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बीच समुद्र जहाज से तुर्की के हथियारों का जखीरा लूट ले गए लुटेरे, 6 भारतीय भी थे सवार

रिपोर्ट के अनुसार इस घटना को 8 समुद्री लुटेरों ने अंजाम दिया है. इस घटना के चार दिन गुजर जाने के बाद भी न तो जहाज का स्टेटस पता चला है और न ही किडनैप किए गए क्रू के बारे में कोई जानकारी मिल पाई है.

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सोमालिया का समुंदर समुद्री लुटेरों का अड्डा है. (Representative image)
सोमालिया का समुंदर समुद्री लुटेरों का अड्डा है. (Representative image)

तुर्की के हथियारों से भरे एक जहाज को समुद्री लुटेरों ने लूट लिया है. ये घटना सोमालिया के पुंटलैंड तट के पास हुई है. जिस जहाज को समुद्री लुटेरों ने लूटा है उसके क्रू मेंबर में 6 भारतीय भी सवार थे. उनके बारे में अबतक कोई जानकारी नहीं मिल सकी है.

सोमालिया के एक अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि इस हफ़्ते की शुरुआत में समुद्री लुटेरों ने कैमरून के झंडे वाले एक कार्गो जहाज़ को हाईजैक कर लिया. इस जहाज पर तुर्की के हथियार लदे थे और लुटेरे इसे इलाके के नुगाल तट की ओर ले गए. 

एजेंसी के अनुसार  M/V LUTUF जहाज को सोमवार को पुंटलैंड के एइल ज़िले में मर्राया से लगभग 3½ नॉटिकल मील दूर अगवा कर लिया गया था.  अधिकारी को संवेदनशील जानकारी के बारे में सार्वजनिक रूप से बात करने की इजाज़त नहीं थी. 

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अधिकारी ने बताया कि पोलर मूवमेंट शिपिंग की इस शिप में मोगादिशू में तुर्की के मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर के लिए हथियार, साथ ही कम्युनिकेशन और सैटेलाइट उपकरण ले जाए जा रहे थे. अधिकारी के अनुसार जहाज के 10 लोगों के क्रू में छह भारतीय, एक तुर्की नागरिक, एक जॉर्जियाई और दो सर्बियाई सिक्योरिटी गार्ड शामिल थे.

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घटना के बारे में तुर्की के अधिकारियों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. 

इस घटना को आठ समुद्री लुटेरों ने अंजाम दिया है. जिनके बारे में माना जाता है कि वे उस ग्रुप का हिस्सा थे जिसने 26 अप्रैल को M/V Sward जहाज़ को हाईजैक किया था. इन लुटेरों ने जहाज़ को पुंटलैंड के डंगोरोयो ज़िले में गरमाल के पास तट की ओर ले गए.

अधिकारी ने बताया कि बाद में तुर्की के मालिकाना हक वाले दो जहाज़ हाईजैक किए गए जहाज़ के पास पहुंचे, जबकि तुर्की के हेलिकॉप्टर और ड्रोन उस इलाके की निगरानी कर रहे थे.

उन्होंने बताया कि मंगलवार को दो लोगों वाली एक छोटी नाव जहाज के पास आई और 'खत' (khat) पहुंचाया. खत सोमालिया में आम तौर पर चबाया जाने वाला एक नशीला पदार्थ है. 

अधिकारी ने बताया कि नाव के तट पर लौटने के बाद उस पर एयर स्ट्राइक हुआ, जिसमें चार लोग मारे गए और दो अन्य घायल हो गए. 

ये हमला किन परिस्थितियों में हुआ, किसने किया और क्या मारे गए लोग हाईजैकिंग में शामिल थे? इन तथ्यों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो पाई है. 

जिस जहाज को हाईजैक किया गया है, उसकी मौजूदा स्थिति क्या है? जहाज के क्रू मेंबर्स कहां हैं. इन बिंदुओं पर तुरंत कोई जानकारी नहीं मिल सकी है. 
 

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