scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

यूपी के 78 हजार राशन डीलरों को CM योगी की बड़ी सौगात... बढ़ा लाभांश, अब प्रति क्विंटल मिलेंगे 125 रुपये

CM योगी आदित्यनाथ लखनऊ के लोक भवन से राशन विक्रेताओं के लाभांश में 35 रुपये प्रति कुंतल का इजाफा करने जा रहे हैं. अब तक मिलने वाला 90 रुपये प्रति कुंतल का लाभांश बढ़कर सीधे 125 रुपये हो जाएगा.

Advertisement
X
लखनऊ के लोक भवन से राशन विक्रेताओं को तोहफा देंगे मुख्यमंत्री योगी. (Photo:ITG)
लखनऊ के लोक भवन से राशन विक्रेताओं को तोहफा देंगे मुख्यमंत्री योगी. (Photo:ITG)

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को प्रदेश के 78 हजार से अधिक उचित दर विक्रेताओं को बड़ी सौगात देंगे. सरकार उनके लाभांश को 90 रुपये से बढ़ाकर 125 रुपये प्रति कुंतल करने जा रही है. इसके साथ ही मुख्यमंत्री सिंगल स्टेज डोर-स्टेप डिलीवरी के तहत ई-पॉस आधारित उचित दर विक्रेता फीडबैक प्रणाली का भी शुभारंभ करेंगे. इससे राशन वितरण व्यवस्था में विक्रेताओं की प्रतिक्रिया सीधे डिजिटल माध्यम से लेने की नई व्यवस्था शुरू होगी.

मुख्यमंत्री योगी सुबह 9:30 बजे लखनऊ स्थित लोक भवन सभागार में नई फीडबैक प्रणाली का शुभारंभ करेंगे. कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के साथ खाद्य मंत्री मनोज कुमार पाण्डेय समेत राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा भी मौजूद रहेंगे.

नई व्यवस्था सिंगल स्टेज डोर-स्टेप डिलीवरी से जुड़े उचित दर विक्रेताओं के अनुभव और फीडबैक को ई-पॉस के माध्यम से दर्ज करने में मदद करेगी.

सम्बंधित ख़बरें

CM Yogi statement on bulldozer action in an event
'बुलडोजर पसंद है न', छत्तीसगढ़ से आए कलाकार से बोले CM योगी
Akhilesh Yadav
'हर साल महिलाओं को देंगे 40 हजार रुपये', चुनाव से पहले अखिलेश का ऐलान
yogi adityanath witty reply
स्वतंत्रता दिवस पर बुलडोजर एक्शन पर बोले CM योगी
CM Yogi Hilarious Reaction on bulldozer action
'मैं गा नहीं सकता, बुलडोजर ही चलवा सकता हूं', कलाकारों से बोले CM योगी
UP Gov Bans Paneer
यूपी में एनालॉग डेयरी प्रोडक्ट्स पर एक्शन, पनीर-घी-खोया समेत सब बैन

गोरखपुर में पहलवानों को करेंगे पुरस्कृत

राजधानी में कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचेंगे. अपराह्न तीन बजे नागपंचमी के अवसर पर श्रीगोरखनाथ मंदिर के मेला परिसर में आयोजित प्रदेश स्तरीय प्राइजमनी पुरुष कुश्ती प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण और समापन समारोह में शामिल होंगे. मुख्यमंत्री प्रतियोगिता के विजेता पहलवानों को पुरस्कृत करेंगे.

तीन श्रेणियों के विजेताओं का सम्मान

प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश केसरी, उत्तर प्रदेश कुमार और उत्तर प्रदेश वीर अभिमन्यु श्रेणी के विजेताओं को मुख्यमंत्री के हाथों सम्मान मिलेगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    सांप और नाग एक होते हैं या अलग-अलग? अचानक सामने आ जाए तो ऐसे करें पहचान |
    UGC-NET के इन 3 विषयों की दोबारा होगी परीक्षा, जानें NTA ने क्यों लिया ये फैसला |
    'मैं आर्टिकल 370 को सपोर्ट करती हूं, मैं दिमागी नक्सल हूं', किरेन रिजिजू पर महबूबा मुफ्ती का पलटवार |
    केरल बीजेपी को बड़ा झटका, अभिनेता देवन ने उपाध्यक्ष पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिया इस्तीफा |
    कल का मौसम: 17 अगस्त को यूपी में जमकर बरसेंगे बादल, इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट; 19 अगस्त से मिल सकती है राहत |
    'रामदेव कह रहे हैं तो कुछ गड़बड़ जरूर है...', पेपर लीक पर बोले CM सुक्खू |
    Sawan Third Somwar 2026: सावन का तीसरा सोमवार कल, जानें शिवलिंग पर जल चढ़ाने का शुभ मुहूर्त |
    UGC NET 2026: 3 विषयों की परीक्षा हुई रद्द, NTA ने जारी किया री-एग्जाम शेड्यूल |
    Nag Panchami Bhog: नाग पंचमी पर भोग में बनाएं गाढ़ी खीर और फूली-फूली पूड़ियां, इस ट्रिक से बनेंगी क्रिस्पी |
    Film Wrap: नींद में एक्ट्रेस का हुआ निधन, ट्रेन में मॉडल ने रेजर से TC और RPF पर किया हमला
    Advertisement