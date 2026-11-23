पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एक होटल के कमरे से 67 साल के जर्मन पर्यटक का शव मिलने से हड़कंप मच गया. मिंटेन थॉमस नाम का यह पर्यटक भारत घूमने आया था. वह दिल्ली और वाराणसी की यात्रा करने के बाद 21 नवंबर को कोलकाता पहुंचा था. सोमवार को उसे शहर के पर्यटन स्थलों पर घूमने जाना था, लेकिन इससे पहले ही उसकी मौत हो गई. फिलहाल मौत की वजह स्पष्ट नहीं है. पुलिस को शुरुआती तौर पर बीमारी की आशंका है, हालांकि मामले की जांच की जा रही है.

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मिंटेन थॉमस न्यू मार्केट थाना क्षेत्र के एक होटल के कमरा नंबर 1602 में ठहरे हुए थे. वह एक भारतीय ट्रैवल एजेंसी के जरिए भारत आए थे. एजेंसी के कर्मचारी सोमवार को उन्हें शहर घुमाने ले जाने वाले थे, लेकिन रविवार से ही उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा था.

ट्रैवल एजेंसी के कर्मचारियों ने थॉमस को कई बार फोन किया, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं की. इसके बाद एजेंसी ने होटल प्रबंधन को इसकी जानकारी दी. होटल के कर्मचारियों ने डुप्लीकेट चाबी से कमरे का दरवाजा खोला तो पर्यटक बिस्तर पर बेहोश पड़े मिले. होटल प्रबंधन ने तुरंत न्यू मार्केट थाने को सूचना दी. पुलिस उन्हें मेडिकल कॉलेज अस्पताल लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया.

होमिसाइड टीम और साइंटिफिक विंग ने की जांच

घटना की जानकारी मिलते ही न्यू मार्केट थाने की पुलिस के साथ होमिसाइड सेक्शन और साइंटिफिक विंग के अधिकारी भी होटल पहुंचे. पुलिस ने कमरे की जांच की और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. शुरुआती जांच में पुलिस को आशंका है कि पर्यटक की मौत किसी बीमारी के कारण हुई हो सकती है. हालांकि, मौत की असली वजह पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ होगी. पुलिस इस मामले की जानकारी जर्मन वाणिज्य दूतावास को भी दे रही है.

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पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार

पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि पर्यटक की मौत कब और किन हालातों में हुई. होटल के कमरे में उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी थी या इसके पीछे कोई दूसरी वजह थी, यह जांच के बाद ही साफ हो सकेगा.

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