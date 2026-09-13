scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

19 साल की लड़की ATS के निशाने पर! पिता का SIMI- इंडियन मुजाहिद्दीन कनेक्शन, फर्जी पते पर पासपोर्ट बनवाने का आरोप

Mumbra News ATS Inquiry: ठाणे के मुंब्रा में 19 साल की नमीरा तारिक खान से महाराष्ट्र ATS ने आतंकी कनेक्शन को लेकर पूछताछ की. नमीरा के पिता तारिक खान के खिलाफ 2006 और 2011 में UAPA के तहत मामले दर्ज हुए थे. वहीं, नमीरा पर पासपोर्ट बनवाते समय पहले पासपोर्ट की जानकारी छिपाने और मुंब्रा के पते का इस्तेमाल करने का आरोप है.

Advertisement
X
फर्जी पासपोर्ट मामले में फंसी नमीरा तारिक खान.(Photo:ITG)
फर्जी पासपोर्ट मामले में फंसी नमीरा तारिक खान.(Photo:ITG)

महाराष्ट्र के ठाणे जिले के मुंब्रा से सामने आए इस मामले ने सुरक्षा एजेंसियों का ध्यान खींचा है. यहां 19 साल की नमीरा तारिक खान से महाराष्ट्र एंटी-टेररिज्म स्क्वॉड (ATS) ने पूछताछ की है. पूछताछ का संबंध कथित तौर पर उसके पिता तारिक खान के पुराने आतंकी मामलों और नमीरा के पासपोर्ट से जुड़ी जानकारी से बताया जा रहा है.

ATS की ओर से सामने आई जानकारी के मुताबिक, नमीरा के पिता तारिक खान के इंडियन मुजाहिद्दीन और SIMI से संबंध रहे हैं. उनके खिलाफ 2006 और 2011 में UAPA के तहत गंभीर मामले दर्ज होने की बात कही गई है.

इसी पृष्ठभूमि में सुरक्षा एजेंसियों ने नमीरा से पूछताछ की. हालांकि, पूछताछ के आधार पर नमीरा को आरोपी ठहराया गया है या नहीं, इसकी पुष्टि अलग से होना बाकी है.

सम्बंधित ख़बरें

आवारा कुत्तों ने छह लोगों पर किया हमला. (Photo: Screengrab)
कल्याण-डोंबिवली में आवारा कुत्तों का आतंक, कुछ घंटों में 6 लोगों को काटा
silver ring
घूस में चांदी की अंगूठी... सरकारी बाबू को ACB ने रंगे हाथ दबोचा
Mumbai Pune Dahi.
दही हांडी उत्सव में बच्चे समेत दो की मौत, मुंबई-ठाणे में 42 'गोविंदा' घायल
School kitchen worker Ganpat Gawli accused of harassment by 21 schoolgirls.
स्कूल के किचन कर्मचारी की करतूत, 21 छात्राओं ने दर्ज कराई शिकायत
Thane tribal school 22 girls accuse staff member of molestation.
स्कूल की 22 छात्राओं ने कर्मचारी पर लगाया छेड़छाड़ का आरोप

दूसरे पासपोर्ट को लेकर भी जांच

मामले में नमीरा के पासपोर्ट को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं. आरोप है कि पासपोर्ट हासिल करते समय उसने अपने पहले पासपोर्ट से संबंधित जानकारी छिपाई थी.

बताया जा रहा है कि दूसरे पासपोर्ट के लिए नमीरा ने मुंब्रा का पता दिया था और इसी पते के आधार पर पासपोर्ट जारी हुआ. पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि पासपोर्ट के लिए दी गई जानकारी और दस्तावेज सही थे या नहीं.

Advertisement

पूछताछ के बाद नोटिस देकर छोड़ा

रिपोर्ट के मुताबिक, ATS और पुलिस ने नमीरा से कड़ी पूछताछ की. इसके बाद उसे BNS की धारा 35(अ) के तहत नोटिस देकर छोड़ दिया गया. फिलहाल वह अपने भाई के साथ मुंब्रा में रहती है.

पुलिस उसके भाई से भी पूछताछ कर रही है और मुंब्रा पुलिस थाने में उसका बयान दर्ज किए जाने की प्रक्रिया चल रही है.

ATS की जांच में आगे क्या?

फिलहाल इस मामले में जांच का केंद्र नमीरा के पिता से जुड़े पुराने मामलों, उसके पासपोर्ट से संबंधित दस्तावेजों और उसके पते की जानकारी पर है. सिर्फ पारिवारिक संबंध या पूछताछ के आधार पर नमीरा को आतंकी गतिविधियों में शामिल मानना उचित नहीं होगा. जांच पूरी होने के बाद ही यह साफ होगा कि उसके खिलाफ कोई आपराधिक भूमिका बनती है या नहीं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    19 साल की लड़की ATS के निशाने पर! पिता का SIMI- इंडियन मुजाहिद्दीन कनेक्शन, फर्जी पते पर पासपोर्ट बनवाने का आरोप |
    AAP सांसदों ने किया बड़ा धोखा! BJP में गए राघव चड्ढा पर बरसे अरविंद केजरीवाल |
    तलाक से पहले आकांक्षा चमोला ने गौरव खन्ना को किया अनफॉलो, हटाई सारी फोटोज |
    रोज बनते थे 12 हजार नकली सिक्के, सहारनपुर में इंटरस्टेट गैंग का भंडाफोड़, 5 गिरफ्तार |
    Hartalika Teej 2026: हरतालिका तीज से इन 7 राशियों को होगा धन लाभ, धनवान बनाएंगे महादेव |
    How To Grind Dates In Mixer Jar: मिक्सी के जार में चिपक जाते हैं खजूर? बस मिला दें ये 1 चीज, सेकंडों में बनेगा बारीक पाउडर |
    कमर का दर्द पैरों तक जाता है? डॉक्टर से जानें ये किस बीमारी का लक्षण और क्या है इलाज |
    BRICS के दूसरे दिन PM मोदी और दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, फिलीपींस और कजाकिस्तान के शीर्ष नेताओं की बैठक |
    मोदी-योगी की जोड़ी क्या यूपी में लगा पाएगी BJP की हैट्रिक? देखें हल्ला बोल |
    Afghanistan vs India 1st T20 Live Score: अफगानिस्तान की आधी टीम लौटी पवेलियन, भारतीय गेंदबाजों ने बरपाया कहर
    Advertisement