The Traitors 2 में पलटी बाजी! मुनव्वर फारुकी के बाद 'फुकरा इंसान' भी बाहर

प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रहा करण जौहर का रियलिटी शो 'द ट्रेटर्स' अपने शुरुआती दौर में ही दर्शकों को सीट से बांधकर रख रहा है. शो में जिस तरह से माइंड गेम्स, गद्दारी और रणनीतियों का खेल चल रहा है, उसने फैंस का एक्साइटमेंट दोगुना कर दिया है. हाल ही में आए ट्विस्ट ने सभी को हैरान कर दिया है.

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दरअसल अभिषेक मल्हान, शेफ रणवीर बरार और पारुल गुलाटी एलिमिनेट होकर शो से बाहर हो चुके हैं, वहीं सबसे पहले बेघर हुए दिग्गज एक्टर दलीप ताहिल की दोबारा धमाकेदार वापसी हो गई है. शुरुआती एपिसोड्स के इन झटकों और अचानक हुए एलिमिनेशन ने साफ कर दिया है कि इस बार शो की दिशा काफी पेचीदा होने वाली है.

दलीप ताहिल का तगड़ा कमबैक

शो की शुरुआत में ही वरिष्ठ एक्टर दलीप ताहिल का बाहर होना फैंस के लिए काफी हैरान करने वाला था. हालांकि, उनकी वापसी ने गेम का गणित पूरी तरह से बदल दिया है. दलीप ताहिल के अलावा रियलिटी स्टार मुनव्वर फारूकी, हरमन सिंघा और सौंदस मौफाकिर भी शुरुआती दौर में ही बाहर का रास्ता देख चुके हैं, जिससे बचे हुए खिलाड़ियों पर कॉम्पिटिशन का दबाव काफी बढ़ गया है.

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फिलहाल शो की 'ट्रेटर्स' लाइनअप में क्रिस्टल डिसूजा शामिल हैं, जिन्हें करण जौहर ने गुप्त रूप से चुना था. बाद में रणनीति को और उलझाने के लिए शनील गिल को चौथे 'ट्रेटर' के रूप में शामिल किया गया. दूसरी तरफ, कुल्लू और हरमन के 'ट्रेटर' होने का राज खुल चुका है और वे अब इस गेम का हिस्सा नहीं हैं. ऐसे में दर्शक यह देखने के लिए बेताब हैं कि दलीप ताहिल की वापसी से गेम में क्या नया तूफान आएगा.

पारुल गुलाटी ने क्या कहा?

पारुल गुलाटी, क्रिस्टल डिसूज़ा पर बारीकी से नज़र रख रही थीं और बार-बार सवाल उठा रही थीं कि क्या वह कुछ छिपा रही हैं. उनके शक की वजह से वह 'सर्कल ऑफ शैक' (Circle of Shaq) के केंद्र में आ गईं. वोटिंग टाई हो गई, लेकिन कुल्लू ने अपना वोट बदलकर पारुल को दे दिया, जिससे वह कॉम्पिटिशन से बाहर हो गईं और क्रिस्टल गेम में बनी रहीं. कन्फेशन के दौरान उन्होंने कहा, 'मैं इसलिए नहीं रो रही हूं कि उन्होंने मुझे वोट देकर बाहर कर दिया. मैं इसलिए रो रही हूं क्योंकि आप किसी पर भी साफ तौर पर भरोसा नहीं कर सकते. मुझे सच में लगा था कि मैं बहुत अच्छा गेम खेल रही हूं.'

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मुनव्वर फारूकी का एलिमिनेशन

गेम का सबसे चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब मशहूर कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को पहले 'सर्कल ऑफ शक' में ही बाहर कर दिया गया. मुनव्वर ने मल्लिका शेरावत पर 'ट्रेटर' होने का शक जताया था, लेकिन उनका यह दांव उल्टा पड़ गया और बाकी सदस्यों ने मुनव्वर को ही सबसे ज्यादा वोट देकर महल से बाहर कर दिया. शो से बाहर होने के बाद मुनव्वर ने अपना दर्द साझा करते हुए कहा कि उन्हें इस बात का अंदाजा पहले से था.

उन्होंने कहा, 'मेरे साथ अक्सर ऐसा ही होता है, यह पहली बार नहीं है जब मुझे निशाना बनाया गया हो. आप मुझे 'सॉफ्ट टारगेट' कह सकते हैं या फिर एक ऐसा इंसान जो इस गेम के हिसाब से बहुत ज्यादा सही था.' इसके अलावा, गेम के दौरान इल्यूजनिस्ट करण सिंह मैजिक और सौंदस मौफाकिर भी बाहर हुए, जबकि हरमन सिंघा की गद्दारी सामने आने के बाद उन्हें बाकी सदस्यों ने वोट आउट कर दिया.

क्या है 'द ट्रेटर्स' का पूरा फॉर्मेट?

आपको बता दें कि 'द ट्रेटर्स इंडिया' को धर्माटिक एंटरटेनमेंट और All3Media इंटरनेशनल ने मिलकर तैयार किया है. यह शो एक ग्लोबल हिट फॉर्मेट पर आधारित है, जिसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर BAFTA और एमी (Emmy) जैसे प्रतिष्ठित अवॉर्ड्स मिल चुके हैं. भारतीय दर्शकों के लिए बने इस खास शो में अलग-अलग फील्ड की 21 सेलिब्रिटी हस्तियां हिस्सा ले रही हैं. ये सभी कंटेस्टेंट्स भारी-भरकम कैश प्राइज जीतने के लिए एक-दूसरे से दिमाग की जंग लड़ रहे हैं, जहां उन्हें अपने बीच छिपे उन 'ट्रेटर्स' (गद्दारों) को ढूंढना है जो पीठ पीछे उनके खिलाफ जाल बुन रहे हैं.

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