गंगा में डूब रहा था 30 दिन का नवजात और 9 बांग्लादेशी... BSF ने बचाई जान

BSF (बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स) के जवानों ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद ज़िले में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर गंगा नदी में डूब रहे 10 बांग्लादेशियों को बचाया, जिनमें एक नवजात शिशु भी शामिल था. यह घटना शनिवार शाम की बताई जा रही है, जब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की 71वीं बटालियन के जवानों ने खंडुआ बॉर्डर पोस्ट के पास कुछ लोगों को मुसीबत में देखा.

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इस समूह में 30 दिन का एक नवजात शिशु, दो बच्चे और तीन महिलाएं शामिल थीं. नदी में नाव पलटने के बाद इन सभी को बचाया गया. अधिकारियों ने बताया कि BSF ने उन तक पहुंचने के लिए स्पीडबोट का इस्तेमाल करके बचाव अभियान चलाया.

अधिकारियों ने आगे जानकारी दी कि बांग्लादेशियों ने बताया कि वे जोहारपुर गांव के रहने वाले हैं और बांग्लादेश में चपाई नवाबगंज से जोहारपुर जा रहे थे, तभी उनकी नाव अचानक पलट गई, जिससे सभी यात्री नदी में गिर गए और बहते हुए भारतीय सीमा की ओर आ गए.

BSF ने उन्हें प्राथमिक उपचार दिया और फिर सरकारी अस्पताल ले गए. हालत स्थिर होने के बाद, BSF ने उन्हें बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (BGB) के अधिकारियों को सौंप दिया.

पश्चिम बंगाल में 252 मदरसों को बंद करने का आदेश

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इस बीच, पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के 252 मदरसों को बंद करने का आदेश दिया है. वहीं करीब 100 अन्य मदरसों को कारण बताओ नोटिस भी भेजा गया है. अधिकारियों ने बताया कि, राज्यभर में सर्वे के बाद यह कार्रवाई की गई है. सर्वे में कई मदरसों में जरूरी मंजूरी और बुनियादी सुविधाओं की कमी पाई गई थी.

राज्य के अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग के मंत्री क्षुदिराम टुडू ने कहा कि जिन मदरसों के पास जरूरी मंजूरी है, वे चलते रहेंगे.

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