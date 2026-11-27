शादियों का सीजन चल रहा है. हर गली, नुक्कड़ पर शहनाइयों की गूंज सुनाई दे रही है. ये गूंज आजकल सिर्फ शाम या रात के वक्त ही सुनाई देती है. बड़े शहरों में तो दिन की शादियों का चलन लगभग खत्म सा हो गया है. जबकि वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक पुंडरीक महाराज कहते हैं कि सनातन परंपरा में शादी-विवाह के लिए दिन का समय ज्यादा शुभ रहता है. रात का समय न तो अग्नि प्रज्वलित के उत्तम है और न ही वेद-मंत्रों के उच्चार के लिए ठीक है.

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कथावाचक ने बताया कि हिंदू धर्म में शादी-विवाह के लिए दिन के तीन पहर ही सबसे शुभ होते हैं. शादी-विवाह के जितने भी शुभ कार्य, संस्कार हैं, वो ब्रह्म मुहूर्त, अभिजीत मुहूर्त या गोधूलि वेला में पूरे कर लिए जाने चाहिए. इन तीनों ही शुभ घड़ी में किए गए कार्यों का प्रतिफल ज्यादा उत्तम होता है. यानी बारात, घुड़चढ़ी, फेरे, विदाई आदि जैसी सभी रस्में इन्हीं मुहू्र्तों के रहते पूरी कर ली जानी चाहिए.

कैसे शुरू हुई रात में शादी की परंपरा?

पुंडरीक महाराज ने आगे बताया कि रात में शादी-विवाह करने की परंपरा मुगल काल से शुरू हुई थी. मुगलों के समय में लोगों को उनसे छुपकर विवाह करना पड़ता था. इसलिए तब रात के समय विवाह किए जाते थे. लेकिन आज आपको किस बात का खतरा है. उन्होंने आगे कहा कि यदि आपने किसी रिश्ते की बुनियाद रखते समय ही बड़ी भूल कर दी या फिर अपने देवता नाराज कर दिए तो फिर यह गठबंधन कहां तक चल पाएगा.

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पुंडरीक महाराज ने कहा कि आज के दौर में संस्कार के नाम पर सिर्फ विवाह और अंत्येष्टि ही बाकी रह गए हैं. बाकी सारे संस्कार तो समाप्त हो गए हैं. तो कम से कम इन दो संस्कारों के प्रति हमें जागरूक रहना चाहिए और इन्हें सही विधि के साथ संपन्न करना चाहिए.

नवंबर में विवाह के मुहूर्त

शुभ तिथि वार 21 नवंबर 2026 शनिवार 24 नवंबर 2026 मंगलवार 25 नवंबर 2026 बुधवार 26 नवंबर 2026 गुरुवार

दिसंबर में विवाह के मुहूर्त

शुभ तिथि वार 2 दिसंबर 2026 बुधवार 3 दिसंबर 2026 गुरुवार 4 दिसंबर 2026 शुक्रवार 5 दिसंबर 2026 शनिवार 6 दिसंबर 2026 रविवार 11 दिसंबर 2026 शुक्रवार 12 दिसंबर 2026 शनिवार

हिंदू धर्म में विवाह से पहले क्यों देखते हैं मुहूर्त और कुंडली?

वार, नक्षत्र और योग का विशेष ध्यान रखा जाता है. इसमें गुरु-शुक्र की स्थिति भी देखी जाती है. मान्यता है कि अनुकूल ग्रह स्थिति और शुभ नक्षत्र में विवाह करने से दांपत्य जीवन में सुख, शांति और प्रेम बना रहता है. यही कारण है कि विवाह तय करने से पहले वर-वधू की जन्मकुंडलियों का मिलान भी किया जाता है. इस प्रक्रिया में गुणों का मिलान, मांगलिक दोष और ग्रहों की स्थिति का आकलन कर विवाह के लिए अनुकूल समय चुना जाता है.

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