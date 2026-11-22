ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के ममता बनर्जी गुट ने पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर चल रहे विवाद के बीच रितब्रत बनर्जी और अरूप रॉय समेत कुछ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज कराई है. ममता गुट ने आरोप लगाया है कि विरोधी गुट ने चुनाव आयोग (ECI) के सामने पेश करने के लिए फर्जी दस्तावेज और हलफनामे तैयार किए हैं.

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यह शिकायत कोलकाता के कालीघाट पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई है. दोनों गुटों ने चुनाव आयोग के सामने पार्टी के नाम, चुनाव चिन्ह और बैंक खातों पर अपना दावा पेश करते हुए हलफनामे जमा किए हैं.

ममता गुट का आरोप है कि बीरभूम जिले के नानूर पुलिस स्टेशन के कुछ पुलिस अधिकारियों की मिलीभगत से विरोधी गुट ने फर्जी हलफनामे तैयार किए. ममता-AITC की ओर से अधिवक्ता सुभाषिश चक्रवर्ती ने यह शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि पुलिस अधिकारियों और सिविक वॉलंटियर्स ने फर्जी दस्तावेज तैयार करने में मदद की. ममता गुट ने दावा किया है कि नानूर पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने रितब्रत बनर्जी और अरूप रॉय के साथ मिलकर फर्जी और मनगढ़ंत हलफनामे तैयार किए.

ये आरोप लगाए गए हैं

शिकायत में नागरिकों के हस्ताक्षर फर्जी तरीके से करने, नोटरी की मुहर का कथित तौर पर बिना अनुमति इस्तेमाल करने और चुनाव आयोग के सामने पेश करने के लिए अन्य झूठे दस्तावेज तैयार करने का भी आरोप लगाया गया है. ममता गुट ने नानूर पुलिस स्टेशन के ऑफिसर-इन-चार्ज संजय सरकार, सब-इंस्पेक्टर गोलोक घोष, विधायक रितब्रत बनर्जी, विधायक अरूप रॉय और नानूर पुलिस स्टेशन के अन्य पुलिस अधिकारियों और सिविक वॉलंटियर्स के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. AITC ने दावा किया है कि उसके पास नानूर पुलिस स्टेशन के अधिकारियों की रितब्रत बनर्जी और अरूप रॉय के साथ कथित मिलीभगत और फर्जी हलफनामे तैयार करने से जुड़े सबूत मौजूद हैं.

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