भी सही नहीं है.

दिल की सेहत के लिए अच्छी

शकरकंद में पोटैशियम पाया जाता है, जो शरीर में इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखने और मसल्स के काम में मदद करता है. पोटैशियम ब्लड प्रेशर को संतुलित रखने में भी भूमिका निभाता है. रिसर्च रिव्यू में शकरकंद के खाने से ब्लड प्रेशर में सुधार के संकेत मिले हैं, लेकिन इस फायदे को लेकर अभी और मजबूत रिसर्च की जरूरत है.

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शरीर को एनर्जी देने और पेट भरने में मददगार

शकरकंद में कार्बोहाइड्रेट मौजूद होते हैं, जो शरीर को एनर्जी देते हैं. वहीं, इसमें मौजूद फाइबर खाने के बाद पेट भरा हुआ महसूस कराने में मदद कर सकता है. ऐसे में सर्दियों में इसे सुबह के नाश्ते या शाम के स्नैक के रूप में खाया जा सकता है. उबली या भुनी शकरकंद चिप्स, बिस्कुट और ज्यादा तली हुई चीजों की जगह बेहतर ऑप्शन माना जाता है.

सर्दियों में शकरकंद कैसे खाएं?

शकरकंद को उबालकर या आग में भूनकर खाएं.

इसमें नींबू, थोड़ा काला नमक और चाट मसाला डालकर चाट बना सकते हैं.

इसे बहुत ज्यादा तेल, चीनी या गुड़ डालकर खाने से बचें.

डायबिटीज के मरीज अपनी डाइट में शकरकंद शामिल करते समय मात्रा और ब्लड शुगर का ध्यान रखें. सर्दियों में शकरकंद खाना स्वाद और पोषण दोनों के लिहाज से अच्छा ऑप्शन हो सकता है. हालांकि, इसे किसी बीमारी का इलाज समझने के बजाय संतुलित खानपान का हिस्सा बनाना चाहिए.

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