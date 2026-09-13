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How To Grind Dates In Mixer Jar: मिक्सी के जार में चिपक जाते हैं खजूर? बस मिला दें ये 1 चीज, सेकंडों में बनेगा बारीक पाउडर

How To Grind Dates In Mixer Jar: मिक्सी में खजूर पीसते समय जार में चिपकने की परेशानी होती है तो भुने मखाने के साथ इसे ग्राइंड करें. इससे खजूर को बारीक पीसना आसान हो सकता है और जार में चिपचिपा पेस्ट जमने की दिक्कत भी कम होगी. जानें इस आसान किचन ट्रिक से खजूर का फाइन पेस्ट बनाने का सही तरीका.

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खजूर चिपचिपे होते हैं, जिसकी वजह से वो जार में चिपक जाते हैं. (Photo: ITG)
खजूर चिपचिपे होते हैं, जिसकी वजह से वो जार में चिपक जाते हैं. (Photo: ITG)

आजकल शुगर फ्री मिठाइयों का दौर है. सभी बिना चीनी वाली मिठाइयां खाना चाहते हैं. ऐसे में मिठाइयों में खजूर डालना बहुत ही आम बात हो गया है. लेकिन जैसे ही मिठाई बनाते समय खजूर पीसने चलते हैं, वैसे ही सिरदर्द शुरू हो जाता है. खजूर को पीसना कई बार सबसे झंझट वाला काम बन जाता है. खजूर में नेचुरल चिपचिपापन ज्यादा होता है, इसलिए मिक्सी में डालते ही ये जार की दीवारों और ब्लेड के आसपास चिपकने लगते हैं. कई बार ब्लेड भी ठीक से घूम नहीं पाता और खजूर का पेस्ट एकसार नहीं बन पाता. ऊपर से जार में चिपके खजूर को साफ करने में भी काफी समय और मेहनत लग जाती है.

अगर आप घर पर खजूर से मिठाई, एनर्जी बॉल्स, डेट्स लड्डू या कोई शुगर-फ्री स्वीट बना रहे हैं, तो खजूर को अकेले ग्राइंड करने के बजाय उसमें एक छोटी-सी चीज मिला दें. ये आसान किचन ट्रिक खजूर को पीसने में काफी मदद कर सकती है. इससे खजूर जार में कम चिपकेंगे और उनका बारीक पेस्ट भी ज्यादा आसानी से तैयार हो सकेगा. अगली बार खजूर की मिठाई बनाते समय इस आसान ट्रिक को जरूर आजमाएं. चलिए जानते हैं क्या है वो ट्रिक, जिससे आप खजूर को आसानी से पीस सकते हैं.

खजूर के साथ डालें ये चीज
खजूर को मिक्सी में पीसते वक्त जार में उनका चिपकना और ढंग से ना पिसना बहुत ही आम बात है. अगर आपको भी इस परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो ये ट्रिक दिमाग में फिट कर लें. खजूर को मिक्सी के जार में डालते समय उसके साथ भुने हुए मखाने डालें. मखानों को पहले हल्का सा सेंक लें और फिर उन्हें छोटे टुकड़ों में डालकर खजूर के साथ ग्राइंड करें. इससे चिपचिपे खजूर अकेले जार में चिपकने के बजाय मखाने के साथ आसानी से घूमने लगेंगे और मिश्रण को बारीक होने में मदद मिलेगी.

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मखाने डालने से क्या होगा?
खजूर की सबसे बड़ी परेशानी उसका चिपचिपा टेक्शचर है. अकेले पीसने पर ये जार और ब्लेड से चिपक सकता है. वहीं भुने हुए मखाने मिलाने से मिश्रण का टेक्शचर बदल जाता है और खजूर को ग्राइंड करना आसान हो जाता है. अच्छी तरह पीसने पर आपको एक फाइन मिश्रण मिल सकता है, जिसे आगे मिठाई का आकार देने में आसानी होगी.

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आप गणेश चतुर्थी से लेकर किसी भी त्योहार पर अगर आप बाजार की ज्यादा चीनी वाली मिठाइयों की जगह घर पर कुछ अलग बनाना चाहते हैं, तो खजूर और मखाने का इस्तेमाल कर सकते हैं. दोनों को ग्राइंड करके इसमें अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स और दूसरी चीजें मिलाकर लड्डू या बाइट्स तैयार की जा सकती हैं.

बस एक बात का ध्यान रखें कि खजूर नेचुरली मीठे होते हैं, इसलिए ऐसी मिठाई को 'बिना चीनी' कहना ज्यादा सही है, न कि पूरी तरह 'शुगर-फ्री'. अगर किसी को डायबिटीज है या ब्लड शुगर कंट्रोल रखने की जरूरत है, तो खजूर वाली मिठाई खाने से पहले डॉक्टर या डाइट एक्सपर्ट की सलाह लेना बेहतर है.

अगली बार खजूर पीसें तो याद रखें ये ट्रिक
अब जब भी खजूर से मिठाई बनाने के लिए उन्हें मिक्सी में पीसें, तो अकेले खजूर डालने के बजाय भुने हुए मखाने साथ में डालकर देखें. इससे जार में खजूर के चिपकने की परेशानी कम हो सकती है और मिश्रण को बारीक करना आसान हो सकता है. छोटी सी ये किचन ट्रिक मिठाई बनाते समय आपका काफी झंझट बचा सकती है.

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