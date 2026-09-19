योगी सरकार ने बढ़ाया पीआरडी जवानों का दैनिक भत्ता, अब रोज मिलेंगे ₹600

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पीआरडी (प्रांतीय रक्षा दल) के जवानों को बड़ी सौगात दी है. सरकार ने उनके दैनिक भत्ते को बढ़ाया है. अब पीआरडी जवानों के दैनिक भत्ते को ₹500 से बढ़ाकर ₹600 प्रतिदिन किया गया है. यानी अब पीआरडी जवानों को हर दिन 100 रुपये ज्यादा मिलेंगे. इसके साथ ही सरकार ने उन्हें राजकीय और निजी अस्पतालों में 5 लाख रुपये तक के कैशलेस इलाज की भी सुविधा दी है.

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इससे पहले अप्रैल 2025 में बढ़ा था भत्ता

इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले साल अप्रैल में प्रांतीय रक्षा दल के जवानों का दैनिक भत्ता बढ़ाया था. अप्रैल 2025 में पीआरडी जवानों के दैनिक भत्ते को ₹395 से बढ़ाकर ₹500 किया गया था. अब इसे फिर से बढ़ाकर ₹600 कर दिया गया है.

UP में 31,130 पीआरडी जवान रजिस्टर्ड

उत्तर प्रदेश में फिलहाल 31,130 पीआरडी के स्वयंसेवक जवान रजिस्टर्ड हैं. दैनिक भत्ता बढ़ाने के साथ ही सरकार ने उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधा का भी लाभ देने का फैसला किया है.

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पीआरडी जवानों को मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा

अब प्रदेश में आयुष्मान योजना के तहत पीआरडी जवानों को राजकीय और निजी अस्पतालों में 5 लाख रुपये तक के कैशलेस इलाज की भी सुविधा दी जाएगी. हालांकि इस कैशलेस सुविधा उन्हें पीआरडी जवानों को मिलेगा, जिन्होंने वित्तीय वर्ष में कम से कम तीन महीने की ड्यूटी की हो.

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