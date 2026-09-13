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यूक्रेन पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप, जेलेंस्की से बोले- रूस में तेल ठिकानों पर हमले मत करो

रूस के तेल ठिकानों पर हमले बंद करने की अपील ट्रंप ने यूक्रेनी राष्ट्रपति से की है. ट्रंप ने कहा कि इन हमलों से रूस में डीजल की कमी हो रही है. उन्होंने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से इस तरह के हमले रोकने को कहा.

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डोनाल्ड ट्रंप आयरलैंड ओपन में पहुंचे थे. यह गोल्फ टूर्नामेंट उनके डूनबेग क्लब में हो रहा है. इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की. (Photo-AFP)
डोनाल्ड ट्रंप आयरलैंड ओपन में पहुंचे थे. यह गोल्फ टूर्नामेंट उनके डूनबेग क्लब में हो रहा है. इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की. (Photo-AFP)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन से रूस के तेल ठिकानों पर हमले रोकने की अपील की है. ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन के हमलों से रूस में डीजल की कमी हो रही है. उन्होंने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से हमले रोकने को कहा है.

दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आयरलैंड ओपन में पहुंचे थे. यह गोल्फ टूर्नामेंट उनके डूनबेग क्लब में आयोजित किया जा रहा है. यहां उन्होंने मीडिया से बातचीत की. 

ट्रंप से एक रिपोर्टर ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से उनकी हालिया बातचीत को लेकर सवाल किया था. उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने इसके बाद जेलेंस्की से भी बात की है. इस पर ट्रंप ने यूक्रेन से रूस के निशाने पर हमले रोकने की अपील की है.

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ट्रंप बोले-दूसरे ठिकानों पर हमला कर सकते हैं

ट्रंप ने कहा कि जेलेंस्की को एक काम करना चाहिए. उन्हें रूस में तेल ठिकानों को निशाना बनाना बंद करना चाहिए. ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन दूसरे ठिकानों को निशाना बना सकता है. लेकिन डीजल ईंधन पर हमला नहीं होना चाहिए. उन्होंने कहा कि ऐसे हमलों की वजह से रूस में डीजल की कमी हो रही है.

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दरअसल, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के दौरान दोनों पक्ष एक-दूसरे के ठिकानों पर हमले करते रहे हैं. यूक्रेन की ओर से रूस के ऊर्जा ढांचे और ईंधन से जुड़े ठिकानों को भी निशाना बनाया गया है.

ट्रंप ने खास तौर पर डीजल ईंधन पर होने वाले हमलों को रोकने की बात कही. उनका कहना है कि इन हमलों का असर रूस में ईंधन की उपलब्धता पर पड़ रहा है. ट्रंप की यह अपील रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को लेकर उनकी हालिया गतिविधियों के बीच आई है. इससे पहले ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की थी.

यह भी पढ़ें: Donald Trump Tension: ट्रंप टेंशन में हैं... ईरान युद्ध पड़ रहा भारी, डीजल महंगा होने से बिगड़ा पूरा खेल

ट्रंप से जब पूछा गया कि क्या उन्होंने पुतिन से बातचीत के बाद जेलेंस्की से बात की है, तो उन्होंने सीधे यूक्रेन से हमले रोकने की अपील की. ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन को रूस में दूसरे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की इजाजत हो सकती है. लेकिन डीजल ईंधन को निशाना बनाने से बचना चाहिए. उनका कहना है कि ईंधन पर हमलों से आम तौर पर आपूर्ति प्रभावित होती है. इसी वजह से रूस में डीजल की कमी पैदा हो रही है.

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रूस और यूक्रेन के बीच लगभग 4 साल से युद्ध जारी है. इस दौरान ऊर्जा ढांचे पर हमले भी युद्ध का हिस्सा रहे हैं. दोनों देशों के बीच शांति की कोशिशों को लेकर भी चर्चा होती रही है. ट्रंप लगातार युद्ध को खत्म करने की जरूरत पर जोर देते रहे हैं. इसी क्रम में उनकी पुतिन के साथ बातचीत भी हुई है. अब उन्होंने यूक्रेन से रूस के डीजल ठिकानों पर हमले रोकने को कहा है.

ट्रंप के इस बयान से एक बार फिर रूस-यूक्रेन युद्ध में ऊर्जा ठिकानों पर होने वाले हमलों का मुद्दा सामने आया है. उन्होंने साफ कहा कि यूक्रेन अन्य लक्ष्यों पर हमला कर सकता है, लेकिन डीजल ईंधन को निशाना नहीं बनाना चाहिए.
 

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