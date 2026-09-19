scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

योगी सरकार ने बढ़ाया पीआरडी जवानों का दैनिक भत्ता, अब रोज मिलेंगे ₹600

उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रांतीय रक्षा दल (पीआरडी) के जवानों के दैनिक भत्ते को ₹500 से बढ़ाकर ₹600 कर दिया है. इसके साथ ही अब उन्हें 5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज राजकीय और निजी अस्पतालों में उपलब्ध होगा.

Advertisement
X
योगी सरकार ने पीआरडी जवानों को दी 5 लाख तक के कैशलेस इलाज की सुविधा (File Photo)
योगी सरकार ने पीआरडी जवानों को दी 5 लाख तक के कैशलेस इलाज की सुविधा (File Photo)

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पीआरडी (प्रांतीय रक्षा दल) के जवानों को बड़ी सौगात दी है. सरकार ने उनके दैनिक भत्ते को बढ़ाया है. अब पीआरडी जवानों के दैनिक भत्ते को  ₹500 से बढ़ाकर ₹600 प्रतिदिन किया गया है. यानी अब पीआरडी जवानों को हर दिन 100 रुपये ज्यादा मिलेंगे. इसके साथ ही सरकार ने उन्हें राजकीय और निजी अस्पतालों में 5 लाख रुपये तक के कैशलेस इलाज की भी सुविधा दी है. 

इससे पहले अप्रैल 2025 में बढ़ा था भत्ता

इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले साल अप्रैल में प्रांतीय रक्षा दल के जवानों का दैनिक भत्ता बढ़ाया था. अप्रैल 2025 में पीआरडी जवानों के दैनिक भत्ते को ₹395 से बढ़ाकर ₹500 किया गया था. अब इसे फिर से बढ़ाकर ₹600 कर दिया गया है. 

सम्बंधित ख़बरें

Mother and daughter hacked to death with an axe over a land dispute
मां की पेंशन और बहन को जमीन मिलने का शक, बेटे ने कुल्हाड़ी से किया डबल मर्डर
Man bitten by snake arrives at district hospital carrying the snake in a bag; doctors stunned.
'डॉक्टर साहब! इसी ने काटा है...' सांप को थैली में बंद कर अस्पताल पहुंचा युवक
food safety inspection
फास्ट फूड की रसोई में फंगस और चूहे... लखनऊ से नोएडा तक 233 प्रतिष्ठानों की जांच
Bijnaur jeweller CCTV theft gang
मुंह में छिपाकर चुराए जेवर! CCTV ने खोला खौफनाक राज!
Noida Surendra Koli
'इतने साल बाद फांसी क्यों लगाएगा?', कोली की मौत पर बोले निठारी पीड़ित

UP में 31,130 पीआरडी जवान रजिस्टर्ड

उत्तर प्रदेश में फिलहाल 31,130 पीआरडी के स्वयंसेवक जवान रजिस्टर्ड हैं. दैनिक भत्ता बढ़ाने के साथ ही सरकार ने उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधा का भी लाभ देने का फैसला किया है. 

यह भी पढ़ें: जन्मभूमि में शाह की पूजा, कर्मभूमि में योगी का जलाभिषेक, दिल्ली में हवन... PM मोदी के जन्मदिन पर देशभर में क्या-क्या हुआ?

पीआरडी जवानों को मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा

अब प्रदेश में आयुष्मान योजना के तहत पीआरडी जवानों को राजकीय और निजी अस्पतालों में 5 लाख रुपये तक के कैशलेस इलाज की भी सुविधा दी जाएगी. हालांकि इस कैशलेस सुविधा उन्हें पीआरडी जवानों को मिलेगा, जिन्होंने वित्तीय वर्ष में कम से कम तीन महीने की ड्यूटी की हो. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Aaj Ka Singh Rashifal 19 September 2026: सिंह राशि वालों को आज रुका हुआ पैसा मिलेगा, करें ये उपाय |
    Aaj Ka Kark Rashifal 19 September 2026: कर्क राशि वालों के लिए आज व्यापार में लाभ की स्थिति बनेगी, शुभ रंग- सफेद |
    Aaj Ka Mithun Rashifal 19 September 2026: मिथुन राशि वाले आज इस रंग के पहनें कपड़े, धन प्राप्ति के अवसर मिलेंगे |
    Aaj Ka Vrishabh Rashifal 19 September 2026: वृषभ राशि वालों को आज भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, व्यापार में स्थिति बेहतर होगी |
    Aaj Ka Mesh Rashifal 19 September 2026: मेष राशि वाले आज गाय को रोटी खिलाएं, रुके हुए काम पूरे होंगे |
    100 से ज्यादा छात्र, फायर सेफ्टी का इंतजाम नहीं! पुणे में 11 PG हॉस्टल सील |
    Meen Tarot Rashifal 19 September 2026: साथी सहयोगी होंगे,  संबंधों में मधुरता रखेंगे |
    Kumbh Tarot Rashifal 19 September 2026: घर में सामंजस्य रहेगा, मेहमान आएंगे |
    Makar Tarot Rashifal 19 September 2026: प्रतिष्ठा पर बल दें,  सहयोग बनाए रहें |
    Dhanu Tarot Rashifal 19 September 2026: करीबी मददगार होंगे, वातावरण में अनुकूलन बढ़ेगा
    Advertisement