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वाराणसी: 3 दिन से लापता M.Sc. छात्रा का शव प्रेमी के घर से मिला, खोजते हुए पहुंची थी मां

वाराणसी के रोहनिया थाना क्षेत्र में 18 अगस्त को कॉलेज के लिए निकली M.Sc. छात्रा श्रेया उपाध्याय का शव अखरी इलाके के एक मकान के बाथरूम में मिला. शव की पहचान मृतका के परिवार ने की. कमरा विवेक चौबे ने किराए पर लिया था, जो परिवार का दूर का रिश्तेदार बताया जा रहा है.

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बाथरूम में मिला युवती का सड़ा-गला शव. (Photo: ITG)
बाथरूम में मिला युवती का सड़ा-गला शव. (Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से हड़कंप मच गया. तीन दिनों से लापता चल रही छात्रा का शव अखरी इलाके के एक मकान के बाथरूम से बरामद हुआ है. शव मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और फील्ड यूनिट को भी बुलाया गया. मृतका की उम्र 20 से 22 साल बताई जा रही है. जानकारी के मुताबिक मृतका श्रेया उपाध्याय जगतपुर पीजी कॉलेज में M.Sc. फर्स्ट ईयर की छात्रा थी. वह 18 अगस्त की सुबह वह कॉलेज जाने के लिए घर से निकली थी. लेकिन इसके बाद वह घर वापस नहीं लौटी. परिवार ने उसकी तलाश शुरू की और पुलिस को भी इसकी जानकारी दी.

श्रेया के लापता होने के बाद पुलिस ने उसके मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लगाया. जांच में उसके मोबाइल की अंतिम लोकेशन बच्छांव स्थित मालवीय इंटर कॉलेज के पास मिली. इसके बाद पुलिस और परिजनों की तलाश उस इलाके में तेज हुई. इसी दौरान श्रेया की मां और उसके चचेरे भाई को पता चला कि चोलापुर निवासी विवेक चौबे भी गायब है. विवेक चौबे से श्रेया का परिचय था और परिवार की तरफ से उसे प्रेमी बताया गया है. विवेक ने अखरी क्षेत्र में एक कमरा किराए पर ले रखा था.

18 अगस्त को कॉलेज के लिए निकली थी श्रेया

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परिजनों ने विवेक के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की. उसके ननिहाल मिर्जापुर के सीखड़ गांव में उसके मामा के घर रखे एक बैग से बच्छांव स्थित कमरे की चाबी मिली. चाबी लेकर श्रेया की मां उस कमरे पर पहुंचीं. वहां ताला लगा हुआ था. चाबी से कमरा खोला गया तो अंदर से तेज बदबू आ रही थी. परिवार ने कमरे की तलाशी ली तो बाथरूम में श्रेया का शव पड़ा मिला. शव की हालत खराब हो चुकी थी. घटना की सूचना पुलिस को दी गई. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

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मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मौके पर फील्ड यूनिट को भी बुलाया. घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य जुटाए गए. पुलिस अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मौके से मिले साक्ष्यों के आधार पर छात्रा की मौत की परिस्थितियों की जांच कर रही है. इस घटना पर जानकारी देते हुए डीसीपी गोमती नीतू काद्यान ने बताया कि 112 पर सूचना मिली थी कि रोहनिया थाना क्षेत्र के अखरी इलाके के एक मकान में करीब 20 से 22 वर्ष की एक लड़की का शव मिला है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया. फील्ड यूनिट को भी मौके पर बुलाया गया.

डीसीपी ने बताया कि आगे की जांच में शव की पहचान श्रेया उपाध्याय के रूप में हुई. उसके पिता का नाम सुनील उपाध्याय है और वह मरई, थाना राजातालाब के निवासी हैं. पुलिस ने परिवार के लोगों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि श्रेया 18 अगस्त की सुबह कॉलेज जाने के लिए घर से निकली थी और उसके बाद वापस नहीं आई. डीसीपी नीतू काद्यान के मुताबिक परिवार ने पुलिस को यह भी बताया कि जिस कमरे से श्रेया का शव बरामद हुआ, वह कमरा विवेक चौबे नाम के युवक ने किराए पर लिया हुआ था. विवेक चौबे परिवार का दूर का रिश्तेदार भी बताया जा रहा है.

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परिवार की ओर से विवेक चौबे के खिलाफ लिखित तहरीर दी गई है. तहरीर के आधार पर पुलिस ने हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस अब आरोपी विवेक चौबे की गिरफ्तारी के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है. डीसीपी गोमती नीतू काद्यान ने बताया कि आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी के लिए चार पुलिस टीमों का गठन किया गया है. पुलिस की टीमें आरोपी की तलाश में जुटी हैं और जल्द कार्रवाई की बात कही गई है.

परिजनों ने आरोप लगाया है कि विवेक चौबे ने ही श्रेया की हत्या की और शव को कमरे के बाथरूम में छिपाकर फरार हो गया. हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है और हत्या के आरोपों से जुड़े सभी तथ्यों को उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर जांचा जा रहा है. मामले में एक और पहलू सामने आया है. बताया जा रहा है कि श्रेया के पिता ने उसका विवाह बगल के ही एक गांव के युवक से तय कर दिया था. इसी वजह से घटना के पीछे प्रेम संबंध को लेकर विवाद की आशंका जताई जा रही है. हालांकि पुलिस की जांच पूरी होने के बाद ही मौत की वास्तविक वजह और घटना के पीछे की पूरी कहानी साफ हो पाएगी.

फिलहाल विवेक चौबे घटना के बाद से फरार बताया जा रहा है. पुलिस उसकी तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है. चार टीमों को उसकी गिरफ्तारी के लिए लगाया गया है. पुलिस आरोपी तक पहुंचने के लिए उपलब्ध जानकारी और साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ा रही है. इस मामले में पुलिस ने हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद छात्रा की मौत से जुड़े कई सवालों के जवाब मिलने की उम्मीद है. पुलिस घटनास्थल से मिले साक्ष्यों और परिवार के बयानों को भी जांच का हिस्सा बना रही है.

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श्रेया अपने परिवार की इकलौती बेटी थी और M.Sc. प्रथम वर्ष में पढ़ रही थी. 18 अगस्त की सुबह कॉलेज जाने के लिए घर से निकली थी. परिवार के मुताबिक वह वापस नहीं लौटी. तीन दिन बाद उसका शव एक ऐसे कमरे के बाथरूम से मिला, जिसे विवेक चौबे ने किराए पर ले रखा था. घटना के बाद परिवार में मातम है. वहीं पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है.

आरोपी की गिरफ्तारी के लिए चार टीमें गठित

डीसीपी गोमती नीतू काद्यान के मुताबिक चार टीमें गठित कर दी गई हैं और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई जारी है. पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की कार्रवाई जांच के आधार पर की जाएगी. फिलहाल इस मामले में आरोपी विवेक चौबे की गिरफ्तारी नहीं हुई है. परिवार की तहरीर पर हत्या की धाराओं में केस दर्ज किया गया है. पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट, घटनास्थल से मिले साक्ष्य और जांच के दौरान सामने आने वाली जानकारी के आधार पर मामले की तस्वीर और साफ होगी.
 

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