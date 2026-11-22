मिर्गी एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है. इसको कंट्रोल करने के लिए दवाएं खानी पड़ती है. लेकिन क्या ये दवाएं जीवनभर खानी होती हैं? इस सवाल का जवाब जानने से पहले ये जान लेते हैं कि मिर्गी की बीमारी क्या है. डॉक्टरों के मुताबिक, हमारा दिमाग इलेक्ट्रिकल सिग्नल के जरिए काम करता है. जब दिमाग में इन सिग्नल का काम करना कुछ समय के लिए अचानक असामान्य हो जाता है, तो व्यक्ति को दौरा पड़ सकते हैं. जिसको मिर्गी कहते हैं.

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मिर्गी के दौरे हर व्यक्ति को ऐसे जैसे नहीं होते हैं. कुछ मरीजों को आसपास की चीजों का होश नहीं रहता या वे अनजाने में होंठ चबाने और हाथों से अजीब हरकतें करने लगते हैं .हालांकि, एक बार दौरा पड़ने का मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति को मिर्गी है. सही पहचान के लिए डॉक्टर मरीज की मेडिकल हिस्ट्री, दौरे के लक्षण और जरूरत लगने पर MRI जैसे टेस्ट कराते हैं.

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70 फीसदी मरीजों में कंट्रोल हो सकते हैं दौरे

आकाश हेल्थकेयर के न्यूरोलॉजी विभाग के डायरेक्टर और एचओडी डॉ. मधुकर भारद्वाज बताते हैं कि दुनियाभर में करीब 5 करोड़ लोग मिर्गी की बीमारी से पीड़ित हैं. इनमें से लगभग 70 फीसदी मरीजों में सही इलाज से मिर्गी के दौरे को कंट्रोल किया जा सकता है. इसके लिए मरीज को उसकी बीमारी के हिसाब से दवा दी जाती है. दवा समय पर लेना जरूरी है. बीच में खुराक छोड़ना या बिना डॉक्टर की सलाह के दवा बंद करना दोबारा दौरा पड़ने का खतरा बढ़ा सकता है.

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कब बंद की जा सकती है दवा?

डॉ. मधुकर भारद्वाज बताते हैं कि हर मरीज को जिंदगीभर दवा लेने की जरूरत नहीं होती. कुछ मरीजों में कम से कम दो साल तक दौरा न पड़ने के बाद दवा बंद करने पर विचार किया जा सकता है. हालांकि, यह फैसला बीमारी के प्रकार, दौरे की वजह, जांच रिपोर्ट और मरीज की पुरानी मेडिकल हिस्ट्री को देखकर लिया जाता है. ये भी है कि कभी भी अचानक दवा बंद नहीं की जाती है. दवा बंद करनी भी होती है तो डॉक्टर की निगरानी में ही धीरे-धीरे इसकी खुराक कम की जाती है. हालांकि मिर्गी के कुछ मरीजों को लंबे समय तक या जीवनभर दवा की जरूरत भी पड़ सकती है.

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दौरा पड़ने पर इन बातों का रखें ध्यान

दौरा पड़ने पर मरीज को सुरक्षित जगह पर करवट से लिटाएं. आसपास की नुकीली चीजें हटा दें और झटकों को जबरदस्ती रोकने की कोशिश न करें. मुंह में चम्मच, पानी या कोई दूसरी चीज न डालें. अगर दौरा 5 मिनट से ज्यादा चले या होश आने से पहले दूसरा दौरा पड़ जाए तो तुरंत मेडिकल मदद लें. किसी भी घरेलू नुस्खों या किसी झोलाछाप डॉक्टर की सलाह न लें.

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