scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'नफरत है पॉलिटिक्स से, थक गया हूं...', TMC के बागी विधायक मदन मित्रा ने दिए राजनीति से संन्यास के संकेत

कमरहाटी विधायक मदन मित्रा ने राजनीति छोड़ने के संकेत दिए हैं. मदन मित्रा ने कहा है कि वे राजनीति से थक चुके हैं और इसे छोड़ने पर सोच रहे हैं. उन्होंने कहा कि मुझे पॉलिटिक्स से नफरत है.

Advertisement
X
मदन मित्रा ने कहा- मैं दीदी और छोटे भाई शुभेंदु को शुभकामनाएं देता हूं. (Photo: PTI)
मदन मित्रा ने कहा- मैं दीदी और छोटे भाई शुभेंदु को शुभकामनाएं देता हूं. (Photo: PTI)

ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस छोड़कर ऋतब्रत बनर्जी की अगुवाई वाले बागी गुट में शामिल हुए कमरहाटी विधायक मदन मित्रा राजनीति से छोड़ने का विचार कर रहे हैं. मदन मित्रा ने कहा है कि वे राजनीति से थक चुके हैं और इसे छोड़ने का सोच रहे हैं.

कभी ममता बनर्जी के भरोसेमंद सहयोगी रहे मित्रा ने पश्चिम बंगाल के राजनीतिक माहौल पर निराशा जताई. उन्होंने कहा कि लोग डर और परेशानी में जी रहे हैं और इस साल की दुर्गा पूजा पिछले सालों की तुलना में काफी अलग थी.

गुरुवार को एक टेलीविजन चैनल से बात करते हुए मित्रा ने कहा, 'पहले की पूजा के दौरान इतने आंसू नहीं बहाए गए थे. दुख और परेशानी का अहसास है.'

सम्बंधित ख़बरें

tmc slams BJP over kolkata durga pandal stampede
'अपने दोषी भतीजे को जेल कब भेजेंगे?', भगदड़ पर TMC का CM शुभेंदु पर हमला
Dilip Ghosh on kolkata chorbagan durga puja stampede
'कभी-कभी ऐसे हादसे हो जाते हैं...' भगदड़ में 19 मौतों पर बोले बीजेपी मंत्री
TMC Rebel vs Mamata Banerjee
TMC पर असली हक किसका? EC ने तय की 25 अक्टूबर की डेडलाइन
rahul gandhi meeting with nsui workers
'FIR से मत डरो, लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहो', NSUI वर्कर्स को राहुल का मंत्र
Sabina Yasmin, Mahila Trinamool President
ऋतब्रत गुट को पहला झटका, महिला TMC अध्यक्ष सबीना यास्मीन ने दिया इस्तीफा

मित्रा ने कहा कि उन्हें आम लोगों की मुश्किलों की चिंता है. उन्होंने कहा कि वे उत्तर 24 परगना जिले में अपने चुनाव क्षेत्र में आजादी से घूम नहीं पा रहे हैं और न ही मतदाताओं तक पहुंच पा रहे हैं.

उन्होंने बताया कि जिन लोगों ने मुझे वोट दिया, वे मुझसे मिल भी नहीं सकते. मैं उलझन में हूं. मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता जिससे लोगों को परेशानी हो.

Advertisement

उन्होंने दावा किया कि मौजूदा हालात में लोग परेशान हैं और संघर्ष कर रहे हैं. इसी वजह से वे एक्टिव पॉलिटिक्स से हटने के विकल्प पर विचार कर रहे हैं.

मित्रा ने कहा, 'एक तरीका राजनीति छोड़ना है. मैं बहुत थक गया हूं. राजनीति में बहुत नफरत है. मुझे राजनीति से नफरत है.'

मित्रा ने सीएम शुभेंदु अधिकारी के व्यस्त राजनीतिक शेड्यूल का भी जिक्र किया और कहा कि वे उन तक पहुंचना चाहते हैं. उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ-साथ शुभेंदु अधिकारी को भी शुभकामनाएं दीं.

उन्होंने कहा, 'मैं दीदी (ममता बनर्जी) और अपने छोटे भाई शुभेंदु को शुभकामनाएं देता हूं. हमारे CM बहुत सक्रिय हैं और हर दिन कई कामों में व्यस्त रहते हैं, लेकिन प्रजा होने के नाते, मैं बस उन तक पहुंचना चाहता हूं.'

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'नफरत है पॉलिटिक्स से, थक गया हूं...', TMC के बागी विधायक मदन मित्रा ने दिए राजनीति से संन्यास के संकेत |
    शरद पूर्णिमा पर स्नान-दान का मुहूर्त, पूजा और खीर रखने की परंपरा जानें |
    9 साल में बिछड़ा पिंटू यादव, 31 साल बाद अब्दुल जब्बार बनकर लौटा... बेटे को देखते ही सीने से लगा रो पड़ी मां |
    जयपुर में दर्दनाक हादसा, बस-ट्रक की टक्कर में 3 की मौत, 20 घायल |
    सरकार को घेरने निकले थे खुद ही टकरा गए कांग्रेस प्रत्याशी, उत्तराखंड न्याय यात्रा में हाई वोल्टेज ड्रामा |
    Divyanka Tripathi Comeback: 41 की उम्र में जुड़वा बच्चों की मां बनी, उठना-बैठना मुश्किल, दर्द से हुआ एक्ट्रेस का बुरा हाल, पति ने संभाला |
    Homemade Dark Chocolate: घर पर आसानी से बनाएं टेस्टी डार्क चॉकलेट, बेहद आसान है रेसिपी |
    'ईरान से निपटते ही हम क्यूबा...', ट्रंप ने किया बड़ा ऐलान, रुबियो बोले- CIA के साथ सहयोग... |
    30 साल की उम्र में 2.6 अरब डॉलर की मालकिन बनीं महिला, फिर भी रोज करती हैं 14 घंटे काम |
    Budh Vakri 2026: आज से 20 दिन तक बुध चलेंगे उल्टी चाल, 4 राशियों को मिलेगी खुशखबरी!
    Advertisement