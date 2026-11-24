ग्रेटर नोएडा में ढकी नंबर प्लेट वाली कार का चालान करने पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी और एक इंस्पेक्टर के बीच विवाद हो गया. कार इंस्पेक्टर के बेटे की बताई जा रही है. मामला सामने आने के बाद ट्रैफिक कांस्टेबल नकुल को लाइन हाजिर कर दिया गया है. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, कांस्टेबल के वरिष्ठ अधिकारियों से बात करने का तरीका ठीक नहीं था. वहीं, मामले की जांच एडीसीपी ट्रैफिक मनीषा सिंह को सौंपी गई है.

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घटना 16 नवंबर की शाम सूरजपुर घंटा चौक की है. यहां हेड कांस्टेबल नकुल यातायात व्यवस्था संभाल रहे थे. इसी दौरान यामाहा तिराहे की तरफ से आ रही हुंडई क्रेटा कार को उन्होंने रुकने का इशारा किया. कार की आगे और पीछे की नंबर प्लेट सफेद कागज से ढकी हुई थीं.

चालान काटने पर युवक ने पिता को किया फोन

पुलिस के मुताबिक, कार रुकने के बाद चालक को बाहर आने के लिए कहा गया, लेकिन वह बाहर नहीं आया. इसके बाद ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर कार का चालान कर दिया गया. बताया गया कि चालान की राशि 30 हजार रुपये थी.

कार्रवाई से नाराज युवक ने अपने पिता को फोन किया. उसके पिता इंस्पेक्टर विनोद कुमार हैं और नॉलेज पार्क कोतवाली के प्रभारी बताए गए हैं. सूचना मिलने पर इंस्पेक्टर मौके पर पहुंचे. इस दौरान एसओजी टीम को भी बुलाया गया.

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हेड कांस्टेबल नकुल ने घटना की जानकारी टीआई और टीएसआई को भी दी. आरोप है कि मौके पर इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के बीच कहासुनी हुई.

कांस्टेबल को लाइन हाजिर करने पर उठे सवाल

घटना के बाद कांस्टेबल को डीसीपी ट्रैफिक कार्यालय बुलाया गया. पूछताछ के बाद उसे लाइन हाजिर कर दिया गया. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, कांस्टेबल का वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत करने का तरीका उचित नहीं था. इसी वजह से उसके खिलाफ यह कार्रवाई की गई.

दूसरी ओर, कांस्टेबल की तरफ से आरोप लगाए गए कि चालान काटने के बाद उसके साथ अभद्रता की गई और बाद में उसे कार्यालय बुलाकर लाइन हाजिर कर दिया गया.

इंस्पेक्टर बोले- पत्नी बीमार थी, बेटा जरूरी काम से गया था

इंस्पेक्टर विनोद कुमार का कहना है कि कार उनका बेटा लेकर गया था. उन्होंने ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर चालान काटे जाने की बात स्वीकार की, लेकिन कांस्टेबल से अभद्रता के आरोपों को निराधार बताया.

डीसीपी ट्रैफिक सैय्यद अली अब्बास के मुताबिक, उन्हें इंस्पेक्टर और ट्रैफिक पुलिसकर्मी के बीच चालान को लेकर विवाद होने की जानकारी मिली थी. इसके बाद दोनों पक्षों को कार्यालय बुलाकर उनका पक्ष सुना गया.

इंस्पेक्टर ने बताया कि उनकी पत्नी काफी समय से बीमार हैं और उनका बेटा अस्पताल से कुछ जरूरी दस्तावेज लेने के लिए कार लेकर गया था. डीसीपी के अनुसार, कांस्टेबल से बातचीत के दौरान उसका लहजा निंदनीय पाया गया. फिलहाल उसे लाइन हाजिर किया गया है.

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सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है. वीडियो में क्रेटा कार खड़ी दिखाई दे रही है. कार की पिछली नंबर प्लेट सफेद कागज से ढकी हुई नजर आ रही है. आगे की नंबर प्लेट पर भी कागज चिपका हुआ दिखाई देता है.

वीडियो में पीछे से एक व्यक्ति की आवाज सुनाई देती है, जो कहता है कि नंबर प्लेट पर कागज चिपकाकर गाड़ी चलाई जा रही है. सोशल मीडिया पर इस कार को नॉलेज पार्क के एसएचओ की गाड़ी बताया जा रहा है.

ADCP ट्रैफिक को सौंपी गई जांच

डीसीपी ट्रैफिक ने मामले की जांच एडीसीपी ट्रैफिक मनीषा सिंह को सौंपी है. जांच में दोनों पक्षों के आरोपों और घटना से जुड़े तथ्यों की पड़ताल की जाएगी. अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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