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How To Remove Excess Oil: सब्जी में पड़ गया ज्यादा तेल? बिना स्वाद बिगाड़े इन 7 आसान तरीकों से निकालें एक्स्ट्रा ऑयल

How To Remove Excess Oil: सब्जी, दाल या ग्रेवी में अगर गलती से जरूरत से ज्यादा तेल पड़ गया है तो खाना फेंकने या दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है. कुछ आसान किचन हैक्स की मदद से खाने का एक्स्ट्रा तेल काफी हद तक कम किया जा सकता है, वो भी स्वाद और टेक्सचर बिगाड़े बिना. आज हम आपको उन्हीं तरीकों के बारे में बताने वाले हैं.

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तेल कम करने के चक्कर में उसमें पानी डालना स्वाद बिगाड़ सकता है. (Photo: ITG)
तेल कम करने के चक्कर में उसमें पानी डालना स्वाद बिगाड़ सकता है. (Photo: ITG)

How To Remove Excess Oil: खाना बनाने में हुई जरा सी गलती सारा स्वाद खराब कर देती है. अक्सर लोग बहुत ध्यान से सब्जी बनाते हैं, लेकिन कभी-कभी गलती हो ही जाती है. कई बार लोगों से नमक ज्यादा पड़ जाता है, तो कभी तेल थोड़ा ज्यादा हो जाता है. सब्जी बनाते वक्त अगर तेल थोड़ा भी ज्यादा हो जाए तो पूरी सब्जी या ग्रेवी जरूरत से ज्यादा ऑयली हो जाती है. ऊपर से तैरता तेल देखकर लगता है ना केवल स्वाद बिगड़ा लगता है, बल्कि खाना भारी भी जाता है. खासकर करी, दाल, ग्रेवी वाली सब्जी या तली हुई चीजों में ऐसा अक्सर देखने को मिलता है. ऐसे में बहुत से लोग या तो खाना दोबारा बनाने लगते हैं या फिर ज्यादा पानी डालकर तेल कम करने की कोशिश करते हैं. लेकिन इससे स्वाद और टेक्शचर दोनों बिगड़ सकते हैं.

अगर आपके साथ भी ऐसा हो जाए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. कुछ आसान किचन ट्रिक्स की मदद से खाने में मौजूद एक्स्ट्रा तेल को काफी हद तक अलग किया जा सकता है, वो भी स्वाद बिगाड़े बिना. आइए जानते हैं सब्जी में पड़े ज्यादा तेल को कम करने के 7 आसान तरीके, जो स्वाद बनाए रखते हैं.

1. ऊपर तैर रहा तेल चम्मच से निकालें: अगर करी, दाल या ग्रेवी के ऊपर तेल की मोटी परत साफ दिखाई दे रही है तो उसे कम करने का सबसे आसान तरीका ये है उसे एक चम्मच की मदद से निकाल दें. चम्मच की मदद से तेल निकालने के लिए सब्जी को कुछ मिनट बिना हिलाए छोड़ दें. ऐसा करने से तेल ऊपर आ जाएगा. अब एक चौड़े और हल्के चम्मच की मदद से ऊपर की लेयर को धीरे-धीरे निकालें. ध्यान रखें कि चम्मच को बहुत अंदर तक न ले जाएं, वरना तेल के साथ ग्रेवी भी निकल सकती है.

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2. बर्फ का इस्तेमाल आएगा काम: ये तरीका थोड़ा अलग है, लेकिन ऊपर जमा तेल को हटाने में बहुत मददगार साबित हो सकता है. एक साफ चमचे में कुछ बर्फ के टुकड़े रखें और इसे खाने की ऊपरी सतह पर धीरे-धीरे घुमाएं. बर्फ रखने से चमचा ठंडा हो जाएगा और इस पर तेल चिपक सकता है, जिसे बाद में साफ किया जा सकता है. हालांकि बर्फ को सीधे खाने में डालकर लंबे समय तक न छोड़ें. पिघलने पर पानी खाने का स्वाद और गाढ़ापन बदल सकता है.

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3. खाना ठंडा करके निकालें तेल: अगर करी या ग्रेवी में तेल काफी ज्यादा है तो उसे थोड़ी देर ठंडा होने दें और फिर फ्रिज में रख दें. ठंडा होने पर तेल और फैट ऊपर जमकर एक अलग लेयर बना लेते हैं. इसके बाद चम्मच से उस जमी हुई लेयर को आसानी से हटाया जा सकता है.

ऐसी ग्रेवी में ये तरीका ज्यादा काम आ सकता है जिसमें ऊपर काफी तेल जमा हो गया हो. तेल हटाने के बाद खाना दोबारा गर्म करके खा सकते हैं.

4. तली हुई चीजों पर पेपर टॉवल रखें: समोसा, पकौड़ा, पूड़ी या दूसरी फ्राइड चीजों में तलने के बाद भी काफी तेल रह जाता है. इसे कम करने के लिए प्लेट पर फूड-ग्रेड किचन पेपर या पेपर टॉवल बिछाएं और तली हुई चीजों को थोड़ी देर उस पर रखें. जरूरत हो तो ऊपर से हल्के हाथ से थपथपा सकते हैं. लेकिन बहुत जोर से दबाने से चीज का क्रिस्पी टेक्सचर खराब हो सकता है.

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5. तेल छोड़कर सिर्फ सब्जी निकालें: कई बार सब्जी में मसाला और तेल अलग-अलग दिखाई देते हैं. ऐसे में पूरी सब्जी को उसी तेल के साथ परोसने की बजाय चम्मच से सब्जी, पनीर या मीट के टुकड़ों को दूसरी प्लेट में निकाल लें. कोशिश करें कि नीचे जमा एक्स्ट्रा तेल पैन में ही रह जाए. इससे बिना स्वाद बदले खाने में जाने वाला एक्स्ट्रा तेल कम किया जा सकता है.

6. सूप और ग्रेवी के लिए फैट सेपरेटर: अगर घर में अक्सर सूप, स्टॉक, ग्रेवी या स्ट्यू बनता है तो फैट सेपरेटर काम का किचन टूल हो सकता है. इसमें लिक्विड डालकर कुछ देर रखने पर तेल और फैट ऊपर की तरफ जमा हो जाता है, जबकि नीचे का लिक्विड अलग रहता है. इसके बाद नीचे वाला लिक्विड अलग से निकाल सकते हैं और ऊपर जमा फैट को पीछे छोड़ सकते हैं.

7. इंग्रेडिएंट्स की मात्रा थोड़ी बढ़ा दें: अगर खाने में तेल इतना ज्यादा है कि उसे ऊपर से अलग करना आसान नहीं है तो एक और तरीका अपनाया जा सकता है. इसमें सब्जी, दाल या दूसरे इंग्रेडिएंट्स की मात्रा थोड़ी बढ़ा दी जाती है.

मसलन, सब्जी में तेल ज्यादा पड़ गया है तो उसमें थोड़ी और पकी हुई सब्जी मिलाई जा सकती है. इससे तेल ज्यादा मात्रा में मौजूद खाने में फैल जाता है. हालांकि इसके बाद नमक और मसालों का स्वाद जरूर चेक कर लें, क्योंकि इंग्रेडिएंट्स बढ़ाने से सीजनिंग भी कम महसूस हो सकती है.

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