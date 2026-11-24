महाराष्ट्र के नागपुर में व्यापारी के कर्मचारियों पर हमला कर 3.74 करोड़ रुपये लूटने के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. लूट की रकम में से 3.28 करोड़ रुपये मध्य प्रदेश के बालाघाट में एक खेत से बरामद किए गए हैं. पुलिस को ये रुपये भूसे के ढेर के नीचे तीन बोरियों में छिपे मिले.

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वारदात को अंजाम देने से पहले आरोपियों ने जूमकार ऐप के जरिए गाड़ी बुक कर व्यापारी के घर की रेकी की थी. इस मामले में छह आरोपी अब भी फरार हैं. नागपुर पुलिस ने लूट के मामले की जांच करते हुए मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले तक आरोपियों का पीछा किया.

पुलिस ने डोरली माल गांव में एक खेत के अंदर तलाशी अभियान चलाया, जहां भूसे के ढेर के नीचे तीन बोरियां छिपाकर रखी गई थीं. इन बोरियों से 3 करोड़ 28 लाख रुपये की नकदी बरामद हुई. आरोपियों ने लूट के बाद करोड़ों रुपये को पुलिस की नजरों से बचाने के लिए खेत में छिपा दिया था. बरामद रकम अब पुलिस के कब्जे में है, जबकि लूट की बाकी रकम का पता लगाया जा रहा है.

इस सनसनीखेज लूट के मामले में पुलिस ने चंद्रकांत बघेल और रजनीकांत चंद्रभान को गिरफ्तार किया है. पुलिस की जांच में इस वारदात में कुल आठ आरोपियों की संलिप्तता सामने आई है. इनमें शुभम डहरवाल, अजय यादव, विशाल सोनगडे और रितेश मरस्कोल्हे समेत अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है.

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इसके अलावा गिट्टीखदान इलाके के जगदीशनगर से जुड़े जुनघरे और एक अन्य व्यक्ति की भूमिका को लेकर भी जानकारी सामने आई है. हालांकि, इन लोगों की भूमिका की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी.

नागपुर के शांति नगर पुलिस थाना क्षेत्र के तुलसीनगर इलाके में 18 नवंबर की सुबह इस वारदात को अंजाम दिया गया था. धान और फाइनेंस कारोबार से जुड़े व्यापारी सुरेश परमार के कर्मचारियों को आरोपियों ने निशाना बनाया. बदमाशों ने कर्मचारियों पर चाकू से हमला किया और नकदी से भरी SUV लूटकर फरार हो गए.

इस वारदात में कुल 3 करोड़ 74 लाख रुपये लूटे जाने की जानकारी सामने आई थी. घटना का CCTV वीडियो भी सामने आया था, जिसमें वारदात से जुड़े घटनाक्रम की जानकारी मिली.

पुलिस जांच में लूट की वारदात के पीछे सुनियोजित साजिश का खुलासा हुआ है. आरोपियों ने व्यापारी के घर, उसकी गतिविधियों और आने-जाने के बारे में पहले जानकारी जुटाई थी. जांच में सामने आया कि शुभम डहरवाल, अजय यादव और रितेश मरस्कोल्हे ने झूम कार ऐप के जरिए एक गाड़ी बुक की थी.

इसी कार का इस्तेमाल व्यापारी के घर की रेकी करने के लिए किए जाने की जानकारी सामने आई है. रेकी के बाद आरोपियों ने मौके और परिस्थितियों को देखकर लूट की योजना को अंजाम दिया.

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वारदात के बाद आरोपी नागपुर से मध्य प्रदेश के बालाघाट पहुंच गए थे. जांच में यह भी सामने आया कि लूट में इस्तेमाल की गई कार को बालाघाट रेलवे स्टेशन पर पार्क किया गया था. इसके बाद लूट की रकम को तीन बोरियों में भरकर डोरली माल गांव में दिनेश डहरवाल के खेत में भूसे के नीचे छिपाया गया.

पुलिस आरोपियों से मिली जानकारी और जांच के दौरान सामने आई कड़ियों के आधार पर इस पूरे घटनाक्रम को जोड़ रही है. नागपुर से बालाघाट तक आरोपियों की गतिविधियों और उनके मददगारों की भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है.

पुलिस ने इस मामले में लूटे गए कुल 3.74 करोड़ रुपये में से 3.28 करोड़ रुपये बरामद कर लिए हैं. ऐसे में अब 46 लाख रुपये की रकम का हिसाब बाकी है. पुलिस जांच कर रही है कि बाकी रकम किसी दूसरे ठिकाने पर छिपाई गई है या आरोपियों ने उसे खर्च कर दिया है.

इस मामले में फरार छह आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद लूट की रकम और साजिश से जुड़े अन्य खुलासे होने की संभावना है. पुलिस अब पूरे नेटवर्क, रेकी से लेकर रकम ठिकाने लगाने तक की भूमिका की जांच कर रही है.

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