'भैया पसीने में भीगे थे, मुझसे बोले... ', किरायेदार ने बताई पति-पत्नी और खूनी खेल की पूरी कहानी

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के गोमती नगर इलाके में हुई सनसनीखेज वारदात में कई तरह की बातें सामने आ रही हैं. यहां एक शख्स ने पहले अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी. आरोपी की पहचान मानस के तौर पर हुई है. पत्नी की हत्या के बाद मानस करीब एक किलोमीटर दूर अपने घर पहुंचा और बहन को गोली मार दी. फिर खुद की भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली.

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इस मामले में मृतक मानस के घर के नीचे किराये की दुकान चलाने वाले किराएदार ने उस समय की स्थिति बयां की है. लोगों की मानें तो आत्महत्या से पहले मानस ने स्टेटस में पत्नी की हत्या करने की बात लिखी थी. साथ ही पत्नी पर 'चीट' करने का आरोप लगाया था और इसके बाद बहन तथा खुद को मारने जैसी बात भी लिखी थी. पुलिस इस मैसेज की सत्यता और उसमें किए गए दावों की जांच कर रही है.

'भइया हड़बड़ी में आए और...', किरायेदार ने बताया

मौके पर मौजूद किरायेदार ने इस घटना के बारे में पूरी जानकारी दी. आजतक से बातचीत में उसने कहा, उसका नाम लवकुश है. लवकुश उसी मकान के नीचे बनी शॉप चलाते हैं. लवकुश ने वारदात के दौरान की पूरी स्थिति बताते हुए कहा कि उनकी (मानस की) पत्नी तीन-चार महीने से यहां नहीं रहती थीं. फिर बताया कि वह दोपहर में बड़ी हड़बड़ी में आए. उन्होंने मुझसे मेरा हालचाल पूछा. उन्होंने कहा, 'लवकुश, क्या हालचाल? मैंने कहा, ठीक है.

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मैंने उनसे कहा, 'भैया, बहुत परेशान हो, क्या बात है? बहुत पसीने में भीगे हो. उन्होंने कहा, 'यार, वही ऑफिस की टेंशन' इतना कहकर अंदर गए और दरवाजा लॉक कर लिया. वो हमेशा यही करते थे. अंदर जाते थे तो लॉक कर लेते थे.'

उसके बाद अंदर क्या हुआ, कुछ नहीं पता. फिर एक दोस्त का कॉल आया कि तुम्हारे मालिक ने व्हाट्सऐप पर ये क्या मैसेज डाल रखा है? मैंने मोबाइल निकाला और चेक किया. मैसेज देखने के बाद मैंने उनको कॉल करना शुरू किया, लेकिन उन्होंने कॉल का जवाब नहीं दिया. तब तक उनके मामा का लड़का आया. वो भी टेंशन में था. फिर हम छत पर गए. वहां से आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया. इसके बाद हम लोगों ने मिलकर लात मारकर दरवाजा तोड़ा. अंदर देखा तो वो खुद को भी गोली मार चुके थे और अपनी बहन को भी.

घटनास्थल से मिले कारतूस

किरायेदार ने बताया कि उनकी पत्नी अपने मायके में रहती थी. उनका तलाक का मामला भी चल रहा था. ये ऑडिट का काम करते थे, इसलिए सभी ब्रांच में जाया करते थे. पुलिस के मुताबिक, प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि व्यक्ति ने अपनी पत्नी को गोली मारी और इसके बाद अपनी बहन को गोली मारने के बाद खुद को भी गोली मार ली. घटनास्थल से कारतूस मिले हैं, जिन्हें पुलिस ने कब्जे में ले लिया है. किस हथियार से घटना को अंजाम दिया गया, इसकी जांच की जा रही है.

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व्हाट्सऐप स्टेटस पर उन्होंने लिखा था कि उन्होंने अपनी पत्नी को मार दिया है और इसके बाद अपनी बहन और खुद को भी मारना होगा. पुलिस इस मैसेज की भी विस्तार से जांच कर रही है, ताकि घटना की असल वजह सामने आ सके.



उधर, स्थानीय लोगों के मुताबिक, व्हाट्सऐप स्टेटस देखने के बाद उन्हें अनहोनी की आशंका हुई. अंकुर नाम के एक व्यक्ति ने बताया, 'मेरी मम्मी ने कहा कि तुमने मानस का स्टेटस देखा? मैंने कहा- नहीं. फिर मैंने स्टेटस देखा तो उसमें उनकी पत्नी को लेकर एक मैसेज लिखा हुआ था. मैं बाहर आया तो किरायेदार दरवाजा खटखटा रहे थे, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था. हम लोगों ने भी कोशिश की. उनके मामा के लड़के भी आ गए. सबने मिलकर दरवाजा खोला तो अंदर दोनों लोग मरे पड़े थे.'

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टीवी पर चल रही थी हनुमान चालीसा

उन्होंने बताया कि जब लोग कमरे में दाखिल हुए तो टीवी पर हनुमान चालीसा चल रही थी. कमरे में पिस्तौल भी पड़ी हुई थी. गोली चलने की आवाज किसी ने नहीं सुनी. बाहर शोर था और कमरे के अंदर भी टीवी चल रहा था. पड़ोसियों के मुताबिक, मानस का स्वभाव सामान्य था. वह लोगों से दुआ-सलाम करते और हालचाल पूछते थे. वह बैंक से जुड़े ऑडिट का काम करते थे. उनके पिता भी बैंक में थे और उनकी मृत्यु के बाद मानस की नौकरी लगी थी. बाद में उनकी मां की भी मृत्यु हो गई थी. उनकी बहन घर पर ही रहती थी.

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पत्नी से उनके संबंधों को लेकर पड़ोसियों ने बताया कि करीब एक से डेढ़ साल से दोनों के बीच विवाद चल रहा था और पत्नी अलग रह रही थी. तलाक की प्रक्रिया चलने की बात भी कही गई है. हालांकि विवाद की वास्तविक वजह क्या थी, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थलों की जांच की. फील्ड यूनिट ने साक्ष्य जुटाए हैं. पुलिस व्हाट्सऐप स्टेटस और उसमें लिखी गई बातों की भी जांच कर रही है. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पूरे घटनाक्रम की सभी एंगल से तफ्तीश जारी है.



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