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दिल्ली के पहाड़गंज में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, विकास कालिया गैंग के 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली

दिल्ली के पहाड़गंज में सेंट्रल जिले की स्पेशल स्टाफ टीम और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई. पुलिस ने विकास कालिया गैंग के दो आरोपियों मुकेश और आकाश को गिरफ्तार किया है. दोनों के पैर में गोली लगी है. जानें कैसे हुआ ये एनकाउंटर?

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इस मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है (फोटो-ITG)
इस मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है (फोटो-ITG)

दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है. सेंट्रल दिल्ली पुलिस की स्पेशल स्टाफ टीम ने कार्रवाई करते हुए विकास कालिया गैंग के दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, दोनों आरोपियों के साथ पुलिस की फायरिंग के दौरान मुठभेड़ हुई. इस दौरान दोनों बदमाशों के पैरों में गोली लगी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया.

पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए दोनों बदमाशों की पहचान मुकेश और आकाश के तौर पर हुई है. दोनों को विकास कालिया गैंग से जुड़ा बताया जा रहा है. विकास कालिया थाना सदर बाजार, नॉर्थ जिले का BC यानी Bad Character बताया गया है. सेंट्रल जिले की स्पेशल स्टाफ टीम ने दोनों आरोपियों को मुठभेड़ के बाद अपने कब्जे में लिया.

पुलिस के अनुसार, मुकेश और आकाश की तलाश सितंबर के मध्य में हुई फायरिंग की एक घटना के सिलसिले में थी. यह फायरिंग सदर बाजार-नबी करीम इलाके में निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान हुई थी. इस मामले में दोनों आरोपी पुलिस की वांटेड लिस्ट में थे और उनकी तलाश की जा रही थी. इसी कार्रवाई के तहत स्पेशल स्टाफ की टीम ने दोनों को पकड़ने के लिए अभियान चलाया था.

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बताया गया है कि पुलिस और आरोपियों के बीच हुई मुठभेड़ में दोनों बदमाशों के पैरों में गोली लगी है. घायल होने के बाद दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस अब दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है और उनके आपराधिक रिकॉर्ड की भी जानकारी जुटाई जा रही है. मामले में आगे की कार्रवाई जारी है और पुलिस की ओर से विस्तृत जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साझा की जाएगी.

फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस की जांच जारी है. अधिकारियों के मुताबिक, मुठभेड़ और गिरफ्तारी से जुड़े अन्य विवरण प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सामने आएंगे. पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि शोभा यात्रा के दौरान हुई फायरिंग में दोनों आरोपियों की क्या भूमिका थी. जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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