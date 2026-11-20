बिहार के बाहुबली नेता अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की होने वाली शादी इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है. शादी को यादगार बनाने के लिए पटना के नदवां गांव में ऐसी तैयारियां चल रही हैं, जिनका पैमाना किसी बड़े आयोजन से कम नहीं है. मेहमानों के स्वागत से लेकर खाने-पीने और सजावट तक, हर इंतजाम को भव्य रूप दिया जा रहा है. दावा है कि शादी में आने वाले मेहमानों के लिए 25 लाख से ज्यादा मिठाइयां और लगभग 50 लाख रसगुल्ले तैयार किए जाएंगे. वहीं, करीब 10 लाख लोगों के भोजन की व्यवस्था करने की तैयारी है.

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शादी की तैयारियों के बीच नदवां गांव का नजारा भी बदलने लगा है. पूरे गांव को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है. गांव में करीब डेढ़ किलोमीटर तक स्वागत द्वार बनाए जा रहे हैं. इन द्वारों के जरिए मेहमानों का स्वागत किया जाएगा. तैयारियों को देखने के लिए आसपास के इलाकों से भी लोगों की भीड़ जुट रही है.

25 लाख मिठाइयों के लिए मंगाई गई 1500 क्विंटल चीनी

शिवांगी की शादी में मिठाइयों का इंतजाम भी खास तरीके से किया जा रहा है. मेहमानों के लिए 25 लाख से ज्यादा मिठाइयां तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है. इसके लिए करीब 1500 क्विंटल चीनी मंगाई गई है. चीनी की आपूर्ति के लिए पांच ट्रक गांव में उतारे जा रहे हैं. हर ट्रक में लगभग 300-300 क्विंटल चीनी बताई जा रही है. इतनी बड़ी मात्रा में मिठाइयां तैयार करने के लिए बड़े स्तर पर कारीगरों और सामग्री का इंतजाम किया जा रहा है. शादी में आने वाले मेहमानों को किसी तरह की कमी न हो, इसके लिए पहले से तैयारियां तेज कर दी गई हैं.

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10 एकड़ में बनेगा भोज का इंतजाम, 20 टीमें संभालेंगी जिम्मेदारी

शादी में मेहमानों के भोजन के लिए दो अलग-अलग स्थानों पर करीब 10 एकड़ में व्यवस्था की जा रही है. आयोजन में लगभग 10 लाख लोगों के लिए खाना तैयार करने का लक्ष्य है. इसके लिए करीब 50 कारीगरों की 20 टीमें जुटेंगी. इतने बड़े स्तर पर भोजन तैयार करने और मेहमानों को परोसने के लिए अलग-अलग इंतजाम किए जा रहे हैं. आयोजन का पैमाना ही इसकी सबसे बड़ी खासियत बन गया है. गांव में पहुंचने वाले मेहमानों की संख्या को देखते हुए व्यवस्थाओं को भी उसी हिसाब से तैयार किया जा रहा है.

पीली शर्ट, लाल गमछा और काली टोपी में दिखे अनंत सिंह

बेटी की शादी की तैयारियों के बीच अनंत सिंह का देसी अंदाज भी चर्चा में है. पीली शर्ट, गले में लाल गमछा और सिर पर काली टोपी पहने अनंत सिंह घोड़ों की प्रैक्टिस देखने पहुंचे. शादी में घोड़ों का आयोजन भी आकर्षण का केंद्र बनने जा रहा है. घोड़ों की तैयारियों को देखने पहुंचे अनंत सिंह का यह अंदाज लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया. बेटी की शादी को खास बनाने के लिए पारंपरिक रंग और भव्य इंतजाम दोनों पर जोर दिया जा रहा है.

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नदवां गांव में शादी की तैयारियां देखने पहुंच रहे लोग

शिवांगी की शादी के लिए नदवां गांव में सजावट और स्वागत की तैयारियां लगातार आगे बढ़ रही हैं. डेढ़ किलोमीटर तक स्वागत द्वार बनाने से लेकर बड़े स्तर पर भोज और मिठाइयों की व्यवस्था तक, हर तैयारी इस आयोजन को खास बना रही है. फिलहाल गांव में शादी को लेकर उत्साह का माहौल है और लोग इन तैयारियों को देखने के लिए पहुंच रहे हैं.

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