scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

कोलकाता भगदड़ से सबक! यूपी में दुर्गा पंडालों की सुरक्षा को लेकर CM योगी के कड़े निर्देश

कोलकाता के चोरबगान दुर्गा पूजा पंडाल में हुई भगदड़ के बाद उत्तर प्रदेश सरकार अलर्ट हो गई है. पंडालों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों, पुलिस कप्तानों और कमिश्नरों को सख्त निर्देश दिए हैं. प्रशासन ने पंडालों की अग्नि सुरक्षा, विद्युत सुरक्षा और आपातकालीन निकास व्यवस्था की जांच के निर्देश दिए हैं.

Advertisement
X
सीएम योगी ने दुर्गा पूजा पंडाल की एंट्री-एक्जिट सिक्योरिटी पर खास ध्यान देने के निर्देश दिए. (Photo- PTI)
सीएम योगी ने दुर्गा पूजा पंडाल की एंट्री-एक्जिट सिक्योरिटी पर खास ध्यान देने के निर्देश दिए. (Photo- PTI)

कोलकाता के चोरबगान दुर्गा पूजा पंडाल में हुई भगदड़ में 19 मौतों के बाद उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह सतर्क हो गई है. राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश जारी किए हैं. प्रशासन किसी भी तरह की कोताही बरतने के मूड में नहीं है और आयोजनों को सुरक्षित बनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के सभी पुलिस कमिश्नर, जिलाधिकारियों और पुलिस कप्तानों को दुर्गा पूजा पंडालों की सुरक्षा को लेकर कड़े निर्देश दिए हैं. मुख्यमंत्री ने बताया कि सभी अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में दुर्गा पंडालों की अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की गहराई से जांच करें.

इसके साथ ही, डीएम और पुलिस कप्तानों को विशेष रूप से निर्देश दिए गए हैं कि वो पंडालों के एंट्री और एक्जिट पॉइंट का खुद निरीक्षण करें. इस बात का खास ध्यान रखा जाए कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पंडालों में पर्याप्त और चौड़े इमरजेंसी एग्जिट का पूरा इंतजाम हो.

सम्बंधित ख़बरें

Kolkata Incident
कोलकाता चोरबागान दुर्गा पंडाल हादसे में 19 की मौत
Maa Mahagauri Katha
कैसे पड़ा मां पार्वती का नाम महागौरी? पढ़ें ये व्रत कथा
Dilip Ghosh on kolkata chorbagan durga puja stampede
'कभी-कभी ऐसे हादसे हो जाते हैं...' भगदड़ में 19 मौतों पर बोले बीजेपी मंत्री
Chaitra Navratri 2026 Kanya Pujan Muhurat
आज या कल कब है महाष्टमी? कन्या पूजन और व्रत पारण का शुभ मुहूर्त जानें
Gwalior Accident
MP के ग्वालियर में 12 श्रद्धालुओं को ट्रक ने कुचला

इसके अलावा, शॉर्ट सर्किट जैसी अनहोनी को रोकने के लिए सभी पंडालों में विद्युत सुरक्षा की भी पूरी जांच कराई जाए. सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो फील्ड में उतरकर खुद सुरक्षा व्यवस्था की लगातार निगरानी करें.

Advertisement

वाराणसी में कड़े सुरक्षा इंतजाम और 'मिशन शक्ति' अभियान

मुख्यमंत्री के इन निर्देशों के बीच जमीनी स्तर पर भी पुख्ता प्रबंध किए गए हैं. वाराणसी में महिला अपराध मामलों की एडिशनल डीसीपी नमिता श्रीवास्तव ने बताया कि नवरात्रि के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए शहर के सभी दुर्गा पूजा पंडालों और मंदिरों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. इस तैनाती में बड़ी संख्या में महिला पुलिसकर्मी भी शामिल हैं.

यह भी पढ़ें: यूपी में 19 अक्टूबर को बंद रहेंगे स्कूल और दफ्तर, CM योगी ने महानवमी पर दी छुट्टी

उन्होंने ये भी बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार के 'मिशन शक्ति' अभियान के तहत विशेष जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है. इन कार्यक्रमों के जरिए महिलाओं को राज्य सरकार की अलग-अलग कल्याणकारी योजनाओं, साइबर सुरक्षा और उनकी सुरक्षा के लिए उपलब्ध सुरक्षा उपायों के बारे में जानकारी दी जा रही है, ताकि पर्व के दौरान हर कोई सुरक्षित माहौल में उत्सव का आनंद ले सके.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    कोलकाता भगदड़ से सबक! यूपी में दुर्गा पंडालों की सुरक्षा को लेकर CM योगी के कड़े निर्देश |
    Mangal Gochar November 2026: नवंबर में होगा मंगल का बड़ा गोचर, 4 राशियों की चमकेगी किस्मत |
    Aloo-Pudi: नवरात्रि व्रत में मीठा खाकर हो गए हैं बोर? 10 मिनट में बनाएं चटपटी दही आलू की रसदार सब्जी और सिंघाड़े की खस्ता पूड़ी |
    फॉर्म-7 को लेकर गलत जानकारी दी तो होगा एक्शन, यूपी के CEO ने दिए निर्देश |
    वो अनाउंसमेंट बनी 19 मौतों की वजह? भगदड़ में बाल-बाल बची महिला ने क्या बताया |
    मैथिली ठाकुर के कार्यक्रम के नाम पर लाखों की ठगी, संतोष पोद्दार गिरफ्तार |
    550 रुपये की चाय- 800 के गोलगप्पे, इतना महंगा है कपिल शर्मा का दुबई वाला कैफे, आलू पराठे की कीमत उड़ा देगी होश |
    Gen Z Fashion: बूटकट से बेल बॉटम तक, Gen Z ने लौटाए 90s के ये 5 फैशन ट्रेंड |
    32 साल से कम है उम्र, नहीं है अनुभव... UN दे रहा है युवाओं को नौकरी |
    Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 18 अक्टूबर 2026 की सुबह की बड़ी खबरें और अन्य समाचार
    Advertisement