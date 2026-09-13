19 साल की लड़की ATS के निशाने पर! पिता का SIMI- इंडियन मुजाहिद्दीन कनेक्शन, फर्जी पते पर पासपोर्ट बनवाने का आरोप

महाराष्ट्र के ठाणे जिले के मुंब्रा से सामने आए इस मामले ने सुरक्षा एजेंसियों का ध्यान खींचा है. यहां 19 साल की नमीरा तारिक खान से महाराष्ट्र एंटी-टेररिज्म स्क्वॉड (ATS) ने पूछताछ की है. पूछताछ का संबंध कथित तौर पर उसके पिता तारिक खान के पुराने आतंकी मामलों और नमीरा के पासपोर्ट से जुड़ी जानकारी से बताया जा रहा है.

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ATS की ओर से सामने आई जानकारी के मुताबिक, नमीरा के पिता तारिक खान के इंडियन मुजाहिद्दीन और SIMI से संबंध रहे हैं. उनके खिलाफ 2006 और 2011 में UAPA के तहत गंभीर मामले दर्ज होने की बात कही गई है.

इसी पृष्ठभूमि में सुरक्षा एजेंसियों ने नमीरा से पूछताछ की. हालांकि, पूछताछ के आधार पर नमीरा को आरोपी ठहराया गया है या नहीं, इसकी पुष्टि अलग से होना बाकी है.

दूसरे पासपोर्ट को लेकर भी जांच

मामले में नमीरा के पासपोर्ट को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं. आरोप है कि पासपोर्ट हासिल करते समय उसने अपने पहले पासपोर्ट से संबंधित जानकारी छिपाई थी.

बताया जा रहा है कि दूसरे पासपोर्ट के लिए नमीरा ने मुंब्रा का पता दिया था और इसी पते के आधार पर पासपोर्ट जारी हुआ. पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि पासपोर्ट के लिए दी गई जानकारी और दस्तावेज सही थे या नहीं.

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पूछताछ के बाद नोटिस देकर छोड़ा

रिपोर्ट के मुताबिक, ATS और पुलिस ने नमीरा से कड़ी पूछताछ की. इसके बाद उसे BNS की धारा 35(अ) के तहत नोटिस देकर छोड़ दिया गया. फिलहाल वह अपने भाई के साथ मुंब्रा में रहती है.

पुलिस उसके भाई से भी पूछताछ कर रही है और मुंब्रा पुलिस थाने में उसका बयान दर्ज किए जाने की प्रक्रिया चल रही है.

ATS की जांच में आगे क्या?

फिलहाल इस मामले में जांच का केंद्र नमीरा के पिता से जुड़े पुराने मामलों, उसके पासपोर्ट से संबंधित दस्तावेजों और उसके पते की जानकारी पर है. सिर्फ पारिवारिक संबंध या पूछताछ के आधार पर नमीरा को आतंकी गतिविधियों में शामिल मानना उचित नहीं होगा. जांच पूरी होने के बाद ही यह साफ होगा कि उसके खिलाफ कोई आपराधिक भूमिका बनती है या नहीं.

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