Best Flooring Options For Indian Homes: घर को खूबसूरत दिखाने के लिए लोग अक्सर महंगा फर्नीचर खरीदते हैं, दीवारों पर अच्छी क्वालिटी का पेंट कराते हैं और पर्दों भी बढ़िया लगाते हैं. लेकिन इन सबके साथ ही घर की खूबसूरती बढ़ाने में फर्श का भी बड़ा योगदान होता है. लेकिन घर के लिए फ्लोरिंग चुनते समय सिर्फ उसका डिजाइन और रंग देखना काफी नहीं है. खासकर भारतीय घरों में जहां धूल-मिट्टी, बच्चों के खेलने, किचन में गिरने वाले दाग और मौसम की नमी से फर्श जल्दी गंदा हो जाता है. ऐसे में कई बार खूबसूरत दिखने वाली फ्लोरिंग को साफ करने में ही घंटों लग जाते हैं.

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इसलिए अगर आप नया घर बनवा रहे हैं या पुराने घर की फ्लोरिंग बदलवाने की सोच रहे हैं, तो ऐसा फर्श चुनें जिसकी सफाई में ज्यादा मेहनत न करनी पड़े. अच्छी बात यह है कि बाजार में ऐसे कई ऑप्शंस मौजूद हैं जो दिखने में स्टाइलिश होने के साथ-साथ टिकाऊ और आसानी से साफ होने वाले भी हैं. आज हम आपको ऐसे 10 फ्लोरिंग ऑप्शंस के बारे में बताएंगे, जो भारतीय घरों के लिए बेस्ट हैं और जिन्हें चुनकर आप रोज-रोज फर्श की सफाई की टेंशन काफी कम कर सकते हैं. इसके साथ ही ये फर्श सालों-साल मजबूत भी रहते हैं.



1. विट्रिफाइड टाइल्स: विट्रिफाइड टाइल्स भारतीय घरों में काफी पसंद की जाती हैं. ये चिकनी और मजबूत होती है, जिस वजह से इन पर रोजाना झाड़ू-पोछा लगाना आसान रहता है. पानी और गंदगी को साफ करने में भी ज्यादा परेशानी नहीं होती. ये कई रंगों और डिजाइन में आती हैं, इसलिए आप अपने घर के इंटीरियर के हिसाब से इन्हें चुन सकते हैं.



2. सिरेमिक टाइल्स: अगर आप कम बजट में अच्छी फ्लोरिंग चाहते हैं तो सिरेमिक टाइल्स अच्छा ऑप्शन हो सकती हैं. ये कई डिजाइन, रंग और पैटर्न में मौजूद होती हैं. इन पर गिरे खाने-पीने के दाग और धूल-मिट्टी को आसानी से साफ किया जा सकता है. किचन, बेडरूम और दूसरे हिस्सों में इनका इस्तेमाल किया जा सकता है. हालांकि, बाथरूम के लिए फिसलन कम करने वाली टाइल्स चुनना जरूरी है.



3. ग्रेनाइट फ्लोरिंग: मजबूत और लंबे समय तक चलने वाला फर्श चाहते हैं तो ग्रेनाइट के बारे में सोच सकते हैं. यह नेचुरल पत्थर काफी टिकाऊ होता है और घर को शानदार लुक देता है. इसके पॉलिश्ड सरफेस को साफ करना आसान होता है. खासकर लिविंग रूम और ज्यादा आवाजाही वाली जगहों के लिए यह अच्छा ऑप्शन हो सकता है.

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4. कोटा स्टोन: कोटा स्टोन उन लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन है जो नेचुरल और सिंपल लुक पसंद करते हैं. यह पत्थर गर्मियों में फर्श को ठंडा रखने में मदद करता है. इसकी सफाई के लिए नियमित झाड़ू और पोछा काफी होता है. घर के बरामदे, गलियारे और आंगन में इसे लगवाया जा सकता है.



5. टेराजो फ्लोरिंग: अगर आप फर्श को कुछ अलग और अट्रेक्टिव लुक देना चाहते हैं तो टेराजो फ्लोरिंग चुन सकते हैं. इसे सीमेंट या रेजिन में छोटे-छोटे पत्थरों के टुकड़े मिलाकर तैयार किया जाता है. इसमें कई रंग और पैटर्न देखने को मिलते हैं. यह मजबूत होती है और नियमित सफाई से अच्छी बनी रहती है. इसके डिजाइन की वजह से हल्की धूल और छोटे निशान भी आसानी से नजर नहीं आते.



6. पोर्सिलेन टाइल्स: पोर्सिलेन टाइल्स मजबूत और कम देखभाल वाली फ्लोरिंग के लिए जानी जाती हैं. इनका फर्श बाकी टाइल्स के मुकाबले पानी कम सोखता है, इसलिए इसे साफ रखना आसान होता है. किचन, लिविंग रूम और गलियारे में इनका इस्तेमाल किया जा सकता है. इन्हें साफ करने के लिए रोजाना झाड़ू और पोछा लगाना काफी होता है.



7. विनाइल फ्लोरिंग: घर में लकड़ी जैसा लुक चाहते हैं लेकिन असली लकड़ी की देखभाल से बचना चाहते हैं तो विनाइल फ्लोरिंग अच्छा ऑप्शन हो सकता है. इसमें लकड़ी और पत्थर जैसे कई डिजाइन मिलते हैं. इसकी सफाई गीले कपड़े से आसानी से की जा सकती है. हालांकि, इसे लंबे समय तक अच्छा बनाए रखने के लिए ज्यादा पानी और तेज केमिकल वाले क्लीनर से बचना चाहिए.



8. पॉलिश्ड कंक्रीट फ्लोरिंग: मॉडर्न और मिनिमलिस्टिक इंटीरियर पसंद करने वालों के लिए पॉलिश्ड कंक्रीट फ्लोरिंग अच्छा ऑप्शन हो सकती है. इसका लुक काफी अलग और स्टाइलिश होता है. इसमें टाइल्स की तरह ज्यादा जोड़ नहीं होते, इसलिए उनके बीच गंदगी जमा होने की परेशानी कम रहती है. इसकी सफाई भी आसान होती है. सही सीलिंग कराने से दाग लगने का खतरा कम किया जा सकता है.



9. लैमिनेट फ्लोरिंग: बेडरूम को खूबसूरत लुक देना चाहते हैं तो लैमिनेट फ्लोरिंग चुन सकते हैं. यह देखने में लकड़ी जैसी लगती है और कई कलर्स में मौजूद होती है. इसकी सफाई के लिए सूखे कपड़े या हल्के गीले पोछे का इस्तेमाल किया जा सकता है. ध्यान रखें कि इस पर ज्यादा पानी न डालें, क्योंकि नमी से इसकी परत खराब हो सकती है.



10. मोजेक फ्लोरिंग: पुराने जमाने की मोजेक फ्लोरिंग आज भी कई घरों में पसंद की जाती है. इसमें अलग-अलग कलर्स और पैटर्न का इस्तेमाल करके खूबसूरत डिजाइन तैयार किए जाते हैं. यह टिकाऊ होती है और नियमित सफाई से लंबे समय तक अच्छी बनी रह सकती है. इसकी सफाई के लिए झाड़ू और पोछा काफी होता है. जरूरत पड़ने पर इसके जोड़ों की भी अच्छी तरह सफाई करनी चाहिए.

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