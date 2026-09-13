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तलाक से पहले आकांक्षा चमोला ने गौरव खन्ना को किया अनफॉलो, हटाई सारी फोटोज

आकांक्षा चमोला ने तलाक की खबरों के बीच अपने इंस्टाग्राम से गौरव खन्ना के साथ वाली पोस्ट हटा दी हैं. हालांकि, गौरव अभी भी आकांक्षा को फॉलो करते हैं और उन्होंने अपनी प्रोफ़ाइल पर उनकी सभी तस्वीरें रखी हुई हैं.

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आकांक्षा ने किया अनफॉलो (Photo: Instagram/@akankshagkhanna)
आकांक्षा ने किया अनफॉलो (Photo: Instagram/@akankshagkhanna)

टीवी एक्टर गौरव खन्ना की पर्सनल लाइफ तब से चर्चा में है, जब उनकी पत्नी आकांक्षा चमोला ने रियलिटी शो 'लॉक अप' के पहले एपिसोड में तलाक की बात कन्फर्म की थी. अब एक्ट्रेस आकांक्षा ने तलाक की प्रक्रिया के बीच एक और कदम उठाया है.

दरअसल एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर गौरव को अनफॉलो कर दिया है और साथ ही अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से कपल की कई रोमांटिक पोस्ट और रील्स भी हटा दी हैं. हालांकि, गौरव सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अभी भी आकांक्षा को फॉलो कर रहे हैं. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर उनके साथ अपनी सभी तस्वीरें भी रखी हुई हैं.

जल्द लेंगे तलाक
'लॉक अप' में रहने के दौरान, आकांक्षा ने गौरव के साथ अपने रिश्ते और शादी के बारे में अपनी राय पर कई बातें कहीं. उन्होंने कहा कि वह दोबारा शादी नहीं करना चाहती थीं और जिंदगी को एक्सप्लोर करना और अपनी आजादी का मजा लेना चाहती थीं. उन्होंने गौरव की सेक्सुअलिटी के बारे में भी एक दावा किया, जो शो के दौरान चर्चा का विषय बन गया.

बाद में गौरव आकांक्षा से मिलने 'लॉक अप' में आए. रियलिटी शो में रहने के दौरान, आकांक्षा ने बच्चे न पैदा करने के अपने फैसले के बारे में भी खुलकर बात की. उन्होंने कहा कि उनमें मां बनने की इच्छा महसूस नहीं हुई और बताया कि परिवार शुरू करने के बारे में उनकी उम्मीदें गौरव से अलग थीं.

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10 करोड़ रुपये की एलिमनी?
हाल ही में, आकांक्षा ने उन खबरों पर भी बात की जिनमें दावा किया गया था कि उन्होंने गौरव से एलिमनी के तौर पर 10 करोड़ रुपये की मांग की थी. इस दावे को खारिज करते हुए, उन्होंने बताया कि अगर सच में उनके पास इतनी बड़ी रकम होती तो वह क्या करतीं.

मैशेबल इंडिया के साथ एक इंटरव्यू में, आकांक्षा से एलिमनी की कथित मांग के बारे में पूछा गया. उन्होंने कहा, 'अगर मांगा होता और अगर मिल गया होता तो मैं यहां बैठती.'

उन्होंने आगे बताया कि अगर उनके पास उतने पैसे होते, तो वह उनका इस्तेमाल दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में घूमने और उन्हें एक्सप्लोर करने में करतीं. खैर इन सब के बीच गौरव या आकांक्षा में से किसी ने भी अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल में हुए हालिया बदलावों के बारे में कोई बयान जारी नहीं किया है.

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