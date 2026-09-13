Hartalika Teej 2026: हरतालिका तीज से इन 7 राशियों को होगा धन लाभ, धनवान बनाएंगे महादेव

14 सितंबर यानी कल हरतालिका तीज का व्रत रखा जाएगा. इस दिन ग्रहों की विशेष स्थिति कई शुभ योग बनाने वाली है. हिंदू पंचांग के अनुसार, इस दिन चंद्रमा-शुक्र तुला राशि में रहेंगे. बुध कन्या, सूर्य-केतु सिंह, मंगल मिथुन और शनि मीन राशि में स्थित होंगे. वहीं, गुरु कर्क और राहु कुंभ राशि में स्थित रहेंगे. ज्योतिषविदों का कहना है कि ग्रहों की यह विशेष स्थिति मालव्य, भद्र और हंस राजयोग के साथ ब्रह्म, इंद्र और रवि योग भी बनने वाला है. ज्योतिषविदों की मानें तो यह शुभ योग सात राशियों को लाभ दे सकता है.

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मेष राशि

हरतालिका तीज का दिन मेष राशि वालों के लिए लाभकारी रह सकता है. भाग्य का साथ मिलने के संकेत हैं. कामकाज में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं. कारोबार करने वालों के लिए छोटे निवेश का अवसर अच्छा रह सकता है. सोच-समझकर उठाया गया कदम भविष्य में लाभ दे सकता है.

मिथुन राशि

मिथुन राशि के जातकों के लिए यह दिन फायदेमंद रहने की संभावना है. व्यापार में मुनाफा मिल सकता है. कारोबार से जुड़े प्रयास सफल हो सकते हैं. आर्थिक मामलों में सकारात्मक परिणाम मिलने के संकेत हैं. व्यापार बढ़ाने की दिशा में किए गए प्रयास उपयोगी साबित हो सकते हैं.

कन्या राशि

कन्या राशि वालों के लिए हरतालिका तीज का दिन उत्तम रह सकता है. विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल रहने के संकेत हैं. पढ़ाई में रुचि बढ़ सकती है. मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की संभावना है. शिक्षा से जुड़े मामलों में सकारात्मक खबर मिल सकती है.

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तुला राशि

तुला राशि के जातकों के लिए यह दिन शुभ रह सकता है. परीक्षा से जुड़ा कोई अच्छा समाचार मिल सकता है. पढ़ाई और प्रतियोगिता से जुड़े मामलों में राहत मिल सकती है. परिवार के साथ घूमने-फिरने का कार्यक्रम बन सकता है. अपनों के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा.

धनु राशि

धनु राशि वालों के लिए हरतालिका तीज का दिन शानदार रह सकता है. परिवार में सुख और समृद्धि का माहौल बनने के संकेत हैं. घर में खुशियां बढ़ सकती हैं. परिजनों के बीच आपसी तालमेल अच्छा रहेगा. परिवार से जुड़े मामलों में सकारात्मक अनुभव मिल सकते हैं.

कुंभ राशि

कुंभ राशि के जातकों के लिए यह दिन सकारात्मक रह सकता है. रुपए-पैसों से जुड़ी परेशानियां धीरे-धीरे कम होने के संकेत हैं. आर्थिक स्थिति में सुधार आ सकता है. अटके हुए वित्तीय मामलों में राहत मिलने की संभावना है. धन से जुड़े प्रयासों में सफलता मिल सकती है.

मकर राशि

मकर राशि वालों के लिए हरतालिका तीज का दिन लाभप्रद रह सकता है. प्रेम जीवन में रोमांस बना रहेगा. पार्टनर के साथ संबंधों में मधुरता आ सकती है. निजी जीवन से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है. भावनात्मक रूप से यह दिन संतोष देने वाला रह सकता है.

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