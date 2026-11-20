पंजाब के लुधियाना में वेरका मिल्क प्लांट के बाहर तीन गाड़ियों की टक्कर के बाद विवाद हो गया. देखते ही देखते मामला फायरिंग तक पहुंच गया. गोलीबारी में एक व्यक्ति घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए DMC अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

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पुलिस के मुताबिक, घायल की हालत स्थिर है और वह खतरे से बाहर है. जानकारी के मुताबिक, तीन वाहनों की भिड़ंत के बाद दोनों पक्षों के बीच विवाद शुरू हुआ. इसी दौरान वेरका मिल्क प्लांट के बाहर फायरिंग हो गई. घटना में एक व्यक्ति को चोट लगी.



पुलिस ने आरोपियों की पहचान की



पुलिस का कहना है कि इस मामले में आरोपियों की पहचान कर ली गई है. उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाएगा.

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