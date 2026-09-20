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यूपी पुलिस में 912 अभ्यर्थियों को आज मिलेगा नियुक्ति पत्र, सीएम योगी करेंगे वितरण

यूपी में 912 अभ्यर्थियों का चयन यूपी पुलिस के विभिन्न क्लेरिकल पदों के लिए हुआ है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ के लोकभवन में इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे. कार्यक्रम सुबह 11 बजे शुरू होगा. नियुक्ति पत्र मिलने के बाद अभ्यर्थियों की नई जिम्मेदारी शुरू होगी.

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सीएम योगी आज यूपी पुलिस के लिए चुने गए 912 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देंगे. (File Photo-ITG)
सीएम योगी आज यूपी पुलिस के लिए चुने गए 912 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देंगे. (File Photo-ITG)

उत्तर प्रदेश पुलिस में चयनित 912 अभ्यर्थियों के लिए आज बड़ा दिन है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे. इसके लिए लखनऊ के लोकभवन में कार्यक्रम रखा गया है. कार्यक्रम सुबह 11 बजे शुरू होगा. इसमें पुलिस के अलग-अलग पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे.

तीन पदों पर अभ्यर्थियों का हुआ है चयन

इस कार्यक्रम में पुलिस उपनिरीक्षक यानी गोपनीय के पद पर चयनित अभ्यर्थी शामिल होंगे. इसके अलावा पुलिस सहायक उपनिरीक्षक यानी लिपिक के पद पर चयनित उम्मीदवारों को भी नियुक्ति पत्र मिलेगा. पुलिस सहायक उपनिरीक्षक यानी लेखा के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति पत्र दिया जाएगा.

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कुल 912 अभ्यर्थियों का इन पदों के लिए चयन हुआ है. नियुक्ति पत्र मिलने के बाद इन अभ्यर्थियों की पुलिस विभाग में नई जिम्मेदारी शुरू होगी. सरकार की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद नियुक्ति पत्र सौंपेंगे.

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नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम लखनऊ स्थित लोकभवन में होगा. कार्यक्रम सुबह 11 बजे रखा गया है. इसमें चयनित अभ्यर्थियों के साथ संबंधित अधिकारी भी मौजूद रहेंगे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देंगे.

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इस कार्यक्रम को लेकर चयनित अभ्यर्थियों में उत्साह है. नियुक्ति पत्र मिलने के बाद उन्हें अपने पद के मुताबिक जिम्मेदारी दी जाएगी. पुलिस विभाग में इन नई नियुक्तियों से अलग-अलग कामों के लिए कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ेगी.

पुलिस विभाग में मिलेगी नई जिम्मेदारी

इन 912 अभ्यर्थियों का चयन पुलिस विभाग के अलग-अलग क्लेरिकल ग्रेड पदों के लिए किया गया है. इनमें गोपनीय, लिपिक और लेखा से जुड़े पद शामिल हैं. नियुक्ति पत्र वितरण के बाद चयनित अभ्यर्थियों की आगे की प्रक्रिया शुरू होगी.

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लखनऊ में होने वाले इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चयनित अभ्यर्थियों को संबोधित भी कर सकते हैं. कार्यक्रम के दौरान उन्हें उनकी नई जिम्मेदारी और पुलिस विभाग में काम से जुड़ी जानकारी दी जाएगी.
 

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